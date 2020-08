Podcast: Cloris, Tristram Shandy, The Last of Us und Sein Reich

In dieser Podcast-Folge sprechen Wolfgang Tischer und Fabian Neidhardt über die Bücher »Cloris« von Rye Curtis und »Sein Reich« von Martin Schäuble, über die kontroverse Geschichte im Videospiel »The Last Of Us II«, den Klassiker »Tristram Shandy« als Hörspiel und Online-Unterricht mit Neil Gaiman.

Rye Curtis: Cloris (Verlag C. H. Beck)

Über den Autor Rye Curtis findet sich wenig im Netz. Im Klappentext und auf den Verlagsseiten sind es meist nur drei Sätze: »Rye Curtis stammt aus Amarillo, Texas. Er hat einen Abschluss von der Columbia University und lebt in Queens. »Cloris« ist sein erster Roman.« Man stößt auf ein Interview mit ihm und irgendwo auf die Info, dass er 30 Jahr alt ist.

Die Protagonistin seines Romans ist mehr als doppelt so alt. Mit 72 Jahren überlebt Cloris Waldrip im Jahre 1986 als einzige den Absturz eines kleinen Privatflugzeugs. Es hätte sie und ihren Mann zu einer Hütte in den Wäldern Montanas bringen sollen. Cloris‘ Mann und der Pilot sterben, und die ältere Dame wird sich über Wochen allein durch die Wälder kämpfen. Aber ist sie wirklich allein?

Gleichzeitig macht sich ein sonderbarer Suchtrupp auf den Weg, Cloris zu finden. Die Wald-Rangerin Debra Lewis ist fest davon überzeugt, dass Cloris noch am Leben ist. In abwechselnden Perspektiven erlebt man Cloris und die Menschen, die nach ihr Suchen.

Von Anfang an wissen wir, dass Cloris überlebt, denn sie erzählt die Geschichte nach 20 Jahren rückblickend.

Curtis‘ Roman versammelt eine Menge sonderbarer Charaktere mit Ticks und Macken. Ein Roman mit Witz, der förmlich für eine Verfilmung geschrieben zu sein scheint, der dennoch einiges offen lässt und Erzählregeln bricht.

Eine spannende, witzige und gelegentlich sarkastisch schräge Story, ins Deutsche übertragen von Cornelius Hartz.

Curtis, Rye; Hartz, Cornelius (Übersetzer): Cloris: Roman.

Laurence Sterne: Tristram Shandy (Hörspiel)

»Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman« von Laurence Sterne ist ein Klassiker der Weltliteratur aus dem 18. Jahrhundert, von dem einige wenige unglaublich begeistert sind, während die meisten das ursprünglich neunbändige Werk nie gelesen haben. Das typische Ulysses-Schicksal.

Ein Hörspiel, im Jahre 2015 produziert vom Bayerischen Rundfunk, bringt den »Tristram Shandy« heutigen Hörer*innen näher. Statt 9 Bände sind es hier 9 CDs. Neben Ausschnitten aus der Romanhandlung sind immer wieder heutige Perspektiven von Experten und Übersetzern eingeflochten.

Übrigens: Der legendäre Vorleser Harry Rowohlt, hat den Tristram Shandy 2006 ungekürzt auf 21 CDs eingelesen. Das im Podcast erwähnte Interview mit Rowohlt kann in einer literaturcafe.de-Podcastfolge von damals nachgehört werden.

Laurence Sterne; Karl Bruckmaier (Bearbeitung); Stefan Merki (Sprecher); Peter Fricke (Sprecher); Anna Drexler (Sprecher); Hans Kremer (Sprecher); Katja Bürkle (Sprecher); Michael Walter (Übersetzer): Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman.

The Last of Us – Part II (Videospiel)

»The Last of Us – Part II« ist ein Videospiel des Entwicklerstudios »Naughty Dog«. Die junge Ellie begibt sich auf einen Rachefeldzug. Es ist ein Ego-Shooter, aber einer, der auch von etablierten Medien für seine tief gezeichneten Charaktere, die Geschichte und Erzählweise gelobt wurde. Gleichzeitig gab es erboste und vernichtende Kommentare von Fans des ersten Teils, die es nicht ertragen konnten, wie Naughty Dog die Handlung fortführt.

Fabian Neidhardt und Wolfgang Tischer haben in geschätzt 30 Stunden den zweiten Teil von »The Last of Us« durchgespielt. Sie analysieren Stärken und Schwächen der Handlung und der Spielmechanik und kommen zu einem ganz eigenen Urteil, ob dieses Videospiel tatsächlich ein erzählerisches Meisterwerk ist.

The Last of Us Part II - Standard Edition [PlayStation 4] (Uncut).

Martin Schäuble: Sein Reich (Fischer/KJB)

»Sein Reich« von Martin Schäuble ist ein Jugendbuch, das vom Verlag ab circa 12 Jahren empfohlen wird (Unterrichtsmaterial/PDF/710kByte).

Juri ist 15. Seine Eltern sind geschieden. Er lebt bei seiner Mutter in Stuttgart, die sich mit eher zweifelhaften Männern einlässt. Während in den großen Ferien alle aus der Klasse verreisen, muss Juri daheim bleiben. Doch dann beschließt er, seinen Vater im Schwarzwald zu besuchen, zu dem er seit Jahren keinen Kontakt mehr hat.

Tatsächlich entpuppt sich sein Vater als ziemlich cooler Typ, der Angeln geht und Flugzeugmodelle baut. Doch irgendetwas erscheint Juri merkwürdig, als sein Vater seltsame Theorien verkündet und der Vater seinen Sohn zu seltsamen Freunden mitnimmt.

In »Sein Reich« schreibt Martin Schäuble über die Szene der Reichsbürger. Er macht dies spannend, aktuell und ohne nervenden pädagogischen Überbau. Ein Buch, das auch Erwachsene gut lesen können.

Schäuble, Martin: Sein Reich.

Masterclass mit Neil Gaiman

Einmal ein Schreibseminar bei einer bekannten Schriftstellerin oder einem bekannten Schriftsteller besuchen. Tipps von Margaret Atwood erhalten oder von Neil Gaimans Erfahrungen profitieren. Über die Website masterclass.com ist dies möglich. Hier gibt es nicht nur Schreibkurse mit hochkarätigen Dozent*innen, man kann von Hans Zimmer etwas übers Komponieren von Filmmusik oder mit Tony Hawks das Skateboarden lernen. Für die »Masterclass« ist jedoch ein Jahresabo erforderlich. Das ist nicht ganz billig. Lohnt sich das? Fabian Neidhardt hat sich den Kurs von Fantasyautor Neil Gaiman angesehen.

