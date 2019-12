Literarisch durch den Advent mit unserem Adventskalender

Ab heute öffnet sich wieder jeden Tag unser literarischer Adventskalender mit 24 Ausschnitten aus 24 nie geschriebenen Romanen. Eine Tradition, die wir bereits seit 22 Jahren(!) pflegen, denn so lange gibt es den Kalender schon.Bei uns können Sie die virtuellen Türchen einfach so öffnen. In einer Zeit, in der Internet-Adventskalender fast nur noch als Adressensammelstelle für Werbepost dienen, indem sie mit Gewinnen locken, schon eine Seltenheit. Denn der Untertitel des Kalenders ist natürlich wörtlich zu nehmen. Daher kann es nicht mal einen Bestelllink zu Amazon geben :-)

Wir wünschen Ihnen eine ruhige und entspannte Vorweihnachtszeit. Denn denken Sie daran: man jammert nur über den Weihnachtsstress, den man sich selbst macht.

Und lesen Sie nicht nur im Advent ein gutes Buch! Oder zwei!

Jeden Tag eine Büchertür: Hier geht’s zu unserem Adventskalender »