Lesetipp: Wie gehen Textverarbeitungen mit Word-Dateien um?

Nicht jeder arbeitet mit Microsoft Word. Es gibt alternative Textverarbeitungen wie LibreOffice Writer, Pages oder Papyrus. Doch alle werben damit, dass sie dennoch das DOCX-Format von Word beherrschen. Aber wie gut können sie das? Die Zeitschrift c’t hat es getestet.

Microsoft Word hat sich zu einem Standard-Entwickelt und ist das Textverarbeitungsprogramm in den Büros. Doch es gibt gute Gründe, es nicht zu verwenden. Einer davon ist das Abo-Modell der neuesten Versionen. Nicht jeder will eine Software »leihen« und dafür regelmäßig zahlen. Mac-Anwender bekommen mit ihrem Rechner die Textverarbeitung Pages mitgeliefert. LibreOffice ist eine komplett kostenfreie Open-Source-Software. Insbesondere Autorinnen und Autoren arbeiten mit Papyrus Autor, da diese Software speziell für sie entworfen wurde und mit speziellen Funktionen wie einer Figurendatenbank oder einer perfekten Unterstützung der Normseite aufwartet.

Google DOCS benötigt gar keine Software-Installation und läuft auf dem Web-Browser und ist perfekt, wenn mehrere gleichzeitig an einem Dokument arbeiten. Und es gibt noch weitere Textprogramme wie Textmaker, Wordperfekt oder Scrivener.

All diesen Textverarbeitungen ist gemein, dass sie – neben einem eigenen Textformat – auch Word-Dateien lesen und schreiben können. Es sind Dateien mit der Endung DOCX. Dieses Format findet seit 2007 Verwendung, das vorherige DOC-Format ist veraltet.

Aufgrund des Quasi-Standards ist das DOCX-Format also das perfekte Austauschformat, wenn eine Datei mit einem anderen Programm weiterbearbeitet werden soll.

Doch wie kompatibel sind die Textverarbeitungen wirklich? Wie gut gehen die Nicht-Word-Programme mit dem Microsoft-Format um? Ist Word-Format gleich Word-Format?

Die Zeitschrift c’t hat das getestet und das Ergebnis lässt sich in der aktuellen Ausgabe 18/2019 ab Seite 114 nachlesen. Das Heft kann auch digital erworben werden. Verglichen wurde die Word-Importfunktion der Programme LibreOffice Writer, Textmaker, Papyrus Autor, Google DOCS und Apple Pages. Außer Konkurrenz wurde geprüft, wie gut die Online-Version von Word sich mit der installierten Version verträgt.

Dazu wurden verschieden komplex aufgebaute und formatierte Dokumente ins Rennen geschickt: vom einfach strukturierten Vertragstext bis zum aufwändig layouteten mehrspaltigen Dokument mit umflossenen Bildern, von einer Normseite mit Korrekturanmerkungen des Lektors bis zum umfangreichen Fachbachmanuskript.

Das Ergebnis: Keines der Programme ist wirklich vollständig kompatibel mit Word. An den unterschiedlichen Dokumenten scheitern die Programme mal mehr mal weniger, am häufigsten natürlich am aufwändig layouteten Dokument.

Nur wer selbst mit Word arbeitet, kann eine 100%ige Kompatibilität der DOCX-Dokumente sicherstellen.

Doch selbst DOCX ist nicht gleich DOCX, auch darauf wird im Test hingewiesen. Ältere Word-Versionen können mit neueren ebenfalls nicht absolut kompatibel sein. Und selbst das kostenlos nutzbare Word Online ist nicht optimal zur Bearbeitung komplex layouteter Dokumente. Zudem ist ein Upload umfangreicherer Dokumente nicht möglich.

Im Test wird zudem erläutert, warum die Formate PDF und RTF, die die meisten Programme ebenfalls beherrschen, keine Austausch-Alternative sind.

Das kostenlose LibreOffice Writer schlägt sich im Test erstaunlich gut, ebenso der kostengünstige Textmaker. Auf dem letzten Platz landet das ebenfalls kostenlos nutzbare Google DOCS.

Das bei Schriftstellern beliebte Papyrus Autor landet beim Test der Word-Import-Kompatibilität bestenfalls im Mittelfeld und scheitert am komplex formatierten Testdokument.

Speziell für einen für Autorinnen und Autoren sehr wichtigen Fall, attestieren die c’t-Tester Papyrus Autor eine »sehr gute« Kompatibilität: wenn es um den Austausch von Normseiten mit nachvollziehbaren Korrekturen und Anmerkungen geht. In der täglichen Schreibpraxis ist das sicherlich der häufigste Fall, bei dem Dokumente zwischen Autor und Lektor hin- und herwandern.

Der c’t-Test zeigt also ganz klar: Word ist also nicht gleich Word, selbst wenn man Word verwendet. Wer Textdateien beispielsweise mit der Lektorin tauscht, sollte nur eine Basisstruktur einfügen und keine aufwändigen Formatierungen, sodann sollte der Textaustausch auch auf technischer Ebene getestet werden und ob Änderungen und Kommentare im Überarbeitungsmodus korrekt angezeigt werden.

