Hörtipp: Zwei Autoren, eine Debütantin – Deutschlandfunk über Macht im Literaturbetrieb am Beispiel »Gittersee«

Eine Deutschlandfunk-Recherche rekonstruiert erstmals vollständig, wie die Autoren Ingo Schulze und Frank Witzel mit einer Liste angeblicher Fehler dazu beitrugen, dass Charlotte Gneuß‘ Debütroman »Gittersee« 2023 definitiv nicht auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises kam und zeichnet ein Bild vom Machtgefälle im Literaturbetrieb.

2023 stand Charlotte Gneuß‘ Debütroman »Gittersee« auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Dann wurde bekannt, dass ihr Verlagskollege Ingo Schulze ungebeten eine Liste mit über 20 angeblichen Fehlern im Roman verfasst hatte – und dass diese Liste über den Buchpreisträger von 2015, Frank Witzel, zur Juryvorsitzenden gelangt war. Auf der Shortlist landete »Gittersee« nicht.

Ein halbstündiges Feature der Journalistin Anh Tran rekonstruiert nun erstmals vollständig, wie das geschah. Eine zentrale Erkenntnis: Schulze hatte in einem früheren Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt, mit der Weitergabe der Liste nichts zu tun gehabt zu haben. Das Feature zeigt nun, dass er der Weitergabe zugestimmt hatte. Wenige Tage nach dem Vorfall wurde Schulze zudem zum Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gewählt, die unter anderem den Georg-Büchner-Preis vergibt. Der Fall spielte dabei offenbar keine Rolle.

Das Feature weitet den Blick auf strukturelle Machtgefälle im Literaturbetrieb, von denen nicht nur Gneuß betroffen war. Anne Rabe, deren Debüt »Die Möglichkeit von Glück« 2023 ebenfalls auf der Longlist stand, berichtet von ähnlichen Erfahrungen. Julia Franck erinnert im Feature an das »Fräulein Wunder«-Etikett der Nullerjahre. Und Nicole Seifert, Autorin des Buchs »Frauen Literatur«, beschreibt das Muster dahinter: Autorinnen, die an Renommee gewinnen, gerieten besonders schnell in die Schusslinie.

Das halbstündige Feature »Macht im Literaturbetrieb: Zwei renommierte Autoren und eine Debütantin« ist in der Deutschlandfunk-App und auf deutschlandfunk.de/gittersee abrufbar; die gekürzte Radiofassung läuft am 22. April 2026 um 17.35 Uhr im Deutschlandfunk.