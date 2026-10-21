Gerlinger Lyrikpreis 2026 an Jaqueline Isabell Grosser überreicht

Am 19. Oktober 2026 wurde in der Gerlinger Stadtbücherei der 6. Gerlinger Lyrikpreis an Jaqueline Isabell Grosser überreicht. Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de würdigte in seiner Laudatio ihren Gedichtzyklus, in dem Island zum »Eyesland« wird.

Petra Schmidt-Hieber, Gründerin und Vorsitzende der Petra Schmidt-Hieber Literatur-Stiftung, begrüßte die Gäste und freute sich, dass so viele gekommen waren. Das Publikum saß dicht gedrängt und gemütlich im ersten Stock der Bibliothek.

Bürgermeister Dirk Oestringer war erneut zur Verleihung gekommen und betonte in seinem Grußwort, wie sehr es ihn freue, dass der Preis den Namen der Stadt trägt. Gerlingen ist eine Stadt im Landkreis Ludwigsburg und liegt am westlichen Stadtrand von Stuttgart. Hausherrin Annette Maucher, die Leiterin der Stadtbücherei, machte ihr Grußwort kurz. Für die Musik sorgte das Duo Campingorchester mit Wolfram Karrer am Akkordeon und Michael Stoll am Kontrabass.

Gestein, Nähe, Verletzung

Die Laudatio hielt Wolfgang Tischer, Herausgeber des literaturcafe.de und Mitglied der fünfköpfigen Jury. In Grossers Gedichten werde die geologische Bildsprache »zugleich zum Symbol für Nähe, Verletzung und Erinnerung«. Gestein sei bei ihr nicht nur Landschaft, sondern bilde poetisch ab, »was zwischen Menschen geschieht – oder zwischen Mensch und Technik«. Denn die Autorin belasse es nicht beim scheinbar zeitlosen Naturgedicht. In einigen Texten breche die Gegenwart herein, und die archaische Insel zeige sich, wie es in einem der Gedichte heißt, »touristisch erschlossen«. (Download der Laudatio als PDF).

Die Schlusszeilen des ersten Gedichts zeigten für Tischer, »was nur die Lyrik kann: Dingen eine Empfindung geben«: »Kein Schritt / hat je verstanden, / wie leicht zerstören / ist.«

Tischer erinnerte außerdem an das besondere Verfahren des Preises. Die Jury erhält alle Einsendungen anonymisiert, eine Liste früherer Auszeichnungen kann sie also weder beeinflussen noch ablenken. »Es sind nur die eingereichten Gedichte selbst, die zählen.«

Zum Abschluss las Jaqueline Isabell Grosser fünf ihrer ausgezeichneten Gedichte. Die Preisträgerin wuchs in Oberösterreich auf, lebt in Mühlingen im Landkreis Konstanz und unterrichtet dort an einer Schule.

Die Petra Schmidt-Hieber Literatur-Stiftung vergibt den Gerlinger Lyrikpreis alle zwei Jahre an eine Lyrikerin oder einen Lyriker aus Baden-Württemberg. Der Jury gehörten 2026 Carolin Callies, Nancy Hünger, Walle Sayer und Wolfgang Tischer sowie die Jury-Vorsitzende Irene Ferchl an, die einstimmig entschieden hatten. Die bisherigen Preisträger sind Rainer René Mueller (2016), Walle Sayer (2018), Anne Nimmesgern (Förderpreis 2018), Carolin Callies (2020), Markus Manfred Jung (2022) und Manon Hopf (2024).

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