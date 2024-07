Dünnes Eis: Poesie-Prosa von Theres Essmann

Wie fühlt es sich an, bald 100 Jahre alt zu sein? Die wenigsten werden es erleben. Und die meisten der Menschen in diesem Alter werden nicht immer in der Lage sein zu beschreiben, wie sich dieses Alter anfühlt. Theres Essmann lässt in ihrem zweiten Roman eine 99-jährige Protagonistin erzählen.

Der Roman »Dünnes Eis« von Theres Essmann erschien 2023 im Dörlemann Verlag. Auch andere Werke haben hundertjährige Protagonisten, allen voran natürlich »Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand« von Jonas Jonasson oder »Ein Sommernachtstraum« von William Shakespeare, was zeigt, dass dieses Alter durchaus faszinierend für literarische Figuren sein kann.

Mariettas hundertster Geburtstag rückt näher. Sie lebt in einer Luxus-Seniorenresidenz. Ihre Freundin Gisela ist vor Kurzem gestorben, ihr Mann, der Psychoanalytiker Elias, ist bereits länger tot. Bücher und Musik sind der intellektuellen Protagonistin geblieben. Während der Recherche sprach die Autorin mit Menschen im hohen Alter, wie sie in einem YouTube-Video erzählt.

Doch Marietta begegnet Menschen, die in ihr etwas auslösen. Da ist Enis, ein Flüchtlingskind aus Syrien. Die Volontärin der Lokalzeitung, Julia, die für eine Reportage anlässlich des 100. Geburtstags von Marietta gekommen ist, hilft ihr, den Kontakt zu Enis herzustellen.

Und da ist Herr Tacke, der Marietta ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit anvertraut. Marietta erinnert sich an den Zweiten Weltkrieg und an den Verlust ihres Kindes. Bei ihr vermischen sich Träume mit Erinnerungen und den Erlebnissen der Gegenwart, was die Handlung lebendig macht.

Krieg und seine Folgen sind ein wiederkehrendes und nicht mehr originelles Thema in der Literatur. Doch gekonnt verwebt Theres Essmann das Flüchtlingsschicksal der alten Frau mit dem des kleinen Jungen und zeigt, wie zeitlos bestimmte Erfahrungen und persönliche wie kollektive Traumata sind. Es geht ums Erinnern und Vergessen von Gewalt, um Schuld und Sühne, um Machtlosigkeit und Sprachlosigkeit.

Theres Essmans große Stärke liegt in der Sprache. Die Autorin erschafft wunderschöne Bilder und Vergleiche, die man noch nicht gelesen hat. Sie beobachtet feinfühlig und erzählt präzise. Eine leise Sprache, die durch die dramatischen Themen leitet. Poesie-Prosa. Es ist eine Sprache zum Genießen, die die Kriegsthematik erträglich macht.

Juliane Hartmann

