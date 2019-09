»Der Sprung« – Binge Reading mit Simone Lappert

Stilsicher und mit Leichtigkeit, aber auch mit hohem Personalaufwand lässt Simone Lappert eine Frau vom Dach springen. Erzählerisch ist der Roman »Der Sprung« wie eine Vorabendserie komponiert – und durchaus unterhaltsam.

Ein Straßenzug in einem Viertel der fiktiven Kleinstadt Thalbach, vermutlich nahe Freiburg, aber der Ort könnte auch überall in Deutschland, der Schweiz oder Österreich liegen. Jeder scheint hier jeden irgendwie zu kennen und scheint mit jedem irgendwie verbunden. Der Mann der einen ist der Liebhaber der anderen. Die Menschen sind verwandt, befreundet, kennen sich flüchtig oder arbeiten zusammen. Das Personal: die üblichen Seriencharaktere: die Café-Inhaberin, das Ehepaar mit dem kleinen Laden an der Ecke, der Obdachlose, die Politikerin, Junge und Alte, Frauen und Männer – und eine Schildkröte.

Die Kapitel sind kurz, sind personal jeweils aus der Perspektive einer der vielen Protagonisten erzählt, die Überschriften sind der Name desjenigen, aus dessen Sicht und Perspektive wir die Geschichte jeweils hören.

Eine Frau steht auf dem Dach eines Hauses. Warum steht sie dort? Will sie springen? Dass sie springt, scheint klar, das steht auf der ersten Seite von »Der Sprung«. Dann: Schnitt. Dann: Der Tag zuvor. Dann geht es los mit den einzelnen Geschichten derer, die sich räumlich und beziehungsmäßig um die Frau gruppieren, die da später an diesem Tag auf dem Dach stehen wird, die unten die Menschenmassen versammeln wird, von denen einige rufen werden: »Spring doch!«. Und RTL ist mit dabei.

»Der Sprung« ist wie eine Serie in Buchform und erzählerisch genau so konzipiert. Wir erfahren von den Menschen und ihren Beziehungen, und je länger wir zuschauen, desto mehr Hintergründe erfahren wir, desto mehr einzelne Geschichten innerhalb der Geschichten werden uns meist in Rückblenden präsentiert. Da sind viele Stereotype und kitschige Augenblicke dabei, doch die Schweizer Autorin Simone Lappert malt sie in ihrem zweiten Roman lebendig und bunt aus. Man spürt die Liebe der Autorin zu ihren Figuren, und keine davon ist tumb, dumm oder ahnungslos, was die Lektüre nie nervig werden lässt. Ein feiner kleiner Roman, den man am besten wie beim Binge Watching im Binge Reading in eineinhalb Tagen in Echtzeit wegliest.

Als Programmservice zur Lektüre wird hier das fehlende und wünschenswerte Personenregister als Abspann nachgeliefert:

Angelika, Schwester im Altenpflegeheim

Astrid Guhl, ältere Halbschwester von Manu, Politikerin, Bürgermeisterkandidatin

Bruno, Polizist, Kollege von Felix und Ablösung

Carola, Kollegin von Felix, Auszubildende

Cosima, Schildkröte von Edna

Edna, alte Frau

Egon Moosbach, Schlachtereiangestellter und Hutmacher, Besucher in Roswithas Café

Ernesto Valone, Modeschöpfer aus Mailand

Esther, Henrys ehemalige Freundin

Felix, Polizist, Freund von Monique

Finn Holzer, Freund von Manu, Fahrradkurier

Franz, Mann, der sich angeschossen hat

Hannes, Mann von Maren, begann mit 40 neues Leben, Affäre von Astrid

Hauptkommissar Blaser, Polizist und Einsatzleiter, Vorgesetzter von Felix

Helen, Polizistin, Kollegin von Felix

Helga, Mutter von Stefan, Schwiegermutter von Astrid

Henry, Obdachloser

Holger, Telefonzentrale der Fahrradkuriere

Iggy (Ignazius), Kinderfreund von Felix

Jaris, Barockmusiker, Verehrer von Maren

Leo, Jugendfreund von Finn, mit 15 an Krebs gestorben

Leslie Kühne, Vater von Manu

Lukas, Obdachloser

Magali Moosbach, Jägerin und Altenheimbewohnerin, Mutter von Egon, Bekannte von Edna

Manu(ela) Kühne, auch Nunu genannt, Störgärtnerin und Pflanzenbefreierin, Freundin von Finn, Halbschwester von Astrid

Maren Fritsche, dickliche Schneiderin, Frau von Hannes

Miranda, Freundin von Lukas

Monique, Freundin von Felix, schwanger

Mutter (ohne Name) von Winnie

Otto, Vorgänger von Holger in der Telefonzentrale

Roswitha, Café-Besitzerin

Salome, Mitschülerin von Winnie und Salome

Silas und Tom, Arbeitskollegen von Finn

Stefan, Mann von Astrid

Theres, Ladenbesitzerin und Ü-Ei-Sammlerin, Frau von Werner

Timo, Mitschüler von Winnie und Salome

Tommaso Rossi, Assistent von Ernesto

Walter, verstorbener Liebhaber von Egons Mutter Magali

Werner, Ladenbesitzer, Mann von Theres

Winnie, dickliche Schülerin, Mitschülerin von Timo und Salome

Simone Lappert: Der Sprung. Roman. 2019. Diogenes Verlag AG. 22 EUR