Das Literarische Quartett: Warum schauen Sie sich das an?

Nach all den bisherigen Sendungen wird es Zeit, sich einmal die Frage zu stellen, warum man sich das Literarische Quartett am späten Freitagabend im ZDF überhaupt anschauen sollte.

Für den Rezensenten ist die Antwort klar: um darüber einen Artikel fürs literaturcafe.de zu schreiben, da die Abrufzahlen stets aufs Neue belegen, dass viele Leute zumindest lesen wollen, wie der Rezensent die Sendung fand.

Der Rezensent ertappt sich jedoch seit geraumer Zeit dabei, während der recht handlungsarmen und wenig bildgewaltigen Sendung eher das Publikum zu betrachten und zu schauen, ob er dort Personen aus Verlagen sitzen sieht: Wolfgang Ferchl (Knaus/Penguin), Thomas Rohde (Hanser Berlin), Jo Lendle (Hanser) oder diesmal Thomas Zirnbauer (dtv) wurden schon gesichtet.

Aber warum soll man sich eine Sendung wie die gestrige anschauen? Man muss sich auch Fragen, worüber reden die Vier da eigentlich immer? Logisch, über Bücher. Aber warum geht es viel zu selten um die Fragen: Was will der Autor? Wie macht er das? Welche Mittel setzt er dafür ein (Motive, Sprache, Figurenzeichnung, Handlung …)? Wie gut ist ihm die Umsetzung gelungen? Stattdessen beißt man sich mit einem »Ich meine, ich finde« zu häufig an der Frage der glaubhaften Umsetzung von Details fest, die für den Nicht-gelesen-Habenden uninteressant ist.

Wenn, dann sind es bisweilen und leider zu selten kleine Feststellungen, die wie Brotkrumen vom langweiligen Erwachsenengespräch der Kritiker abfallen. Beim Kronauer-Buch, so schien man ableiten zu können, kommt man als Sprachliebhaber auf die Kosten, konnte doch Frau Westermann mit manchen scheinbar veralteten Worten und Wörtern gar nichts anfangen, was in der Gesamtbewertung für das Buch spricht.

Und wieder einmal sind wir bei Frau Westermann, die wieder einmal ein Buch »empfohlen« hat (so hat sie es selbst ausgedrückt), dem Volker Weidermann wieder einmal sofort eine gewisse »Coelhohaftigkeit« attestierte und bei dem auch die Einwände von Frau Dorn und dem diesmaligen Gast Svenja Flaßpöhler deutlich machten, dass Frau Westermann offenbar wieder ein Buch mit viel Kitsch- und wenig Literaturanteil ausgesucht hat. Wieder einmal muss man sich fragen, warum redet ihr niemand aus der Redaktion solche Titel aus? Oder labert man sie womöglich in solche Titel rein, um den Unterhaltungswert zu steigern? Brotkrumen dieser Diskussion war die schöne Beobachtung von Svenja Flaßpöhler, dass es offenbar nur Männer sind, die eigene Erkrankungen zu stark autobiografisch geprägten Büchern werden lassen.

Die Diskussion über das Buch von Norbert Gstrein rauschte recht folgenlos vorbei, obwohl zumindest über die Glaubwürdigkeit und Tiefe der Figurenzeichnung gesprochen wurde. Zum Lesen hat es nicht angeregt.

Ganz anders beim letzten Buch: »Am Tag davor« von Sorj Chalandon, bei dem auch die Übersetzerin Brigitte Große erwähnt wurde. Hier erzeugte die Diskussion und die einhellig und deutlich heraushörbare echte Begeisterung der Vier durchaus den Wunsch, sich den Titel einmal anzuschauen, wenngleich man sofort Angst bekam, ob der drohenden Spoilergefahr der Diskussion noch länger zuzuhören.

Die wichtigste Brotkrumenerkenntnis dieser letzten Diskussion (von Thea Dorn benannt): Der Wunsch, das Buch zu lesen, mag auch darin begründet sein, dass hier ein Autor etwas erzählt, dass nicht eng an der eigenen Lebenswirklichkeit orientiert ist, bei dem nicht die Gefahr besteht, Autor und Erzähler zu verwechseln oder gar gleichzusetzen.

Aber sonst? Schauen Sie sich noch das Literarische Quartett an? Oder lesen Sie nur diesen Text?

