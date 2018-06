Büchermachen II: Die Kalkulation – Es geht um die Kohle

Jeden Samstag berichtet der Lektor, Verleger und Literaturagent Vito von Eichborn über das Büchermachen . Es geht ihm nicht um Theorien, sondern um das Handwerk auf dem Weg zur »Ware Buch«. Er redet Klartext, räumt mit Vorurteilen auf – und will zum Widerspruch anregen. Und er bittet um Fragen über den Buchmarkt, um an dieser Stelle darauf einzugehen.

Jetzt geht’s um die Kohle. Wer bekommt was? Nehmen wir die Kalkulation eines Buches mit 20 Euro Ladenpreis.

Nach Abzug von 7 % Mehrwertsteuer und Händlerrabatt bleibt rund die Hälfte.

Großhandel und Großkunden bekommen 50 % Händlerrabatt. (Manchmal mehr, obwohl dies in der Branche eigentlich untersagt ist – mit Freiexemplaren, Aktionsbonus, Jubiläumsrabatt, Jahresbonus; die Begriffe sind erfindungsreich.) Der normale Buchhändler auf der Vertreterreise – und immer, wenn er’s verlangt – bekommt 40 %. Sonst 33/35 %.

Hier sind keine Sonderverkäufe – direkt an Leser oder so – gerechnet. Wie überhaupt all diese Zahlen grob gerundet sind – individuelle Abweichungen sind die Regel.

Der Autor bekommt zwischen 5 (Taschenbuch wie rororo) und 12 % (namhafter Autor, Günter Grass bekam 16) vom Nettoladenpreis (= Ladenpreis minus Mehrwertsteuer) – sagen wir gut 8 %, gerundet 1,50 Euro.

Vom Umsatz 10 Euro bekommt die Verlagsauslieferung 10 %. (Bei Kleinverlagen mehr, bei Großen weniger.) Lagern, Bestellungen bearbeiten, ausliefern, fakturieren, Remittendenbearbeitung, makulieren, Daten der Kunden pflegen …, das ist vielfältig, in gigantischen Hallen fast ohne Menschen.

Die Vertreter sind mit 5 % vom Umsatz dabei (bei Großhandel und Großkunden mit 2 %, im Alltag mit 8 %, häufig gestaffelt).

Was ist übrig? 10 minus 1,50 minus 1 mius 0,50 = 7 Euro Verlagserlös.

Technische Herstellkosten (Cover, Bildrechte, Satz, Layout, Korrekturgänge, Druck und Bindung, Verpackung, Porto und sonstwas) nehmen wir mal 3,70 Euro an (Drucker 3, alles andere 0,70 Euro).

Das ist unter dem angestrebten sog. Faktor 6, Herstellung mal 6 = Ladenpreis.

Der ist normal bei Startauflagen, da die statischen Einstiegskosten höher sind als die variablen bei Nachauflagen. Jedoch: Bei in Kleinverlagen üblichen 1.000 Exemplaren oder so ist nicht mal das erreichbar. Bei hohen Auflagen sind auch Faktor 10 drin. Bei Faktor 4 – bleibt dem Verlag nix. Er hofft auf Nachdrucke.

Der Werbeetat – von der Verlagsvorschau bis zum Werbeplakat, Anzeigen, Messen oder Zuschüsse zur Lesereise o. a. – beträgt 8 %, also 80 Cent.

Dem Verlag bleiben für die Gemeinkosten (Gehälter, Gebäude, Infrastruktur, IT, Porto, Reisen …) also rund 2,50 Euro.

Umgekehrt: Wenn es dem Verlag nicht gelingt, einen jährlichen Gesamtumsatz für seine laufenden Fixkosten zu erwirtschaften, der von diesen rechnerischen 12,5 % erwirtschaftet werden muss, landet er im Verlust.

Ein normaler Publikumsverlag (wie Rowohlt o. a.) muss mit mindestens 6.000 Exemplaren kalkulieren, um ein Buch ins Programm zu nehmen.

2,50 Euro pro Exemplar klingt ja noch akzeptabel. Aber was ist mit Zinsen für Kredite, für die bezahlten Bücher, die im Lager schmoren? Den Vorschüssen für die Titel der nächsten Jahre? Mit den Verlusten von Büchern, deren Vorschüsse zu hoch waren? Mit der zu teuren Werbekampagne, wenn der Etat überschritten wurde? Nicht zuletzt – mit der Fülle unverkäuflicher Bücher, die im Ramsch oder im Reißwolf landen? Denn eins ist sicher: Die letzte Auflage, um lieferbar zu bleiben, ist immer zu hoch. Und was ist mit den erforderlichen Freiexemplaren, für die Medien, Blogger, für Vertreter und Händler, um von diesem Buch zu überzeugen, Mitarbeiter, Autoren, Beschädigungen, Schwund …

Nehmen wir mal an, dass nur 20 % der Auflagen nicht verkauft werden …

Und wovon soll die nächste Produktion vorfinanziert werden – Dienstleister wollen ihr Geld gleich -, wenn nichts übrigbleibt?

Kurz: In meiner Erfahrung in verschiedenen Verlagen wurden die Verluste durch einen einzigen Faktor aufgefangen – durch Nachauflagen und die Erlöse aus Copyrights.

Und da liegt die Crux – in den letzten Jahrzehnten sind die Backlist-Umsätze gegenüber den Novitäten heftig gesunken. Sie machten mal die Hälfte vom Umsatz – eine Bank wie Hesse oder Thomas Mann hat vieles finanziert -, jetzt sind’s vielleicht noch 20 %. Wobei dies naturgemäß je nach Verlag sehr unterschiedlich ist. Und manche von ganz anderen Erlösen leben – ein Verlag wie Beck ist reich durch die juristische Fachliteratur, das bisschen Belletristik ist dann Liebhaberei.

Der Handel mit Rechten – an Taschenbuchverlage, Clubs, Sonderausgaben und international, auch Verfilmungen – ist folglich überlebenswichtig. Aber auch da sind die hohen Summen sehr zurückgegangen, alle sind sehr vorsichtig geworden.

Es galt mal die Regel: 1/3 der Novitäten macht Verlust, 1/3 +/- null, 1/3 erwirtschaftet Gewinne. Heute müssen 1 bis 2 Titel von 10 alles erwirtschaften. Und es fallen weniger Titel aus der Lieferbarkeit als neue hinzukommen. So entsteht in Jahresringen laufend mehr Substanz. Daher der immer steigende Produktionszwang. Warum gründen oder kaufen die Bertelsmänner ständig neue Verlage?

Und deshalb – ohne Rechte – ist eine Neugründung rechnerisch unmöglich …

Ein Zwischenruf von Wolfgang Tischer

Lieber Vito von Eichborn,

dass man als Autor vom Schreiben nicht leben kann, hat sich herumgesprochen. Jetzt rechnen Sie auch noch vor, dass man eigentlich auch vom Verlegen kaum leben kann – es sei denn man ist ein internationaler Großkonzern. Doch Bücher sind teuer, wenn man sie z. B. mit der Konkurrenz der Smartphone-Spiele vergleicht, die vielleicht nur 5 Euro kosten (Spiele mit In-App-Abzocke mal ausgenommen). Auch an den Spielen arbeiten Teams an Designern, Programmierern, Musikern, Testern, Marketing-Leuten usw. und auch die Download-Portale wie Apple wollen 30 %. Zudem drücken Amazon und die Self-Publisher speziell den E-Book-Preis nach unten. Sind angesichts dieser sehr unterschiedlichen Konkurrenz die Verlagsapparate mit der von Ihnen aufgezeigten Kalkulation nicht überholt? Wie wird sich in Ihren Augen die Verlagslandschaft in den nächsten Jahren ändern? Und welche Auswirkungen hat das auf das Buchangebot?

Lieber Meister Tischer,

den Ladenpreis von Büchern mit irgendwas Elektronischem zu vergleichen, ist Käse, bzw. wie ein gutes Steak mit ‘ner Bulette gleichsetzen.

Vor fünf Jahren hieß es, die E-Books kämen massiv, würden herkömmliche Bücher verdrängen. Seit einer Weile stagnieren sie bei knapp 5 %.

Ein Buch ist ein Buch. Deshalb ist auch der Vergleich mit Schallplatten, die in einer Liebhabernische gelandet sind, nicht statthaft. Beim Hören mit geschlossenen Augen ist mir für die Qualität die Quelle der Töne schnurz.

Je jünger ein Medium, desto größer wurde es – Zeitung, Funk, Fernsehen, Internet. Weil Nachschlagewerke, Lehrmedien und so ihre Aufgaben elektronisch besser erfüllen, brauchen diese Inhalte keine Bücher mehr. Und der 99-Cent-Trivi auf dem Smartphone löst den gedruckten Groschenroman ab.

Aber: Oberfläche ist was anderes als Substanz. Ein guter Roman, auch ein gutes Kinderbuch sind durch nichts zu ersetzen.

Der Buchmarkt ist volkswirtschaftlich ökonomisch Pillepalle. (Die drei größten Drogerieketten machen zusammen so viel Umsatz wie alle Bücher.) Aber sie sind kein austauschbares Produkt, transportieren nicht einfach Sprache, sondern diese in so elaborierter Form, wie es ein Algorithmus nie zustande bringt.

Aber ja, es stimmt, die Verlagslandschaft mit gedruckten Büchern wird eine Weile schrumpfen.

Tempora mutantur (pardon) – so what?

Ein Buch ist eine zeitlose Erfindung wie das Rad und der Löffel. Es darf gerne auch etwas teurer sein, wenn der Inhalt das rechtfertigt.

Jetzt brat ich mir ‘n Steak. 8 Euro 50. Dann lese ich ein paar Seiten Don Quijote. Das beste Buch der Welt. Die zweibändige Hanserausgabe in Leinen …

Vito von Eichborn

Vito von Eichborn, 1943 geboren, Studium, Journalist und Aussteiger, begann 1973 im Lektorat bei Fischer in Frankfurt. 1980 Gründung des Eichborn Verlags, den er 1995 freiwillig verlies: »Das war der Fehler meines Lebens.« Geschäftsführer bei Verlagen in Hamburg. Lebt seit 2007 in Bad Malente. Gründete zwischenzeitlich auf Mallorca den Verlag Vitolibro, den er mit norddeutschen Regionalia, literarischen Ausgrabungen und Kuriosa fortsetzt. Ist manchmal Agent für Autoren (»nur, wenn das Projekt marktfähig ist«), schreibt, lektoriert, entwickelt Projekte.