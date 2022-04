Amüsant aber manipulativ: »Eine Frage der Chemie« von Bonnie Garmus

Elisabeth Zott war eine US-amerikanische Chemikerin, die Anfang der 60er-Jahre durch ihre Kochsendung berühmt wurde. Was wie ein echter Lebenslauf klingt, hat Bonnie Garmus für ihren Roman erfunden. Das liest sich amüsant, wirkt aber manipulativ.

Als hochbegabte Chemikerin arbeitet Elisabeth Zott Ende der 1950er-Jahre an einer US-amerikanischen Universität. Doch Frauen hatten damals keine Chance und nichts zu sagen. Zott wird für eine Schreib- oder Lagerkraft gehalten, aber nicht für eine nobelpreisverdächtige Chemikerin. Sie wird psychisch und physisch erniedrigt, ihr Institutsleiter gibt Zotts bahnbrechende Forschungsergebnisse als seine eigenen aus.

So talentiert Zott ist, ist sie auch die naive und lebensfremde Klischee-Wissenschaftlerin. Ihr Leben ändert sich, als sie den ebenfalls brillanten und ebenfalls etwas weltfremden und auf den Rudersport versessenen Kollegen Calvin kennenlernt. Die beiden begegnen sich, wie man es mit einer heutigen Phrase ausdrücken würde, »auf Augenhöhe« – privat und beruflich.

Mehr Details sollen hier nicht verraten werden. Später verlässt Elisabeth Zott die Universität und wird durch Zufall Gastgeberin einer mittäglichen Live-Kochshow im Fernsehen. Dort kocht sie nicht nur exzellent, sie begreift auch Kochrezepte als chemische Formeln und Vorlagen und bildet das hauptsächlich weibliche Publikum wissenschaftlich weiter. Mit ihrer offenen, direkten und bisweilen naiven Art kämpft sie – nicht immer absichtlich und bewusst – für die Stärkung und Gleichberechtigung der Frauen.

Die chemische Formel für einen Bestseller?

»Eine Frage der Chemie« ist der erste Roman der amerikanisch-britischen Schriftstellerin Bonnie Garmus. Mit einer unglaublichen Marketing-Präsenz wird »Lessons in Chemistry« weltweit und zeitgleich auf den Markt gebracht. Hierzulande hat sich der Piper Verlag die wahrscheinlich nicht günstigen Rechte an Elisabeth Zotts Geschichte gesichert. Fürs Piper-Marketing ist es »der Roman des Jahres«, und die Rechnung scheint aufzugehen. Gut zwei Wochen nach Erscheinen ist das Werk ganz vorn auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mit aufwendigem Werbematerial und Merchandising-Artikeln wurde das Buch bereits Wochen zuvor an Buchhändlerinnen, Medien und Blogger verschickt.

Bis hin zu Elke Heidenreich zeigen sich fast alle von diesem Roman begeistert.

Tatsächlich scheint Bonnie Garmus so etwas wie die chemische Formel für einen Bestseller gefunden zu haben.

Das beginnt bei der sympathisch naiv-tragischen Hauptfigur, die so erfunden ist, wie wir uns eine Kämpferin für Emanzipation und Selbstbestimmung damals gewünscht hätten. Garmus schreibt rückwirkend eine Figur, die heutige Tugenden in die damalige Zeit bringt. Das ist neben der starken weiblichen Rolle auch der Glaube an die Wissenschaft.

Darüber hinaus ist die Erzählstruktur gekonnt komponiert. Freud und Leid sind perfekt zusammengerührt – und dann gibt es sogar noch einen (fast) sprechenden Hund. Wenn Zott den dummen Machos dieser Zeit so richtig eine reinsemmelt, dann stehen wir als Leserinnen quasi begeistert am Buchrand und jubeln.

»Eine Frage der Chemie« hat Witz, die Lektüre macht Spaß, und sie packt uns und reißt uns umso mehr mit, wenn auch Schlimmes nicht ausgelassen wird. Wir können uns beim Lesen nicht auf Klischees verlassen, da Garmus sie gekonnt, bisweilen aber auch etwas übereifrig nach heutigen Plot-Regeln bricht. Andererseits stecken viele Klischees in ihren Figuren, die uns dennoch ans Herz wachsen.

Ein klein wenig irritiert die deutsche Übersetzung von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, wenn Dativ und Genitiv durcheinanderpurzeln. Bei einem Text, der in den 1950/60er-Jahren in Akademikerkreisen spielt, hätte man sich durchaus konsequent des heute weniger gebräuchlichen Genitivs bedienen können.

Auf heutige Gefallsucht hin geschrieben?

Wenn man im Roman noch nicht vollkommen versunken ist, ist da ein wenig das Gefühl, dass man manipuliert wird, dass all das extrem auf heutige Gefallsucht hin geschrieben und konstruiert ist. Perfekt konstruiert – aber konstruiert. Man liest ein wenig die finanzielle Erwartung von Autorin und weltweiten Verlagen mit. »Ist Elisabeth Zott nicht großartig, wie sie ihr Leben meistert?«, scheinen sie uns beständig zuzurufen. Und sind es wir Leserinnen und Leser, die da gerade begeistert »Jaaaa!« gerufen haben?

Eine Frage zur Chemie hätten (und haben!) wir dem Piper Verlag gestellt, doch trotz mehrfachen Nachhakens keine Antwort erhalten: Warum hat man sich für die deutschsprachige Ausgabe für solch ein biederes Cover entschieden, das in keiner Weise diesen frechen Roman einfängt und wie aktuelle Dutzendware wirkt? Ganz anders und viel passender ist das Cover der britischen Ausgabe.

Das hiesige Cover sieht so muffig aus wie die Welt, gegen die Elisabeth Zott kämpft.

Wolfgang Tischer

Bonnie Garmus; Ulrike Wasel (Übersetzung); Klaus Timmermann (Übersetzung): Eine Frage der Chemie: Roman | Die Neuerscheinung des Jahres 2022. Gebundene Ausgabe. 2022. Piper. ISBN/EAN: 9783492071093.

