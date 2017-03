Tschick-DVD und -Blu-ray mit Wolfgang-Herrndorf-Lesung

Eine ausführliche Filmkritik von Tschick hatten wir im literaturcafe.de bereits zum Kinostart veröffentlicht, diese kann hier nachgelesen werden. Die Tschick-Version auf DVD und Blu-ray ist die 89-minütige Kinofassung, Hoffnungen auf eine längere Version erfüllen sich also nicht. Die beiden »Deleted Scenes« in den Extras sind kaum der Rede wert, wobei sie interessanterweise zeigen, wie das Filmteam versucht hat, das Roman-Motto in den Film einzubauen und warum es die Szene dann doch nicht in den fertigen Film geschafft hat.

TSCHICK | Trailer | Deutsch German | Ab jetzt im Kino!

Das »Making of« und der »Tag am Filmset« sind die üblichen Werbe-Extras, die in schnellem Schnitt die oftmals gleichen Szenen vom Set zeigen und Schauspieler, die sich gegenseitig beteuern, wie toll der Dreh war. Schade. Hier wären mehr Einblicke sehr schön gewesen. Denn gerade Regisseur Fatih Akin hat einiges zu erzählen. Davon erhält man einen kleinen Eindruck in einem ebenfalls auf der DVD enthaltenen Clip, der für SPIEGEL online produziert wurde. Akin erläutert darin die Party-Szene im Film.

Audiokommentar der Filmemacher und Hörfilmfassung

Einiges zu den Hintergründen und auch darüber, warum man im Film einiges anders gemacht hat als im Buch, erzählen in einem Audio-Kommentar der Regisseur Fatih Akin, Drehbuchautor Lars Hubrich und Andrew Bird, der für die Montage des Film zuständig war. So erfährt man, dass Maik Klingenberg im Film für seine angebetete Tatjana nicht wie im Roman ein Porträt von Beyoncé malt, weil man schlichtweg die Bildrechte nicht bekommen hat. Stattdessen entscheidet man sich, dass er im Film ein Porträt von Tatjana malt, was durchaus viel stimmiger wirkt.

Neben der Kommentarspur enthalten DVD und Blu-ray auch eine Hörfilmfassung für Sehbehinderte.

Ebenfalls interessantes Bonusmaterial ist eine Gegenüberstellung von Storyboard und fertigem Film. Ein Storyboard sind die vorab comicartig gezeichneten Kameraeinstellungen. Anhand der Brücken- und der Unfallszene im Film wird gezeigt, wie nah diese Zeichnungen am fertigen Film sind und wann es warum Abweichungen gab.

Einstündige Tschick-Lesung von Buchautor Wolfgang Herrndorf

Das Highlight der Extras ist jedoch eine knapp einstündige Lesung von Wolfgang Herrndorf aus dem Roman »Tschick«. Es ist ein Mitschnitt vom 5. November 2010, der vom Rowohlt Verlag in Auftrag gegen wurde. Die Lesung fand im Roten Salon der Berliner Volksbühne statt. Ausschnitte aus dieser Lesung waren oder sind auch im Netz zu finden, die DVD enthält sie nun komplett. Herrndorf erläutert vorab die Entstehung des Romans und erweist sich als guter Interpret seines Textes. Als Bonus im Bonus liest er zudem ein überaus amüsantes Kapitel über Gedichte, das im fertigen Tschick-Roman gestrichen wurde.

Fazit

Wer den Tschick-Film noch nicht gesehen hat oder ihn gerne nochmals sehen will, sollte zu DVD oder Blu-ray greifen. Denn anders als bei den Streaming-Diensten bekommt man hier interessantes Bonus-Material mitgeliefert, dessen Highlight für Buchfans der Mitschnitt der Herrndorf-Lesung ist.

Tschick. DVD. STUDIOCANAL. ISBN/EAN: 4006680081083. EUR 14,99. Ersch.: 2017 » Bestellen bei Amazon.de

Tschick [Blu-ray]. Blu-ray. STUDIOCANAL. ISBN/EAN: 4006680081090. EUR 17,49. Ersch.: 2017 » Bestellen bei Amazon.de