Rotlicht: Nora Bossong im Gespräch über käufliche Lust

Für ihr Buch »Rotlicht« hat sich Nora Bossong an Orte begeben, an denen Lust und Sex käuflich sind. Sie war in Table-Dance-Bars, auf Sexmessen, in Swingerclubs und Laufhäusern. Sie sprach mit Prostituierten, Pornoproduzenten und Geschäftsinhabern.

»Rotlicht« ist kein Sachbuch im herkömmlichen Sinn. Hier werden nicht Fakten und Zitate aneinandergereiht. »Rotlicht« ist vielmehr eine Mischung aus Reportage, Erfahrungsbericht und Essay.

Beim Lesen hat man das Gefühl, als würde man all diese Ort zusammen mit der Autorin besuchen und hören, was sie hört, sehen, was sie sieht. Nie hat man den Eindruck, dass einem die Autorin eine Meinung, Interpretation oder Sichtweise aufzwingen will. Doch gerade dieser Art der Schilderung bringt einem die Örtlichkeiten, Personen und Situationen näher, als so mancher Sensations- oder Betroffenheitsbericht. Über all der spürbaren Neugier Bossongs liegt beständig die Melancholie.

Hören Sie den Mitschnitt des Gesprächs mit der Autorin Nora Bossong vom 23.03.2017 auf der Bühne Forum autoren@leipzig der Leipziger Buchmesse. Moderation: Wolfgang Tischer.

Nora Bossong: Rotlicht. Taschenbuch. 2017. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. ISBN/EAN: 9783446254572. EUR 20,00 » Bestellen bei Amazon.de

Nora Bossong: Rotlicht. Kindle Edition. 2017. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG » Herunterladen bei Amazon.de