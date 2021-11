Zum 200. Geburtstag: Wolfgang Tischer liest Fjodor Dostojewskij – Der Spieler

Fjodor Michailowitsch Dostojewskij brauchte das Geld, denn er war so spielsüchtig wie sein Held Aleksej Iwanowitsch, und er war nicht weniger verstrickt in eine unglückliche Affäre. In nur 26 Tagen schrieb er den Roman »Der Spieler«. Am 20. November 2021 liest Wolfgang Tischer auf den Stuttgarter Buchwochen aus dem Roman.

Um ein Haar hätte es diesen Roman nicht gegeben. Damit er am Ende doch erscheinen konnte, verzichtete Dostojewskij nicht nur auf den ursprünglichen Titel des Romans – »Roulettenburg« –, er erfüllte auch das Ultimatum des Verlegers. Nachdem er ein Jahr lang für »Der Spiele« noch keine Zeile geschrieben hatte, engagierte er in letzter Minute am 4. Oktober 1866 eine Stenographin, die 20-jährige Anna Snitkina, mit deren Hilfe er den Roman pünktlich ablieferte. Ein halbes Jahr später heirateten Dostojewskij und Snitkina.

In diesem Jahr – am 11.11.2021 – begehen wir den 200. Geburtstag von Fjodor Michailowitsch Dostojewskij, der als einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller gilt.

Wolfgang Tischer, Sprecher und Herausgeber des literaturcafe.de, erweckt den Text am Abend des 21. November 2021 auf den Stuttgarter Buchwochen zu neuem Leben und erinnert an einen großen Autor. Es wird eine gekürzte Fassung der Übersetzung von Alexander Nitzberg gelesen.

Das Duo »Bassax« (Tom Martin und Bernd Grünen) umrahmt die Lesung musikalisch.

Vorverkauf ab sofort unter www.reservix.de oder über die Tickethotline 01806 / 700 733

Restbestände an der Abendkasse (ohne Gewähr)

Bitte informieren Sie sich im Vorhinein über die aktuellen Hygieneregeln der Stuttgarter Buchwochen.

Fjodor M. Dostojewskij; Alexander Nitzberg (Übersetzung): Der Spieler, oder Roulettenburg: Roman. Taschenbuch. 2020. dtv Verlagsgesellschaft. ISBN/EAN: 9783423147200. 10,90 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel