»Vier minus drei« im Kino – Wir verlosen Tickets und das Buch von Barbara Pachl-Eberhart

Ab dem 16. April 2026 kommt »Vier minus drei« in die Kinos. Die Verfilmung des autobiografischen Bestsellers von Barbara Pachl-Eberhart erzählt von Verlust, Trauer – und vom Mut, dem Leben neu zu begegnen. Wir verlosen dreimal je zwei Kinotickets und das Buch »Vier minus drei« von Barbara Pachl-Eberhart.

Barbara (Valerie Pachner) und ihr Partner Heli (Robert Stadlober) leben als professionelle Clowns mit ihren Kindern Fini und Thimo den Traum eines liebevollen Familienlebens – und lachen auch über das, was misslingt. Als Barbara wie aus dem Nichts durch einen Unfall ihre Familie verliert, bricht eine Welt für sie zusammen. Der Verlust lässt sie am Clownsein und dem eigenen Lebenssinn zweifeln. Doch Barbara stellt sich ihrem Schicksal. Mutig und unkonventionell findet sie ihren Weg, mit der Trauer umzugehen.

Mit ihrer gleichnamigen Autobiografie landete Barbara Pachl-Eberhart 2010 einen Spiegel-Bestseller. Regisseur Adrian Goiginger – bekannt für sehr persönliche Filmarbeiten wie Der Fuchs – hat diese bewegende Geschichte nun mit Valerie Pachner in einer schauspielerischen Ausnahmeleistung verfilmt. Neben Pachner und Stadlober sind Stefanie Reinsperger, Hanno Koffler und Ronald Zehrfeld zu sehen, das Drehbuch stammt von Senad Halilbašić.

Vier minus drei. Österreich/Deutschland 2026. Mit Valerie Pachner, Robert Stadlober, Stefanie Reinsperger, Hanno Koffler, Ronald Zehrfeld. Drehbuch: Senad Halilbašić. Regie: Adrian Goiginger. Kamera: Paul Sprinz. Musik: Arash Safaian. Nach der Autobiografie »Vier minus drei« von Barbara Pachl-Eberhart. Eine Produktion von 2010 Entertainment und Giganten Film. Laufzeit: 121 Min. FSK: 12. Kinostart: 16. April 2026.

Wir verlosen dreimal je zwei Kinotickets und das Buch »Vier minus drei« von Barbara Pachl-Eberhart

Zum Kinostart von »Vier minus drei« am 16. April 2026 verlosen wir dreimal je 2 Kinotickets und das Buch »Vier minus drei« von Barbara Pachl-Eberhart (Heyne Verlag).

Einsendeschluss ist der 21. April 2026. Bitte geben Sie unten Ihre Daten ein und beantworten Sie ganz spontan die Frage: Barbara ist professioneller Clown – Welcher Moment in Ihrem Leben hat Sie gelehrt, dass man manchmal auch über das lachen kann, was misslingt? Ihre Adressdaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich die Gewinneradressen werden zum Versand der Gewinne an Dritte übermittelt. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.