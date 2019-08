Spam-Poesie: Dr. Ogundele – real und mächtig

Spam ist lästig. Doch bisweilen finden sich hochliterarische Perlen darunter, Geschichten von epischer Einzigartigkeit, aus denen Autorinnen und Autoren ganze Romanserien gestalten könnten.

Haben Sie seinen Namen neulich im Radio gehört? Es muss so sein, denn Maya hat ihn dort genannt: Dr. Ogundele.

Hier die ganze Geschichte, die uns als Kommentar erreicht hat und die wir Ihnen nicht vorenthalten wollten. Ein einzigartiges Schicksal, dass Dank Dr. Ogundele seine Erfüllung gefunden hat. Rechtschreibung und Zeichensetzung haben wir nicht verändert, da wir davon ausgegangen sind, dass sie von der Autorin aus dramaturgischen Gründen bewusst so angelegt sind.

Beachtung:

Mein Name ist Maya, ich komme aus Berlin, ich möchte allen, die dies lesen, eine wichtige Information zusenden, Vorsicht vor gefälschten Zaubern, ich habe über 7 Jahre nach Hilfe gesucht, niemand konnte mir helfen. Mein Mann hat mich verlassen und ist mit einer anderen Frau weggegangen. Ich war 7 Jahre allein. Vor ein paar Tagen meinte ich ein Zeugnis von einer anderen Frau hier im Internet, die über Dr. Ogundele sprach. Sie sagte, dieser Mann sei ein großartiger Zauberwirker um mut zu fassen und mich mit dr. ogundele in verbindung zu setzen. er war so nett, dass er mir sofort antwortete und ich ihm meine probleme erklärte Ich war erstaunt und wartete darauf, dass ich nach allem jedem mitteilen musste, dass es passiert ist, wie ein Wunder, das mein Mann mich anrief und mich bat, ihm zu vergeben … Sofort vergab ich ihm und sagte Dr. Sein Name hier im Internet und auf den Radiosendern. Deshalb mache ich das jetzt. Wenn jemand von Ihnen Hilfe für Ihre Beziehung, Ihre Ehe oder andere menschliche Probleme benötigt, wenden Sie sich an ihn, um eine Lösung zu finden. Ich versichere Ihnen in meinem Leben, dass dieser Mann, Dr. Ogundele, real und mächtig ist. Kontaktieren Sie ihn mit: Email, WhatsApp und Viber Chat.