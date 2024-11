Schmuckausgabe und Gänsehaut-Audio: Edgar Allan Poes düstere Meisterwerke

Am 7. Oktober 1849, vor 175 Jahren, starb der Schriftsteller Edgar Allan Poe im Alter von nur 40 Jahren. Die Umstände seines Todes sind bis heute ungeklärt. Poes düstere und mysteriöse Texte faszinieren auch nach all dieser Zeit. Eine wunderschöne Schmuckausgabe vereint seine besten Werke.

Am 3. Oktober 1849, einem Mittwoch, fand man ihn verwirrt und in fremder Kleidung auf einem Bürgersteig in Baltimore. Er wirkte betrunken, doch war er es nicht. Am 27. September 1849 hatte Poe Richmond in Richtung Baltimore verlassen, um seine Hochzeit vorzubereiten. Zuvor hatte er seiner Jugendliebe Elmira Shelton einen Heiratsantrag gemacht. Doch niemand weiß, wo der Schriftsteller in den Tagen nach seiner Abreise war und was ihm widerfahren sein könnte.

Der Arzt John J. Moran vom Washington Medical College in Baltimore kümmerte sich um den verstörten Mann, doch Poe starb vier Tage später. Moran vermerkte als Todesursache »Phrenitis« – ein Delirium mit Fieber.

Ein Gedenkstein an der Grabstätte bei der Westminster-Kirche in Baltimore erinnert an den Schriftsteller, der mit seinen Erzählungen, Kurzgeschichten und Gedichten bis heute Schriftstellerinnen und Schriftsteller inspiriert. Sein Werk »Der Doppelmord in der Rue Morgue« gilt als erste moderne Krimi- und Detektivgeschichte.

Berühmt ist Poe bis heute für Texte wie »Das verräterische Herz«, »Die Maske des Roten Todes« und natürlich »Der Untergang des Hauses Usher« mit seiner beeindruckenden Eröffnungsszene und Naturbeschreibung. Poes bekanntestes Gedicht ist zweifellos »Der Rabe«, geprägt von dem immer wiederkehrenden Wort »Nevermore/Nimmermehr«.

Poes Todestag und die dunkle Jahreszeit um Halloween sind ein passender Anlass, wieder einmal Edgar Allan Poe zu lesen. Besonders stimmungsvoll geht das mit einer aufwendig gestalteten Schmuckausgabe, erschienen im Coppenrath Verlag. Dieses handliche Buch mit Fadenheftung enthält zudem zahlreiche Einleger.

Vor über zwölf Jahren hat das literaturcafe.de eine von Poes unheimlichen Geschichten für den dtv Verlag vertont: »Die schwarze Katze«. Die Aufnahme können Sie direkt hier im Beitrag anhören. Diese besondere Aufnahme in Kunstkopfstereophonie – heute »binaurale Aufnahme« genannt – entfaltet mit Kopfhörern ihre ganze Wirkung. Sie erleben akustisch die beklemmende Atmosphäre einer Gefängniszelle, in der der Erzähler auf seine Hinrichtung wartet.

Das literaturcafe.de wünscht schaurig-schöne Unterhaltung – ob beim Lesen oder Hören!

Edgar Allan Poe; Stefanie Bartsch (Designer); Helmut Wiemken (Übersetzung); Christel Wiemken (Übersetzung); Werner Beyer (Übersetzung); Carl Theodor Eben (Übersetzung); Adolf Strodtmann (Übersetzung): Der Untergang des Hauses Usher: und andere fantastische Geschichten: Dark-Romance-Klassiker des Kult-Autors mit 11 aufwendig gestalteten Extras. .. mit Leseband (Kleine Schmuckausgabe). Gebundene Ausgabe. 2024. Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG. ISBN/EAN: 9783649648659. 24,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel