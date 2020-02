Plätze frei: Wie kommt Ihr Buch zum Leser?

Wer ein Buch veröffentlichen will, benötigt keinen Verlag mehr. Self-Publishing ist der schnellste und kostengünstigste Weg, ein Buch auf den Markt zu bringen. Doch wie genau funktioniert das und welche Fallstricke sind zu beachten? Oder sollte man es doch zuerst bei einem Verlag oder Literaturagenten versuchen? Ein Seminar gibt Antworten. Noch sind Plätze frei, melden Sie sich an!

Das vielgelobte Wochenendseminar mit literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer findet vom 6. bis 8. März 2020 erneut in der Black Forest Lodge in Igelsberg statt. In der erholsamen Natur des Schwarzwalds und mit Rundumverpflegung erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Self-Publishing wissen müssen. Sie lernen einzuschätzen, ob Ihr Manuskript für diesen Weg der Veröffentlichung geeignet ist und ob Verlag oder der Weg über einen Agenten realistisch sind. Wie funktioniert die Buchbranche und wie kommt Ihr Buch zu Leserin und Leser?

Bei einer Hauslesung haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihren Text mit den anderen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern zu diskutieren.

Das Seminar findet in jedem Fall statt, die Mindestteilnehmerzahl ist bereits erreicht. Noch sind jedoch Plätze frei, sodass Sie sich noch anmelden können.

Alle Infos zum Seminar und das Anmeldeformular finden Sie hier »