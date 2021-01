Perle im Video: Unverhof(f)tes Wiedersehen von Johann Peter Hebel

Sie sei »die schönste Perle im Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes«, urteilt Michael Maar über die kurze Erzählung »Unverhofftes Wiedersehen« von Johann Peter Hebel. Wolfgang Tischer hat sie in einem Video eingelesen. Siebeneinhalb Minuten, die man, laut Maar, »unsterblich nennen darf«.

Die Kürzest-Novelle erschien 1811 in der Sammlung »Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes«. Der Autor Johann Peter Hebel (1760–1826) trug hier seine besten Geschichten aus dem Kalender »Der Rheinländische Hausfreund« zusammen, dessen Herausgeber Hebel von 1803 bis 1815 war. In der damaligen Schreibweise hatte »Unverhoftes Wiedersehen« noch kein zweites f.

In seinem »Sprach- und Stilverführer« mit dem Titel »Die Schlange im Wolfspelz« (Rowohlt, 2020) meint Michael Maar, man könne sich an diesem Text nicht satt lesen. Jedes Mal berühre einen die Geschichte mehr. Zudem lässt Hebel »in fünf Sätzen ein halbes Jahrhundert vorbeiziehen«. Auch für diese kurze Erzählung gelte: In seinen Schlusssätzen sei Hebel immer besonders stark. Das hier fehlende »sich« mache ihn besonders. Neben seinen (hochdeutschen) Kalendergeschichten ist Johann Peter Hebel auch wegen seiner alemannischen Mundartgedichte bekannt. Hebel wurde in Basel geboren und arbeitete nach dem Studium in Erlangen als Lehrer, zunächst in Lörrach, dann in Basel. Zudem war er Abgeordneter der ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung.

Johann Peter Hebel ließ sich für »Unverhof(f)tes Wiedersehen« von einer wahren Begebenheit inspirieren, die sich im Kupfer-Bergwerk Falun in Schweden zugetragen haben soll. Das Bergwerk und diese unerhörte Geschichte wurde später auch von E. T. A. Hoffmann, Friedrich Rückert, Hugo von Hofmannsthal und Georg Trakl literarisch verarbeitet.

Hören und sehen Sie die Geschichte hier im Video. Die Textfassung zum Mitlesen findet sich u. a. in der Wikisource.