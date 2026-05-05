Parshad Esmaeili über »Papa weg. Mama müde. Ich laut. – Monolog einer Alleinerzogenen«

Während Wolfgang Tischer mit Parshad Esmaeili im Podcast des literaturcafe.de über ihr Buch »Papa weg. Mama müde. Ich laut.« spricht, ruft Mama zufällig an. »Müssmer net schneiden«, sagt Parshad. Ein Gespräch über Familie, Frankfurt, das wahre Leben und das Leben als »Internetpersönlichkeit«.

Wer Parshad Esmaeili nicht kennt und ihren Namen googelt, dem weißt sie die Suchmaschine als »Internetpersönlichkeit« aus. Früher wahrscheinlich ein Synonym für »meine Eltern verstehen nicht, wie ich in diesem Internet mein Geld verdiene«. Dabei ist Parshad Esmaeili einiges mehr: Stand-up-Comedienne, Moderatorin, und sie hat seit kurzem eine eigene Quizshow auf ZDFneo. Und sie macht Videos auf YouTube und anderen Social-Media-Kanälen.

Über das Leben als »Alleinerzogene« hat sie im Knaur Verlag das Buch »Papa weg. Mama müde. Ich laut.« geschrieben. Ein Projekt, für das sie viel mit ihrer Mutter gesprochen hat.

»Das Buch hat mich auch dazu gezwungen, mich mit mir zu beschäftigen und zu reflektieren. Das hätte ich so intensiv niemals mit einem anderen Projekt, mit einer Visualisierung hinbekommen«, sagt Parshad im Podcast. Das Buch ist melancholisch, wenn es um die eigene Familie in Deutschland und im Iran geht und es enthält auch witzige Passagen. »Es ist ja kein Wunder, dass sich Komödie auf Tragödie reimt«, sagt Parshad.

Dass sie auch auf Bühnen und in Videos laut wurde, sei das Endergebnis der beiden anderen Teile in ihrem Leben: Papa weg. Mama müde.

Hören Sie das vollständige Gespräch mit Parshad Esmaeili im Podcast des literaturcafe.de. Geführt wurde es am 21. März 2026 auf der Leipziger Buchmesse.

Parshad Esmaeili: Papa weg. Mama müde. Ich laut.: Monolog einer Alleinerzogenen. Broschiert. 2026. Knaur HC. ISBN/EAN: 9783426569177. 18,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

Abonnieren Sie den Podcast des literaturcafe.de überall, wo es Podcasts gibt, um keine Folge zu verpassen, z. B. bei