Schreib-Retreat im Schwarzwald (5 Tage)

Beschreibung

Schreib-Retreat im Schwarzwald 21.–25. Oktober 2026





Stellen Sie sich vor: Sie wachen auf, öffnen das Fenster Ihres Zimmers und blicken direkt in den herrlichen Schwarzwald. Nebel liegt zwischen den Tannen, vielleicht fällt herbstliches Licht durch die Bäume. Vor Ihnen liegen mehr als vier Tage, an denen Sie nur eines tun dürfen: schreiben. Kein Alltag, der Sie ablenkt. Keine To-Do-Listen, die Sie hetzen. Keine Ausreden mehr. Nur Ihr Projekt, Ihre Geschichte, Ihre Worte – und eine Gruppe von Gleichgesinnten, die das gleiche Ziel verfolgen wie Sie: endlich weiterkommen.

Das Schreib-Retreat in der Black Forest Lodge ist kein Kurs, kein Workshop, kein Seminar. Es bietet Ihnen Zeit und Raum zum konzentrierten Arbeiten am eigenen Projekt – mit professioneller Begleitung, in der Ruhe des Schwarzwalds und im Austausch mit anderen Schreibenden. Es bietet Ihnen Zeit und Raum zum konzentrierten Arbeiten am eigenen Projekt – mit professioneller Begleitung, in der Ruhe des Schwarzwalds und im Austausch mit anderen Schreibenden.

Der Ort – Die Black Forest Lodge in Igelsberg

Die Black Forest Lodge liegt in Igelsberg mitten im Schwarzwald und bietet Scheibenden, Sportlern, Naturliebhabern und Ruhesuchenden viele Möglichkeiten. Igelsberg ist eine Gemeinde mit rund 250 Einwohnern, die sich ca. 10 km nördlich von Freudenstadt befindet. Der Ort liegt idyllisch auf einem sonnigen Hügel umgeben von Feldern, Wiesen und Wäldern. Das gut ausgebaute und beschilderte Netz an Wanderstrecken beginnt von der Haustür und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen, Wanderungen oder Joggingtouren ein.

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Was Sie erwartet

⏰ Zeit zum Schreiben Täglich 5–6 Stunden konzentrierte Schreibzeit in zwei Blöcken. Arbeiten Sie in Ihrem Zimmer, in den Gemeinschaftsräumen, in der Lounge oder – wenn es das Wetter erlaubt – im Garten oder in der Natur. Sie entscheiden. 🌲 Natur als Inspiration Wanderwege beginnen direkt an der Lodge. Herbstwald, Lichtungen, Stille – perfekt für Denkpausen und neue Perspektiven. 🤝 Gemeinschaft Kleine Gruppe von 4 bis 8 Personen. Austausch bei den Mahlzeiten, am Abend, optionale Feedback-Runden, gemeinsame Lesung. 💡 Professionelle Begleitung Wolfgang Tischer (literaturcafe.de) begleitet das Retreat. Erfahrener Schreibcoach und Kenner der Buchbranche. 🏡 Ort mit Seele Die Black Forest Lodge wird von der Autorin Sarah Tischer geführt. Schwarzwaldhaus aus dem 19. Jh., liebevoll renoviert, literarische Atmosphäre.

Was im Preis enthalten ist

4 Übernachtungen im Einzelzimmer (21.–25. Oktober 2026)

Vollpension: Frühstücksbuffet, Mittagsimbiss, warmes Abendessen (vegetarisch)

Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) ganztägig sowie Kuchen

Strukturierte Schreibzeit, sofern gewünscht mit Begleitung durch Wolfgang Tischer

Optionale Textbesprechungen und Feedback-Runden

Lesung eigener Texte in der Lounge der Black Forest Lodge (optional)

Nutzung aller Gemeinschaftsräume

Zugang zu Wanderwegen direkt ab der Lodge

Gemeinsame Spaziergänge (optional)

Optional vor Ort buchbar: Individuelles Einzelcoaching mit Wolfgang Tischer (60 Min., 60 € statt regulär 98 €). Die Termine werden vor Ort nach Verfügbarkeit vergeben.

Preise für 5 Tage mit Vollpension

Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad 489 € Inkl. gesetzlicher MwSt. Einzelzimmer mit eigenem Bad 539 € Inkl. gesetzlicher MwSt.

Mit allem, was Sie für ein produktives Schreib-Retreat brauchen.

Für wen ist das Retreat?

Für alle, die ernsthaft schreiben wollen – egal ob Anfängerin oder Profi, egal ob Roman, Kurzgeschichte, Memoir oder Sachbuch.

Sie sind hier richtig, wenn:

Sie an einem konkreten Schreibprojekt arbeiten und vorankommen wollen

Sie die Ablenkungen des Alltags hinter sich lassen und sich aufs Schreiben konzentrieren möchten

Sie den Austausch mit anderen Schreibenden suchen, aber auch Zeit für sich allein brauchen

Sie Natur als Inspirationsquelle schätzen und gerne in der Natur unterwegs sind

Sie professionelle Begleitung wünschen, aber keine Bevormundung

Sie bereit sind, fünf Tage intensiv zu arbeiten

Wichtig: Das Retreat ist kein Schreibkurs. Sie sollten etwas Schreiberfahrung haben oder ein konkretes Projekt mitbringen, an dem Sie arbeiten möchten. Das Retreat gibt Ihnen Zeit, Raum und Unterstützung, um Ihr eigenes Projekt voranzubringen.

Wer leitet das Retreat?

Wolfgang Tischer Journalist, Kritiker, Literaturvermittler und Podcaster. Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de (seit 1996), Co-Host des Schreibzeug-Podcasts. Wolfgang Tischer hat über 30 Jahre Erfahrung beim Schreiben und Veröffentlichen, kennt die Buchbranche von innen und hat hunderte Autorinnen und Autoren begleitet – vom ersten Text bis zur Veröffentlichung. Er leitet Seminare an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel und anderen Institutionen und ist als Schreibcoach tätig.

Interesse? Fordern Sie die vollständigen Unterlagen an

Sie möchten dabei sein? Füllen Sie das Formular aus und Sie erhalten per E-Mail unverbindlich alle Informationen, das detaillierte Programm und das Formular für die Anmeldung.

Anforderung von Unterlagen und Infos Anrede Frau Herr Vorname (erforderlich) Nachname (erforderlich) Ihr Wohnort (PLZ/Ort) E-Mail (gültige E-Mail-Adresse notwendig) E-Mail wiederholen Telefon (optional) Kurze Nachricht / Fragen (optional) Hier dürfen Sie auch gerne etwas über sich schreiben. Ich hätte Interesse an einem optionalen Einzelcoaching vor Ort (60 Min., 60 €) Ich bevorzuge ein Zimmer mit eigenem Bad (539 € statt 489 €) Ich habe eventuell Interesse, vor oder nach dem Retreat länger in der Black Forest Lodge zu bleiben. Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und stimme der Verarbeitung meiner Daten zu.

Hinweis: Die Teilnehmerzahl ist auf 4 bis 8 Personen begrenzt. Die Plätze werden nach Eingang der verbindlichen Anmeldung vergeben.

Noch Fragen?

Nutzen Sie ebenfalls das obige Formular und geben Sie dort Ihre Fragen ein.