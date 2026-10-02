Normseiten-Rechner: Normseiten berechnen und als Word-Datei herunterladen



Unser Normseiten-Rechner berechnet für einen eingegebenen Text oder eine ausgewählte Datei die tatsächliche Länge in Normseiten. Auf Wunsch kann der Text vom Normseiten-Konverter in eine Word-Datei im Normseiten-Layout umgewandelt und heruntergeladen werden.

Normseiten-Rechner und Normseiten-Konverter

Dieser Rechner benötigt einen aktuellen Browser (z. B. Chrome, Firefox, Safari oder Edge in einer aktuellen Version) und aktiviertes JavaScript. Text eingeben Datei auswählen Text eingeben oder reinkopieren (Strg+V) Word- (.docx), OpenDocument- (.odt) oder Textdatei (.txt) auswählen Das alte .doc-Format wird nicht unterstützt. Bitte zuvor als .docx speichern. Eventuelle Textformatierungen werden bei der Konvertierung entfernt. Lediglich kursive Textpassagen bleiben erhalten. Normseiten berechnen Ergebnis Zeichen (mit Leerzeichen) Zeichen (ohne Leerzeichen) Wörter Normseiten-Zeilen Echte Normseiten Näherung (Zeichenzahl ÷ 1.600) Ungenaue Näherung (Zeichenzahl ÷ 1.800) Für die Kopfzeile der Word-Datei (optional): Autor/in Arbeitstitel Als Normseiten-Word-Datei herunterladen

Warum unser Konverter genauer ist als »Zeichenzahl geteilt durch 1.600«

Die meisten Normseitenrechner teilen einfach die Zeichenzahl Ihres Textes durch 1.600 oder 1.800. Das Ergebnis ist bestenfalls eine Näherung. Wie wir in unserem Beitrag »Die Normseite: Dokumentvorlage zum Download« ausführlich erklären, zählen bei der echten Normseite auch die nicht aufgefüllten Enden jeder Zeile sowie jede Leerzeile mit. Ein Manuskript mit vielen Dialogen und kurzen Absätzen kommt dadurch auf deutlich mehr Normseiten, als die einfache Division vermuten lässt.

Unser Normseiten-Rechner geht daher einen anderen Weg: Er berechnet die tatsächliche Zeilenaufteilung einer Normseite – 30 Zeilen mit maximal 60 Zeichen – und ermittelt, wie viele Zeilen und Seiten Ihr Text wirklich umfasst. Das Ergebnis ist die echte Normseitenzahl, wie sie auch bei einer manuellen Umformatierung in unsere Normseite-Dokumentvorlage entstehen würde und nicht nur eine grobe Schätzung. Zusätzlich zeigen wir Ihnen zum Vergleich die beiden gängigen Näherungswerte (Zeichenzahl ÷ 1.600 und ÷ 1.800), damit Sie den Unterschied selbst sehen.

Vom Rechner zum fertigen Manuskript: Text in Normseiten umwandeln

Steht die Normseitenzahl fest, muss der Text danach noch ins Normseiten-Format umgewandelt werden, etwa für die Einsendung an einen Verlag, an ein Lektorat oder einen Schreibwettbewerb. Genau das übernimmt anschließend unser Normseiten-Konverter: Auf Knopfdruck entsteht aus Ihrem Text eine fertig formatierte Word-Datei mit der nichtproportionalen Schrift »Courier New«, korrekten Rändern und optional Ihrem Namen sowie dem Arbeitstitel in der Kopfzeile. Kursive Textauszeichnungen aus einer ausgewählten Datei bleiben dabei erhalten, ebenso eine rechtsbündige oder zentrierte Ausrichtung von Absätzen, Bilder werden durch Platzhalter ersetzt, alle anderen Formatierungen werden bewusst entfernt, da die Normseite ohnehin nur eine einzige einheitliche Schrift kennt (siehe unten).

Häufig gestellte Fragen zum Normseiten-Rechner und Normseiten-Konverter

Was ist eine Normseite? Wozu brauche ich die?

Die Normseite ist die wichtigste Maßeinheit, um die Länge von Manuskripten zu ermitteln. Alles, was Sie dazu wissen müssen, können Sie in unserem Beitrag »Die Normseite: Dokumentvorlage zum Download« nachlesen.

Wie viele Normseiten hat mein Manuskript oder Roman?

Genau das beantwortet Ihnen der Rechner oben auf dieser Seite: Fügen Sie Ihren Text ein oder wählen Sie Ihr Manuskript als Datei aus, und Sie erhalten sofort die echte Normseitenzahl – nicht nur eine grobe Schätzung anhand der reinen Zeichenzahl.

Warum muss ich meinen Text eingeben?

Einfache Normseiten-Kalkulatoren berechnen die Normseitenzahl lediglich auf Basis der Zeichenzahl, die durch 1.600 geteilt wird. Eine solche Berechnung ist oft falsch. Nur mit dem tatsächlichen Text kann die wirkliche Länge in Normseiten bestimmt werden. Warum das so ist, können Sie in diesem Beitrag nachlesen. Dort finden Sie auch die Normseiten-Vorlage zum Download. Ihr Text bleibt dabei auf Ihrem Rechner: Die Berechnung läuft in Ihrem Browser, es wird nichts hochgeladen.

Was passiert mit meinem eingegebenen Text? Wird er gespeichert? Was ist mit dem Datenschutz?

Ihr Text bzw. Ihre Datei verlässt Ihren Rechner nicht. Die Berechnung und die Umwandlung in die Word-Datei erfolgen vollständig in Ihrem Browser, es wird nichts hochgeladen und nichts auf unserem Server gespeichert. Es ist keine Registrierung erforderlich. Lediglich ein anonymer Zähler erfasst zu statistischen Zwecken, wie oft der Rechner genutzt wird und wie lang die Texte ungefähr sind. Inhalte werden dabei nie übertragen, und der Rechner selbst speichert keine IP-Adressen. Sie können den Konverter unbedenklich nutzen.

Was ist mit Formatierungen im Text?

Für die Normseite sollten ohnehin wenig Formatierungen eingesetzt werden, weil diese dort nicht vorgesehen sind (siehe dazu hier). Nur die folgenden Formatierungen bleiben auch in der Normseite vorhanden:

Kursiver Text

Rechtsbündig und zentriert gesetzte Zeilen/Absätze

Eventuell enthaltene Bilder werden entfernt und durch Platzhalter ersetzt wie [Bild 1]

Da unterschiedliche Word-Versionen, Betriebssysteme und Drucker Schriften minimal verschieden darstellen können, lässt sich nicht zu hundert Prozent garantieren, dass jede erzeugte Datei in jedem Programm exakt bei 30 Zeilen pro Seite bleibt. Überprüfen Sie deshalb bei wichtigen Einreichungen mit fester Seitenobergrenze – etwa bei einem Schreibwettbewerb – das Ergebnis vor dem Absenden noch einmal selbst. Wir übernehmen keine Gewähr, dass das Ergebnis in jeder Textverarbeitung das gleiche ist. Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben (siehe unten).

Welches Dateiformat wird vom Konverter unterstützt?

Am einfachsten fügen Sie Ihren Text direkt per Copy-and-paste in das Textfeld ein. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Markieren Sie Ihr komplettes Manuskript mit Strg+A (⌘+A) oder markieren Sie den umzuwandelnden Textabschnitt.

oder markieren Sie den umzuwandelnden Textabschnitt. Kopieren Sie mit Strg+C (⌘+C) den Text in den Zwischenspeicher Ihres Rechners.

den Text in den Zwischenspeicher Ihres Rechners. Wählen Sie das Eingabefeld unseres Konverters aus und fügen Sie den Text mit Strg+V (⌘+V) ein.

Das funktioniert mit jedem Text, unabhängig von der eingesetzten Textverarbeitung. Wer stattdessen eine Datei auswählen möchte, kann das im Format docx (Microsoft Word), odt (OpenDocument, z. B. LibreOffice Writer) oder als einfache Textdatei (txt) tun. Das alte, binäre .doc-Format wird nicht unterstützt. Speichern Sie ein solches Dokument vorher einmal als .docx ab. Die vom Normseiten-Konverter erzeugte Datei liegt immer im modernen docx-Format vor und lässt sich mit Microsoft Word, LibreOffice Writer, Apple Pages, Papyrus, Scrivener und den meisten anderen Textverarbeitungen öffnen.

Haben Sie noch Fragen und Anregungen?

Wenn Sie noch Fragen, Tipps oder Anregungen für Verbesserungen unseres Normseiten-Rechners und Normseiten-Konverters haben, freuen wir uns über eine Mail an redaktion(at)literaturcafe.de

Version 1.1 vom 02.10.2026

Läuft komplett im Browser: Ihr Text und Ihre Dateien werden nicht mehr hochgeladen oder an unseren Server geschickt. Kein Dateiupload notwendig.

Version 1.0

Erste Version: Normseiten berechnen und als Word-Datei herunterladen. Kursiver Text sowie rechtsbündige oder zentrierte Absätze bleiben erhalten, Bilder werden durch Platzhalter ersetzt.