Literaricum 2024: Ein Audiowalk durch die Lechwelten

»Haben Sie schon Lolita gelesen?« Der Klassiker von Vladimir Nabokov steht in diesem Jahr im Mittelpunkt des Literaricum in Lech am Arlberg. Zur Einstimmung stellt Wolfgang Tischer in dieser Podcast-Folge die Frage, ob man diesen Klassiker heute noch lesen kann. Außerdem gibt es einen akustischen Leckerbissen: Eine binaurale Führung durch die Lechwelten, in denen das Literaricum stattfinden wird.

Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, setzten Sie sich unbedingt Kopfhörer auf und genießen Sie diese akustisch sehr spezielle Folge.

Zunächst stellt Wolfgang Tischer den Klassiker Lolita von Vladimir Nabokov und das Literaricum 2024 in Lech am Arlberg vor, und dann besuchen wir zusammen mit Irmgard Huber von der Lech Zürs Tourismus GmbH die sogenannten Lechwelten. Diese Aufnahme erfolgte mit einer speziellen Mikrofontechnik, sodass Sie akustisch dreidimensional mitten ins Geschehen versetzt werden. Viel Spaß beim Anhören und freuen Sie sich auf weitere Interview-Podcast-Folgen aus Lech am Arlberg.

Freuen Sie sich auf weitere Interview-Folgen vom Literaricum Lech. Demnächst in diesem Podcast!

