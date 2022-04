Die übersehene Alternative des Genderns: Das Trema-ï

Wie können wir gerechter sprechen? Das »Gendern« ist nicht neu und wird heftig diskutiert. »Das Gender-Sternchen« ist alles andere als unproblematisch«, meint Ruben Wickenhäuser. In diesem Beitrag erläutert Wickenhäuser die Probleme, und er zeigt Alternativen auf.

»Wir wollen mit der Anwendung der geschlechterumfassenden Sprache [mittels des Gendersternchens] in der Stadtverwaltung Hannover sehr deutlich machen, dass wir jeden Menschen in der jeweiligen Geschlechtsidentität respektieren«, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay kürzlich anlässlich des Gutachtens einer Professorin für Geschlechterstudien, das geschlechtergerechte Sprache zur demokratischen Staatspflicht erhebt.

Höchste Zeit, ließe sich sagen, denn das »Gendern« ist nicht neu. Schon Anfang der 90er Jahre erfreute sich das »Binnen-I« wachsender Beliebtheit. Es klang schlüssig, die weibliche Form mit Hilfe eines großen »i« an Substantive anzuflanschen. Durchgesetzt hat es sich nicht, und zwar sicher weniger aus Ablehnung einer inklusiven Schreibweise heraus, sondern, wie die Vielzahl alternativer Suffixe vermuten lässt, aufgrund des Gefühls der Unzulänglichkeit dieser Form.

Das Beispiel Hannover zeigt, wie dreißig Jahre später eine dieser Alternativen den Siegeszug angetreten hat. Das »Binnen-I« sah sich dem Vorwurf eines »binären Geschlechterbildes« ausgesetzt, da es zwar die biologischen, nicht jedoch die sozialen Geschlechter versinnbildliche, deren Einbeziehung heutzutage zum Gradmesser für Toleranz schlechthin avanciert ist. Und ganz abgesehen davon ließe sich mit Freud argumentieren, dass es nur ein Phallussymbol mehr sei. An seine Stelle ist das Sternchen getreten, präsenter und wirkmächtiger, als es das Binnen-I je gewesen ist. Artikel, Hinweisschilder, manches Verwaltungsschriftstück, ja selbst akademische Texte werden nun mit Sternchen versehen. Was einst ein Anmerkungszeichen gewesen ist, hat eine steile Karriere hin zum Symbol der Gleichheit gemacht. Denn das Sternchen vermag eben nicht nur für zwei Geschlechter zu stehen, sondern für alle, so begründen es seine überaus erfolgreichen Fürsprecher. Es entbehrt auch einer freud’schen Konnotation, auch wenn eine solche, immerhin weniger geschlechtsspezifisch, durch Schließmuskelassoziationen durchaus möglich wäre. Selbst dies würde aber nicht gegen seine Verwendung sprechen, schließlich verfügt jeder gesunde Mensch über einen solchen.

Nun verspricht die zeitgenössische Popularität des »Gender-Sternchens« allein aber keineswegs eine sichere Zukunft: Es ist alles andere als unproblematisch.

Das Problem der Lesbarkeit

Lesbarkeit ist die vor allen anderen Dingen zu erfüllende Anforderung an Schrift an sich, und ausgerechnet hier zeigt das Sternchen massive Unzulänglichkeit. Das beginnt schon damit, dass das Sternchen nicht zu unserem Alphabet gehört. Es handelt sich weder um einen Buchstaben, noch um Interpunktion, und selbst wenn das Zeichen als neue Interpunktion akzeptiert werden würde, so war bislang Interpunktion innerhalb von Worten eine Ausnahme: Als umgangssprachliche Verkürzung (»Ich mag’s«) oder als Trenner (»auf- und abschwellend«). Und das aus gutem Grund, bleibt die konsequente Verwendung von Interpunktion innerhalb von Worten doch stets ein Stolperstein beim Lesen.

Zudem bleibt es nicht beim einfachen Sternchen. Da die deutsche Sprache in ihrer aktuellen Form zum Gendern schlecht taugt, muss konsequenterweise auch der Artikel gedoppelt werden: »ein*e Teilnehmer*in«. Das funktioniert bei gelegentlicher Verwendung, oder um eine bestimmte politische Aussage zu betonen. Nicht aber in Texten, in denen es um das Verständnis komplexer Sachverhalte geht, denn hier wirft die gar nicht so selten formulierte Ideologie einer moralischen Pflicht — »Du sollst gendern, sonst verhältst du dich diskriminierend« — dem Grund, weshalb der betreffende Text erstellt wurde, Knüppel zwischen die Beine. Schließlich wird eine Abhandlung über das Verhalten von subatomaren Teilchen nicht veröffentlicht, um die gesellschaftliche Debatte über »Diversität« zu unterstützen, sondern um die komplizierten teilchenphysikalischen Zusammenhänge verständlich zu machen: ein Thema, das auch ohne Sternchen und »der*die«, »ein*eine« schwer genug zu begreifen ist. Um die Sache anhand eines weniger akademischen Themas zu illustrieren, sei hier der Auszug aus einem Sportregelwerk zitiert:

»Läufer*innenkampf. Im Läufer*innenkampf besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr für beide Spieler*innen, da sie sich in unmittelbarem Körperkontakt befinden. Sobald eine*r der beiden Läufer*innen gegen die Regeln verstößt, muss der*die Schiedsrichter*in sofort in den Läufer*innenkampf eingreifen … Beobachtet ein*e Schiedsrichter*in, dass ein*e Spieler*in falsch zählt, sollte er*sie ihn*sie sofort darauf aufmerksam machen.«

Hier tritt die Aussage hinter einer politischen Botschaft zurück, die nichts mit dem ursprünglichen Thema des Textes zu tun hat. Und gewiss nicht wenige, die es gezwungenermaßen verwenden, schütteln den Kopf darüber.

Ein realer Buchstabe anstelle eines Zeichens: Das Trema-ï

Wenn es wirklich um eine inklusive Sprache geht, dann erscheint es angesichts des gezeigten Beispiels rätselhaft, weshalb sich ein Sternchen, gelegentlich auch der Unterstrich oder ein Doppelpunkt durchgesetzt haben. Denn einen realen Buchstaben gäbe es. Das Trema, also die Pünktchen auf Umlauten, findet sich in einigen Sprachen auch auf dem »i«. Wer Karl May gelesen hat, kennt dies beispielsweise vom »Scheïtan«. Auf der Windows-Tastatur findet es sich nicht, kann aber über die Tastenkombination Alt+0239 für »ï« und Alt+0207 für »Ï« geschrieben werden. Auch ließe sich beispielsweise »:i« in den meisten Schreibprogrammen automatisch durch »ï« ersetzen.

Damit würden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen signalisiert das Trema den Befürwortern der gegenderten Lautsprache einen Hiatus, also einen Trenner bzw. einen »Glottisschlag«. Zum anderen passt es auch symbolisch, um wiederum mit Freud zu sprechen, kann hier doch jede beliebige Kombination an Geschlechtsmerkmalen oder auch sich zwei Umarmende hineinimaginiert werden. Anstelle von »Spieler*in« stünden dann »Spielerïn«. Besser noch: Die Kurzform »Spielerï« böte sich im Plural an, das Problem der Artikel zu umgehen:

Anstelle »Der Spieler läuft« oder »Der*die Spieler*in läuft« hieße es dann »Spielerï laufen«.

Das mag erst einmal merkwürdig klingen. Besser als die Verrenkungen mit Sternchen, Unterstrichen und Doppelpunkten sowie bemühten Glottisschlägen ist dies allemal, schlicht weil es sprachlich naherliegender ist. Allerdings wäre die Plurallösung wohl ein sprachlich zu großer Sprung und vielen zu infantil in seinem Habitus. Aber im Vergleich Sternchen ist es immer noch um Längen besser.

Ein weiterer Vorteil wird für manchen jedoch ein Nachteil sein: Eben weil es weit weniger sperrig ist, lässt sich damit der Welt weniger gut das heldische Einstehen für eine moralische Ansicht verkünden.

Zum Vergleich der zitierte Text:

»Läuferïkampf. Im Läuferïkampf besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr für beide Spielerï, da sie sich in unmittelbarem Körperkontakt befinden. Sobald Läuferï gegen die Regeln verstoßen, müssen Schiedsrichterï sofort in den Läuferïkampf eingreifen … Beobachten Schiedsrichterï, dass Spielerï falsch zählen, sollten sie diese sofort darauf aufmerksam machen.«

Klingt infantil? Gewiss. Aber deutlich lesbarer als die Sternchenversion ist es, und hätte daher bessere Chancen, durch Gewöhnung als nicht mehr infantil akzeptiert zu werden.

Man kann natürlich diese Form der Identitätspolitik als infantile Überempfindlichkeit ansehen, wie es der Philosoph Robert Pfaller getan hat, oder auch Zweifel daran äußern, dass hier mit den USA ausgerechnet eine ebenso bigotte wie seit jeher hypersensibel-hysterische Nation als großes moralisches Vorbild proklamiert wird. Wer der Ansicht ist, dass die Nennung der zwei biologischen Geschlechter allein soziale Geschlechter nicht ausgrenze, kann weiterhin beide nennen – oder, wie gelegentlich im Englischen, das Geschlecht nach Abschnitt wechseln.

Kein Untergang des Abendlandes, so oder so

Häufig ist von Verfechterinnen und Verfechtern des Sternchens zu hören, Kritiker würden die Diskussion überspitzt und hysterisch führen. Und so wurde eine Online-Diskussion der Befürworter mit der ironisch gemeinten Überschrift versehen: »Gendersternchen: Untergang des Abendlandes?«

Nein, die Verwendung des Sternchens bedeutet sicher nicht den Untergang des Abendlandes. Der Verzicht darauf aber eben auch nicht.

Was allerdings tatsächlich Not tut, ist Solidarität anstelle von Spaltung — sonst droht tatsächlich der Untergang nicht nur des Abendlandes.

Ruben Wickenhäuser

Ruben Wickenhäuser, studierter Geschichtswissenschaftler, publiziert Romane, Fach- und Sachbücher und ist Mitglied im Autorenteam der Serie Perry Rhodan NEO. Er wurde mehrfach für sein ehrenamtliches Engagement in Deutschland und Schweden ausgezeichnet. Die Frage, wie geschlechtergerechte Sprache praktikabel umgesetzt werden kann und wo es dabei mehr um die Sache oder um Macht geht, beschäftigt ihn seit Jahrzehnten. Zum »Binnen-I« veröffentlichte er vor zehn Jahren auf Telepolis bereits einen Beitrag. Auch im literaturcafe.de veröffentlichte er immer wieder Beiträge zum Thema Schreiben.

