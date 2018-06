Das Literarische Quartett: Abgebügelt

Am Abend war ich selbst noch auf einer Lesung der großartigen Sudabeh Mohafez. Einmal ist es von Vorteil, dass das Literarische Quartett spät gesendet wird. Ich machte mich auf dem Heimweg und sitze rechtzeitig um 23:30 Uhr vor dem Fernseher.

Der erfolglose SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz also ist diesmal der Gast. Bevor er ins Europaparlament ging, war er Buchhändler in Würselen. Heute wird die Buchhandlung von einer seiner ehemaligen Auszubildenden geführt.

Bereits bei der ersten Buchbesprechung fällt auf, dass Schulz Bücher nur auf Basis seiner politischen Wirklichkeit bewertet und auf für ihn relevante Themen fokussiert ist. »Fakt ist« ist eine von ihm oft verwendete Phrase, um das Wort zu behalten und dem von ihm gerade Gesagten nochmals das Gleiche hinzuzufügen.

Und bereits bei der ersten Buchbesprechung merke ich ebenfalls, dass ich rasch müde werde. Schulz‘ leicht knödelige Stimme im ruhigen Duktus schläfert ein. Verdammt, ich war doch eigentlich gerade noch wach und wollte es bleiben, um zu erfahren, wie »Die Büglerin« im Diskurs abschneidet.

Heinrich Steinfest: Die Büglerin – Buchkritik

Heinrich Steinfest ist ein Autor, dessen Bücher polarisieren. Das ist der Grund, warum ihnen leider die große Beachtung verwehrt bleibt. Die einen lieben seinen subtilen Humor und seine ungebremsten Abschweifungen, die anderen verzweifeln an seinen Büchern.

Mir wird bewusst, dass alles denkbar ist: Thea Dorn hat Heinrich Steinfest vorgeschlagen. Sie spricht begeistert über die merkwürdigen Charaktere des Romans und freut sich wie ein Kind an den erzählerischen Ideen des Autors, während Christine Westermann das Gesicht verzieht und gesteht, dass sie gar nichts anfangen konnte mit dieser unglaubwürdigen Geschichte, die am Schluss nicht mal richtig aufgelöst wird.

Ich bin eingeschlafen.

Ich wache auf, als endlich »Die Büglerin« an der Reihe ist. Ich bekomme noch mit, dass es Christine Westermann ist, die das Buch präsentiert, denke noch »Schlechte Voraussetzung …« und döse wieder weg.

Als ich erneut aufwache, ist die Sendung rum. Nichts habe ich von der Steinfest-Wertung mitbekommen.

Also rufe ich die Sendung am Morgen darauf in der Mediathek des ZDF ab und springe gleich einmal vor bis zu Steinfest.

Christiane Westermann bremst sich glücklicherweise bei der Inhaltsangabe und betont, dass man manchmal nicht alles erzählen müsse, was in einem Buch passiert. Das ist ungewöhnlich für eine Sendung, in der schlechte Nacherzählungen von Büchern allzu oft obligatorisch sind.

Und Schulz – der Mann ist eben Politiker – übergeht die Forderung Westermanns, führt die Inhaltserzählung fort und pickt sich im weiteren Verlauf wieder nur die für ihn relevanten Themen wie »Selbstmordattentat« und »erweiterter Suizid« heraus. Er hat den Roman als Krimi gelesen, und ich wundere mich, dass er damit anscheinend zufrieden war und das Buch gut findet.

Thea Dorn findet das Buch gar nicht gut und rollt mit den Augen. Alles sei zu bedeutungsschwanger, das Buch habe nur Anspruch und keine Mittel. Das findet auch Weidermann und fühlt sich auf den Kopf geschlagen. Er stört sich an den »schiefen Metaphern«. Westermann würde sie eher als »schräg« bezeichnen.

Tatsächlich machen die oft haarsträubenden Vergleiche und Analogien einen der Reize der steinfestschen Bücher aus – so man das mag.

Keiner der vier in der Runde ist Steinfest-Fan. Auch Christine Westermann hat das Buch wohl nur aus der Vorschlagsliste der Redaktion ausgewählt, denn sie berichtet, dass Steinfest Krimis schreibe, was so schon längst nicht mehr der Fall ist – wenn es überhaupt jemals so richtig gestimmt hat.

So zeigt das Quartett, warum Steinfest leider kein größeres Publikum erreichen wird, da man schräge Metaphern mögen und scheinbar Bedeutungsschwangeres nicht so ernst nehmen darf. Wer stattdessen schiefe Metaphern und eine Sinnüberzeichnung liest, wird die Bücher rasch abbügeln.

Wolfgang Tischer

Link ins Web:

Die in der Sendung vom 22.06.2018 besprochenen Bücher: