Büchermachen VII: Von Streits und Eskapaden der Autoren

Jeden Samstag berichtet der Lektor, Verleger und Literaturagent Vito von Eichborn über das Büchermachen. Es geht ihm nicht um Theorien, sondern um das Handwerk auf dem Weg zur »Ware Buch«. Er redet Klartext, räumt mit Vorurteilen auf – und will zum Widerspruch anregen. Und er bittet um Fragen über den Buchmarkt, um an dieser Stelle darauf einzugehen.

Eine Kolumne von Vito von Eichborn

Nun kam eine Frage, die das Verhältnis von Verlag und Autor berührt: »Warum legt immer der Verlag Cover und Titel fest, obwohl der Autor vielleicht was ganz anderes besser findet?«

Naja, zunächst mal steht das so in den Verträgen. (Wenn der Autor nix anderes durchgesetzt hat – da gibt’s die erstaunlichsten Paragrafen. Ich erinnere den Autor, der zu allen Veranstaltungen auf einem Fahrer bestand. Und die Autorin auf absoluter Ruhe im besten Hotelzimmer, um arbeiten zu können.) Der Grund für die Klausel im Normvertrag ist sehr einfach: Autoren sind selten gute Verkäufer. Sie entscheiden in letzter Instanz über ihre Inhalte. Da muss der Verlag im Konfliktfall dem Autor gehorchen, solange der keinen juristisch angreifbaren Unsinn schreibt. Das Cover jedoch und der Titel sind nicht »Inhalt«, sondern Verpackung eines zu verkaufenden Produkts. Und die wird im Vertrieb entschieden – übrigens oft auch zum Leidwesen der betreuenden Lektoren, die eben tendenziell auch eher »inhaltliche Menschen« als Marketingspezialisten sind.

Bei Coverdiskussionen habe ich schon alles erlebt, mit den größten Krächen, die man sich denken kann , weil 1. buchstäblich jeder eine Meinung dazu hat, bei Ideen und Entwürfen also seinen Senf dazu gibt. Wer hat Geschmack gepachtet, wer differenziert Qualität und Verkaufsqualität? Und 2. weil es keine überprüfbare beste Lösung gibt. Wenn das Buch erfolglos ist, war natürlich nicht etwa der Inhalt, sondern die Gestaltung schuld …

Fast immer jedoch einigen sich die Partner Autor:Verlag sehr friedlich – zumal letzterer auch will, dass der Autor zufrieden ist. Der soll sich ja mit seinem Buch – spätestens auf der Lesereise – identifizieren. Klar gibt es Reibereien. Meist jedoch überwiegt das partnerschaftliche Miteinander.

Zu Konflikten Autor vs. Verlag: Etablierte Autoren haben es natürlich leichter, ihre Wünsche durchzusetzen. Und wenn sie ihren Willen nicht bekommen, wechseln sie mit dem nächsten Buch den Verlag. Der vielleicht (wie bei Fußballern der Verein) längst mit höherem Vorschuss winkt. Oder der Autor hat’s seinem Agenten zur Auktion gegeben, weil ihm die Kohle am wichtigsten ist …

Oder er tickt amerikanisch – wie seinerzeit Irene Dische. Um die Taschenbuchlizenz von dem erstaunlichen Erfolg ihrer Erzählungen »Fromme Lügen« in der Anderen Bibliothek kloppten sich Fischer und Rowohlt (war nett, der zahlte meine verlangten 100.000 Mark), um das nächste Buch buhlten Piper, Rowohlt und Suhrkamp. Auch mit viel Geld. Hierzulande ist Verlagstreue weitgehend noch üblich, in den USA ist das selten. Als Martin Walser nach einem Leben mit Suhrkamp zu Rowohlt umzog, war das außergewöhnlich – aber nicht wegen der Kohle; der hohe Herr fühlte sich nicht mehr gut betreut. Ist ja legitim.

Also, kurzgefasst: Je größer sein Erfolg, desto größer die Macht des Autors. Ich erinnere mich noch an das zickige Verhalten von Robert Schneider, der jetzt (20. Juli 2018) im Interview der Süddeutschen lieb daherredet. Sein Roman »Schlafes Bruder« war 24 Mal abgelehnt worden, erschien 1995 im kleinen Ex-DDR-Verlag Reclam Leipzig, wurde ein Welterfolg – und der Autor ließ sich richtig teuer von den Bertelsmännern für den Blessing Verlag kaufen. Das war’s dann, es kam nichts mehr von Belang. Blöd, wenn die Wirklichkeit aus dem aufgepumpten Ego die Luft ablässt.

Fragen? Meinungen? Kommentare? Vito von Eichborn freut sich über Rückmeldungen! Am besten unten in den Kommentaren oder per Mail an buechermachen(at)literaturcafe.de.

Vito von Eichborn, 1943 geboren, Studium, Journalist und Aussteiger, begann 1973 im Lektorat bei Fischer in Frankfurt. 1980 Gründung des Eichborn Verlags, den er 1995 freiwillig verlies: »Das war der Fehler meines Lebens.« Geschäftsführer bei Verlagen in Hamburg. Lebt seit 2007 in Bad Malente. Gründete zwischenzeitlich auf Mallorca den Verlag Vitolibro, den er mit norddeutschen Regionalia, literarischen Ausgrabungen und Kuriosa fortsetzt. Ist manchmal Agent für Autoren (»nur, wenn das Projekt marktfähig ist«), schreibt, lektoriert, entwickelt Projekte.