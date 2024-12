Literarischer Wahnsinn: »Die Vegetarierin« von Literaturnobelpreisträgerin Han Kang

Die südkoreanische Autorin Han Kang wurde 2024 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Ihr Roman »Die Vegetarierin« ist ein eindrucksvolles Werk, das die Grenzen zwischen Körper, Geist und Gesellschaft auslotet.



Han Kang, die südkoreanische Autorin des Romans »Die Vegetarierin«, wurde 2024 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Die Idee hinter dem Buch ist außergewöhnlich und macht es zu einem Werk, das man so schnell nicht vergisst. Die Lektüre lohnt – nicht nur wegen des Nobelpreises.

Die Geschichte beginnt mit einer scheinbar simplen Entscheidung: Yong-Hye, bisher die Definition einer unauffälligen und durchschnittlichen Ehefrau, beschließt, kein Fleisch mehr zu essen. Sie verfolgt diesen Plan konsequent – und geht noch weiter. Ihr Weg führt sie dazu, nicht nur den Fleischkonsum, sondern jegliche Fleischlichkeit und schließlich sogar das Leben selbst hinter sich zu lassen.

Der Roman ist in drei Teile gegliedert. Interessanterweise kommt die Protagonistin, die titelgebende Vegetarierin, nie selbst zu Wort. Der erste Teil wird aus der Ich-Perspektive ihres Ehemanns erzählt, der die Veränderung seiner Frau weder versteht noch akzeptiert. Im zweiten Teil spricht ihr Schwager, der eine Obsession für Yong-Hye entwickelt und ihren Körper für ein abstruses künstlerisches Projekt benutzt. Schließlich wird im dritten Teil die Perspektive ihrer Schwester geschildert, die versucht, die fast zu Tode gehungerte Yong-Hye zu retten und professionelle Hilfe sucht.

Gerade die fehlende Perspektive der Protagonistin lässt eine elegante Lücke. Sie zeigt, dass Yong-Hye von ihrer Umwelt weder gehört noch verstanden wird. Der Romanstoff ist vielschichtig und dicht – ein Werk, das auf viele Arten gedeutet werden kann.

Man könnte sagen, die Protagonistin sei verrückt geworden. Sie verweigert sich dem Essen, dem Leben. Wie geht man als Angehöriger damit um? Auch die Frage nach dem selbstbestimmten Tod wird aufgeworfen: Dürfen Menschen in unserer Gesellschaft sterben, wenn sie das möchten, oder wird ihr Wille untergraben? Beim Lesen könnte man an eine weibliche Version von Mr. Bartleby denken, die einfach nicht mehr möchte.

Andere Stimmen deuten das Werk gesellschaftskritisch: Ist die Verweigerung von Fleisch und Nahrung eine stille Rebellion gegen patriarchalische Strukturen, wie sie in Südkorea besonders präsent sind? Yong-Hye hat mehrfach körperliche Gewalt durch Männer erfahren.

Han Kangs Sprache ist schnörkellos, präzise und bildhaft. Sie verstärkt die Wirkung der abstrusen Handlung auf meisterhafte Weise. Das Cover – ein Stück Fleisch, umgeben von blütenartigen Formen und einer Hand – unterstreicht die verstörende Atmosphäre des Romans.

Die deutsche Ausgabe von »Die Vegetarierin« erschien 2016 im Aufbau Verlag, übersetzt von Ki-Hyang Lee. Wer den Roman lieber hören möchte: Der Norddeutsche Rundfunk hat 2017 eine Hörspielfassung produziert, die über die ARD-Audiothek abrufbar ist.

Die Vegetarierin ist ein eindrucksvolles Werk, das die Grenzen zwischen Körper, Geist und Gesellschaft auslotet. Ein literarischer Wahnsinn, im besten Sinne des Wortes.

Juliane Hartmann

