Blick hinter die Kulissen: So entsteht ein Podcast

Wie produziert ihr euren Podcast? Welche Technik verwendet ihr? Die Frage nach dem »Setup« wird unter Podcasten und denen, die es werden wollen, gern gestellt. Podcasts boomen, und daher hören auch wir die Frage sehr oft – speziell nach den jüngsten Bachmannpreis-Folgen. In diesem Beitrag zeigen wir unsere Ausrüstung und geben Tipps für die Podcast-Produktion.

Auf die Frage, wie man (s)einen Podcast produziert, gibt es wahrscheinlich genauso viele verschiedene Antworten, wie es Podcasts gibt. Im Grunde hängt es von drei Faktoren ab, welche Technik, welche Software und welchen Produktionsprozess man einsetzt.

Drei Faktoren für die Podcast-Produktion

Wie hoch ist das Budget für den Podcast?

Wer einen Podcast starten und über Bücher reden möchte, benötigt im Grunde genommen nicht viel Technik. Den Ton kann man mit einem Smartphone aufnehmen, Rekorder-Apps sind häufig Bestandteil des mobilen Betriebssystems. Am besten verwendet man das Mikro im mitgelieferten Kopfhörerkabel, so hat man die Hände frei. Zum Schneiden, Nachbearbeiten und Speichern der fertigen MP3-Audiodatei kann das kostenlose Programm Audacity eingesetzt werden. Das wäre Podcasting zum Nulltarif, sieht man einmal vom Kauf des Smartphones ab. Dieses Setup stößt jedoch bereits an seine Grenzen, wenn man zwei Gesprächspartner aufnehmen möchte. Wie sieht die Aufnahmesituation aus?

Will man für den Podcast zwei oder mehr Gesprächspartner optimal aufnehmen, reicht ein Mikrofon in der Regel nicht mehr aus. Ein Mikro auf dem Tisch fängt oft zu viel Raumhall ein. Und wird der Podcast in einem ruhigen Büro oder am Rande einer belebten Konferenz aufgenommen? Sitzen alle bei der Aufnahme still oder stehen und bewegen sich die Gesprächspartner? Unterschiedliche Aufnahmesituationen verlangen unterschiedliche Technik. Welche (akustischen) Ansprüche hat man an den Podcast?

Der Vorteil von Podcasts ist nach wie vor, dass die Hörer keine klinisch reine Aufnahmequalität erwarten. Nebengeräusche und das nicht so Perfekte machen den Charme vieler Podcast aus. Und dennoch sollten Stimmen gut zu verstehen, der Ton gleichmäßig laut und nicht zu verhallt und Nebengeräusche nicht zu hoch sein. Nichts ist ärgerlicher, als wenn der Hörer am Wiedergabegerät den Ton ständig leiser und lauter drehen muss, weil ein Podcast nicht gleichmäßig abgemischt ist.

So produzieren wir den Podcast des literaturcafe.de

Die Aufnahmetechnik

Nicht nur bei unserem Bachmannpreis-Podcast ist die Situation die, dass zwei oder drei Gesprächspartner aufgenommen werden. Zudem muss die Technik mobil sein, in Klagenfurt wurde der Podcast direkt im Garten des ORF-Studios aufgenommen, in dem es zudem nicht ganz ruhig war. Um während der Aufnahme in Texten zu blättern oder auf dem Smartphone Infos zu googeln, sollten die Sprecher die Hände frei haben und nicht mit den Lippen an einem Mikro kleben müssen.

Das perfekte Aufnahmegerät für diese Situation ist der Zoom-H6-Rekorder. Hier können bis zu sechs einzelne Mikrofone angeschlossen werden. Der Ton wird in separaten Dateien gespeichert, sodass die Gesprächspartner später in der Lautstärke individuell und einheitlich angepasst werden können. Über einen Kopfhörer kann der Moderator den Klang während er Aufnahme überprüfen.

Als Mikrofone setzen wir leichte Earmics von Thomann ein. Sie werden an einem Ohr befestigt und lassen sich gegenüber den Nackenmikrofonen einfacher und bequemer tragen. So kann man frei agieren, da das Mikro stets in Mundnähe ist. Zum Anschluss an den Zoom H6 sind Adapter für die XLR-Anschlüsse erforderlich. Die für die Mikros notwendige sogenannte Phantomspreisung leistet der Recorder.

Mit diesem Setup konnten beim Bachmannpreis-Podcast drei Gesprächspartner an den Biertischen im ORF-Garten sitzen und während der Aufnahme in Notizen und Texten blättern oder rasch eine Info googeln. Da kein Mikro rum- oder hin- und hergereicht werden muss, entsteht eine gleichberechtigte natürlich Gesprächsatmosphäre.

Mit den beim H6 mitgelieferten Aufsteckmikros ist es möglich, das Gerät wie ein »Reportermikro« einzusetzen, um Interviews mit Autoren oder Jury-Mitgliedern zu führen und die Aufnahmen später in den Podcast reinzuschneiden. Die Mikros haben eine optimale Einsprechrichtung (Nierencharakter), sodass man das Gerät beim Interview hin- und herschwenkt. Das erlaubt dem Interviewer zudem besser, dem Gesprächspartner durch den Mikroschwenk zu signalisieren, wer gerade das Wort hat. Da der H6 für diesen »Handeinsatz« etwas groß ist, setzen wir hier den kleinen H1-Rekorder von Zoom ein, der wie ein Handmikro ausschaut. Der typische »Mikropuschel« verhindert bei Außenaufnahmen störende Windgeräusche.

Postproduktion: Aufbereiten der Audio-Aufnahmen

Wie eingangs erwähnt, setzen viele Podcaster zur Nachbearbeitung die kostenfreie Audio-Software Audacity ein, die sich vor teurer Profisoftware nicht zu verstecken braucht. Im Netz finden sich Tutorial und Videos zur optimalen Bedienung der Software.

Für den Podcast des literaturcafe.de verwenden wir jedoch die Software »Reaper« in Verbindung mit der kostenfreien Podcast-Erweiterung »Ultraschall«. Dies Kombination ist perfekt für die optimale Podcast-(Post-)Produktion, und es gibt sie für Windows und Mac. Die reduzierte Reaper-Lizenz kostet für Einzelpodcaster günstige 60 Dollar. Aussehen und Funktionen von Reaper lassen sich nahezu unbeschränkt anpassen. Dies nutzt das »Ultraschall«-Projekt rund um Ralf Stockmann, das mit der Ultraschall-Erweiterung eine perfekte Podcast-Anpassung von Reaper vorgenommen haben.

Mit Ultraschall/Reaper lassen sich Templates für die Podcast-Folgen vorbereiten. Unser Template für den Bachmannpreis-Podcast beinhaltet Intro und Extro und entsprechen konfigurierte leere Audiospuren. Die Audiodateien vom Rekorder werden per Drag-and-Drop von der Speicherkarte importiert und »zusammengebaut«. Der Bachmannpreis-Podcast soll sehr natürlich wirken, daher wird so gut wie nicht geschnitten. Vordefinierte Ultraschall-Effekte (Kompressor und Limiter) passen die Audiolautstärke aller Sprecher gleichmäßig an. Gesprächspodcasts haben in der Regel eine geringe Dynamik (hohe Kompression), sodass sie später auch in lauterer Umgebung (z. B. im Auto) gut zu verstehen sind.

Das Aufwändigste bei der Postproduktion ist das Einfügen von Kapitelmarken. So können die Hörer später entsprechende Stellen auch in längeren Podcast-Folgen rasch anwählen. Kapitelmarken werden von allen moderneren Podcast-Playern unterstützt und sind ein Service für die Hörer. Dauert ein Podcast eine Stunde, muss er hierzu nochmals komplett angehört werden. Der Zoom-Rekorder erlaubt es, grobe Marker während der Aufnahme zu setzten, in Ultraschall/Reaper werden diese dann beschriftet. Ultraschall ermöglicht es, die Aufnahme mit zwei- oder dreifacher Geschwindigkeit abzuhören – bei Beibehaltung der Tonhöhe. So lässt sich dieser Prozess abkürzen.

Abschließend wird die fertige MP3-Datei mit den Kapitelmarkern und einer eingebetteten Cover-Datei verknüpft, die später auf den Podcast-Playern angezeigt wird.

Damit der Podcast zudem direkt auf der Website des literaturcafe.de angehört werden kann, setzen wir die Podcast-Erweiterung »Podlove« ein. Der Podlove-Player unterstützt die gesetzten Kapitelmarken.

Ebenfalls wichtig ist das Erfassen der sogenannten »Shownotes«, also der textlichen Zusatzinfos und Links auf der Website des literaturcafe.de. Auch hier bietet die Podlove-Erweiterung entsprechende Eingabefelder an.

Mit der Veröffentlichung des Beitrags geht die Podcast-Folge dann online. Durch den Eintrag in Podcast-Verzeichnissen wie Podcast bei Apple und Spotify wird dort die jeweils aktuelle Folge angezeigt.

Hinweis: Die Links auf den genannten Geräten führen zum Musikhaus Thomann und zu weiteren technischen Infos. Bei den Links handelt es sich zudem um Affiliate-Links. Wenn Sie über den Link eines der Geräte bestellen sollten, so unterstützen Sie das literaturcafe.de, da wir eine kleine Provison erhalten.