22 Bahnen: Wir verlosen Buch und Tickets zum Kinostart

Am 4. September 2025 startet mit 22 Bahnen die lang ersehnte Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Caroline Wahl in den Kinos. Die bewegende Geschichte von Tilda und ihrer Familie kommt auf die große Leinwand – und wir verlosen zum Kinostart Kinotickets und das Buch.

Caroline Wahls Debütroman 22 Bahnen wurde 2023 zum Publikumsliebling und verkaufte sich bis heute über eine Million Mal im deutschsprachigen Raum. Die Geschichte der Mathematikstudentin Tilda, die zwischen Studium, Supermarktjob und der Pflege ihrer kleinen Schwester Ida sowie ihrer alkoholkranken Mutter jongliert, berührte viele Leserinnen und Leser.

Von der Buchvorlage zum Kinofilm

Unter der Regie von Mia Maariel Meyer (Die Saat, Transatlantic, Push) und nach dem Drehbuch von Elena Hell (Sisi) bringt Constantin Film in Zusammenarbeit mit der BerghausWöbke Filmproduktion die emotionale Geschichte auf die Leinwand. In den Hauptrollen sind Luna Wedler als Tilda, Zoë Baier als Ida, Jannis Niewöhner als Viktor und Laura Tonke als Andrea zu sehen.

Mitreißend und mit ganz eigener Tonalität erzählt 22 Bahnen von zwei Schwestern, die sich mit unerschütterlichem Glauben an die Schönheit des Lebens gegen beschissene Voraussetzungen wehren, um ihrem Leben eine andere Richtung zu geben. Ein Film über das Erwachsenwerden, die Liebe und bedingungslosen Zusammenhalt.

22 Bahnen läuft ab 4. September 2025 in den deutschen Kinos.

22 Bahnen. Deutschland 2025. Mit Luna Wedler, Zoë Baier, Jannis Niewöhner, Laura Tonke. Drehbuch: Elena Hell. Regie: Mia Maariel Meyer. Basierend auf dem Roman »22 Bahnen« von Caroline Wahl. Eine BerghausWöbke Filmproduktion/Constantin Film-Produktion. Laufzeit: 102 Min. FSK: 12. Kinostart: 04.09.2025.

22 Bahnen: Gewinnen Sie Kinotickets und das Buch

Zum Kinostart von 22 Bahnen am 4. September 2025 verlosen wir ein Deluxe-Gewinnpaket mit 2 Kinotickets, dem Buch von Caroline Wahl und dem Filmplakat. Das Buch ist im DuMont Verlag erschienen.

Zum Kinostart von 22 Bahnen am 4. September 2025 verlosen wir ein Deluxe-Gewinnpaket mit 2 Kinotickets, dem Buch von Caroline Wahl und dem Filmplakat. Das Buch ist im DuMont Verlag erschienen.