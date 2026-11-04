Podcast live: Stuttgarter Bücherrunde 2026 am 21. November mit Kristian Thees

Die Stuttgarter Bücherrunde 2026 am 21. November: Sina Rometsch, Anne Lösch, Kristian Thees und Wolfgang Tischer (Foto-Rechte siehe unten)

Am Samstag, 21. November 2026, findet im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen die elfte »Stuttgarter Bücherrunde« statt, unter anderem mit Kristian Thees von SWR3. Moderiert wird die Diskussion von Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de Das Gespräch über vier Romane der Saison wird live vor Publikum aufgezeichnet. Karten gibt es bei den Stuttgarter Buchwochen, der Mitschnitt erscheint später im Podcast des literaturcafe.de. Lesen Sie hier, welche Bücher besprochen werden.

Zum elften Mal treffen auf den Stuttgarter Buchwochen bei der »Stuttgarter Bücherrunde« Menschen aus der Buch- und Medienszene aufeinander. Jede und jeder bringt einen Roman der Saison mit auf die Bühne, und über diese vier Bücher wird diskutiert, gestritten und geschwärmt – frei nach dem Prinzip des »Literarischen Quartetts«.

In diesem Jahr wird die Bücherrunde als Podcast produziert: Das Gespräch wird live vor Publikum aufgezeichnet. Seien Sie mit dabei und sichern Sie sich Ihre Karte im Vorverkauf! Wer nicht nach Stuttgart kommen kann, kann sich die später den Mitschnitt im Podcast des literaturcafe.de anhören. Wer die Diskussion aber unmittelbar erleben, mitlachen und mitschwärmen möchte, ist im Friedrich-List-Saal im Haus der Wirtschaft am besten aufgehoben. Hier alle Daten:

Zeit: Samstag, 21. November 2026, von 18.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr

Ort: Haus der Wirtschaft, Turm B, Friedrich-List-Saal (2. OG), Stuttgart

Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro

Veranstalter: Börsenverein Baden-Württemberg und literaturcafe.de im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen

Jetzt Karten für die Live-Aufzeichnung bei den Stuttgarter Buchwochen sichern

Wer ist diesmal mit dabei?

Kristian Thees ist als SWR3-Moderator eine bekannte Radiostimme und zugleich ein Buchpodcast-Profi: Im Podcast »Lies und das« bespricht er gemeinsam mit Larissa Vassilian regelmäßig Neuerscheinungen. In der Bücherrunde stellt er Ronja von Rönnes Roman »Alles Liebe« vor.

Neben ihm sitzen zwei Buchhändlerinnen, die den Büchermarkt aus der täglichen Praxis kennen: Sina Rometsch von der Osiandersche Buchhandlung in Stuttgart stellt Louise K. Böhms »Kaskaden« vor, Anne Lösch von der Buchhandlung CoLibri in Schönaich im Landkreis Böblingen bringt Patrick Charnleys »Weiterleben« mit.

Die Moderation übernimmt Podcast-Host Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de, der »Fiasko« von Tony Tulathimutte zur Diskussion stellt.

Diese Bücher werden diskutiert

Louise K. Böhm: »Kaskaden«

Penguin Verlag, ISBN 978-3-328-60524-9

Vorgestellt von Sina Rometsch

Patrick Charnley: »Weiterleben«

Aus dem Englischen von Michaela Grabinger

DuMont Verlag, ISBN 978-3-7558-0050-7

Vorgestellt von Anne Lösch

Ronja von Rönne: »Alles Liebe«

dtv, ISBN 978-3-423-28530-8

Vorgestellt von Kristian Thees

Tony Tulathimutte: »Fiasko«

Aus dem Englischen von Stefanie Jacobs, Stefanie Ochel und Jan Schönherr

dtv, ISBN 978-3-423-28577-3

Vorgestellt von Wolfgang Tischer

Weihnachtliche Buchtipps zum Abschluss

Zum Abschluss gibt es traditionell von allen Beteiligten einen persönlichen Buchtipp für den weihnachtlichen Gabentisch. Welche Titel das sind, wird noch nicht verraten – lassen Sie sich überraschen.

Die Weihnachtstipps und die Diskussion über die vier Bücher gibt es am 21. November live im Friedrich-List-Saal und später zum Nachhören im Podcast von literaturcafe.de. Karten gibt es bei den Stuttgarter Buchwochen.

Fotos: Wolfgang Tischer (© literaturcafe.de), Kristian Thees (© Björn Pados), Anne Lösch (© Nadine Wilmanns), Sina Rometsch (© Osiandersche Buchhandlung)