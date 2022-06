Paarlauf übers Land: Literaturfestival am 25. Juni 2022 in Stuttgart

Mit einem ganztägigen Literaturfestival am Samstag, 25. Juni 2022 beteiligt sich das Stuttgarter Schriftstellerhaus am Literatursommer 2022 in Baden-Württemberg. Mit dabei sind Anna Katharina Hahn, Heinrich Steinfest, Walle Sayer, Carolin Callies, Joachim Zelter u. v. a. m. Moderiert wird der »Paarlauf übers Land« u. a. von literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer.

Das Stuttgarter Schriftstellerhaus wirft ein Netz über das Land und hat 10 hochkarätige Autor:innen herausgefischt, die aus unterschiedlichen Orten in Baden-Württemberg stammen und sich jeweils paarweise im Gespräch dem Publikum stellen. Man kann am 25. Juni 2022 den ganzen Tag von 11 bis 21 Uhr dabei sein oder gezielt zu einzelnen Gesprächen vorbeikommen. Die Uhrzeiten und Eintrittspreise finden Sie nachfolgend. Die Tageskasse ist den ganzen Tag über besetzt.

Die Paarläufe finden statt im wunderschönen Hospitalhof (Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart, S-Bahn-Station Stadtmitte, Ausgang Büchsenstraße). Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. Klicken Sie auf eine Paarung, um weitere Infos auf der Website des Stuttgarter Schriftstellerhauses zu erhalten.

Beginn: 11.00 Uhr: Begrüßung Astrid Braun (Stuttgarter Schriftstellerhaus)



1. Paar 11:15 – 12:30 Uhr: Anna Katharina Hahn – Heinrich Steinfest

Moderation: Wolfgang Tischer

(Pause)

2. Paar 13:00 – 14:15 Uhr: Walle Sayer – Carolin Callies

Moderation: Yevgeniy Breyger

Zwischenstopp: 14:15 – 14:30 Uhr: Das Junge Schriftstellerhaus

(kleine Pause)

3. Paar 14:45 – 16:00 Uhr: Lena Gorelik – Iris Wolff

Moderation: Carolin Grafe

(Pause)

4. Paar 16:30 – 18:15 Uhr: Moritz Heger – Sibylle Knauss

Moderation: Monika Renninger

Zwischenstopp: 18:30 – 18:45 Uhr: Das Junge Schriftstellerhaus

(kleine Pause)

5. Paar 19:00 – 20:00 Uhr: Cihan Acar – Joachim Zelter

Moderation: Wolfgang Tischer

(kleine Pause)

20:15 – 21:00 Uhr: Abschlussrunde

Der landesweite Literatursommer 2022, ausgerichtet von der Baden-Württemberg Stiftung, hat das Landesjubiläum zum Thema: 70 Jahre Baden-Württemberg oder wie es offiziell heißt: »Literatur made im Ländle – 70 Jahre Baden-Württemberg«.

Mit dem »Paarlauf übers Land« zeichnet das Stuttgarter Schriftstellerhauses eine Landkarte literarischer Wegmarken. Die eingeladenen zehn Schriftsteller:innen sind oder waren alle im Land beheimatet und sind weit darüber hinaus bekannt. Sie schreiben Romane, Erzählungen oder Gedichte. Aus ihnen wurde fünf Paare gebildet, die über den Tag verteilt aus ihren Texten lesen und miteinander ins Gespräch kommen.

Besucher:innen können sich wahlweise für einzelne Teile der Veranstaltung entscheiden oder gleich den ganzen Tag im wunderschönen Hospitalhof verbringen.

Während der Zwischenstopps zeigen Mitglieder des Jungen Schriftstellerhauses erste literarische Fertigkeiten und tragen kurze Texte zum Thema »Paare« vor.

Eintritt:

Ganztägig: Euro 29,- / 25,- erm. (Tagesband)

Einzelveranstaltung: Euro 9,- / 7,- erm. (Ticket)

Die ermäßigten Preise gelten für Schüler:innen und Student:innen sowie für die Mitglieder des Schriftstellerhauses

Link ins Web: