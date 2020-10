»Der geheime Garten« im Kino: Wir verlosen Buch und Kinogutscheine

Mary (Dixie Egerickx) im Geheimen Garten (Foto: Studiocanal)

Endlich kommt am 15.10.2020 die Neuverfilmung »Der geheime Garten« nach dem Jugendbuchklassiker von Frances Hodgson Burnett in die Kinos. Ein Highlight in diesem an Premieren armen Kinojahr. In Zusammenarbeit mit Studiocanal verlosen wir zwei Fanpakete mit dem Buch zum Film und zwei Kinogutscheinen.

Neben Dixie Egerickx als Mary in der Hauptrolle sind in der Verfilmung auch Colin Firth und Julie Walters zu sehen. Regie führte Marc Munden, das Drehbuch nach der literarischen Vorlage schrieb Jack Thorne.

Kinoplakat: Der geheime Garten (Foto: Studiocanal)

Frances Hodgson Burnett (1949–1924) ist bekannt für ihre Kinderbuchklassiker »Der kleine Lord« und »Der geheime Garten«. Beide wurden oft verfilmt, die Verfilmung des geheimen Gartens von 2020 ist natürlich durch blühende Tricktechnik besonders beeindruckend, gedreht wurde aber auch in echten englischen Gärten.

Der Kinderbuchklassiker hat so ziemlich alle Zutaten, die man von englischen Geschichten dieser Art kennt: ein düsteres Herrenhaus nach dem ersten Weltkrieg, das bessere Zeiten erlebt hat. Ein Kind, das in dieses Haus geschickt wird, eine mürrische Haushälterin und ein abweisender Onkel. Und dann ist da noch Marys Cousin Colin, der im Rollstuhl sitzt und in diesem Haus nahezu gefangengehalten wird.

Doch dann entdecken die Kinder den geheimen Garten des Hauses. Ein Ort, der für Hoffnung und eine blühende Zukunft steht.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auch der Kinostart von »Der geheime Garten« mehrfach verschoben. Am 15. Oktober 2020 startet der Film nun endlich in den Kinos und gehört zu den wenigen Filmpremieren in diesem Jahr.

Archibald Craven (Colin Firth) blickt melancholisch auf die Vergangenheit zurück. (Foto: Studiocanal)

Der geheime Garten. Das Buch zum Film.

In Zusammenarbeit mit Studiocanal verlosen wir zwei Fanpakete, bestehend aus dem Buch zum Film (cbj Verlag) und je zwei Kinogutscheinen für »Der geheime Garten«, einzulösen in jedem Kino, das den Film zeigt. Das Buch zum Film von Linda Chapman (übersetzt von Sabine Rahn) erzählt die Filmgeschichte. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, die Daten werden nur zum Versand der Gewinne verwendet. Die Gewinner*innen werden direkt benachrichtigt.

Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 16. Oktober 2020.

Der geheime Garten (The Secret Garden). Großbritannien 2019. Mit Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Edan Hayhurst, Amir Wilson u. a. Drehbuch: Jack Thorne nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Frances Hodgson Burnett. Regie: Marc Munden. 100 Minuten. FSK 6. Kinostart in Deutschland: 15.10.2020.