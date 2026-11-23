Die Stuttgarter Bücherrunde 2026 (v. l. n. r.): Wolfgang Tischer (literaturcafe.de, Moderation), Sina Rometsch (Osiandersche Buchhandlung, Stuttgart), Anne Lösch (Buchhandlung Colibri, Schönaich) und Kristian Thees (SWR3, Podcast »Lies und das«)

Warum reden gerade alle über Tony Tulathimutte? Sind »Fünf-Freunde-Vibes« für ein Buch gut oder schlecht? Und sollte man mit einem hässlichen Cover auffallen? Die Buchhändlerinnen Anne Lösch und Sina Rometsch, Podcaster und Radiomoderator Kristian Thees und Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de diskutierten auf den Stuttgarter Buchwochen 2026 im ausverkauften Friedrich-List-Saal über vier Bücher. Hören Sie den Mitschnitt als Podcast.

Das runde Turmzimmer im Friedrich-List-Saal im Haus der Wirtschaft war ausverkauft und verwandelte sich am Abend des 21. Novembers 2026 in ein Podcast-Studio.

Anne Lösch von der Buchhandlung Colibri in Schönaich im Landkreis Böblingen, Sina Rometsch von Osiander am Stuttgarter Marktplatz und Kristian Thees (Co-Host des Buchpodcasts »Lies und das« und Moderator beim Radiosender SWR3), diskutierten am 21. November 2026 im Friedrich-List-Saal im Haus der Wirtschaft über ihre Bücher. Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de moderierte die Runde und diskutierte auch wieder mit.

Zuvor wurden die drei Gäste vorgestellt. Anne Lösch hat nach fast 25 Jahren eine Festanstellung in einem Konzern beendet, um als Quereinsteigerin zusammen mit ihrer Schwester eine Buchhandlung zu kaufen und zu führen. Sie erzählt, warum sie ihren neuen Job liebt. Von der Liebe zu ihrem Beruf als Buchhändlerin berichtet auch Sina Rometsch, bei der es noch nicht so lange her ist, dass sie ihre Ausbildung beendet hat. Er sei ja in der Runde der einzige »Freizeit-Leser«, scherzt Kristian Thees. Seit vielen Jahren prägt seine Stimme den Sender SWR3. Fernab des Öffentlich-Rechtlichen stellt er zusammen mit Larissa Vassilian seit über drei Jahren im Podcast »Lies und das« Bücher vor.

Die vier besprochenen Bücher

Die vier besprochenen Bücher: »Alles Liebe« von Ronja von Rönne, »Kaskaden« von Louise K. Böhm, »Fiasko« von Tony Tulathimutte und »Weiterleben« von Patrick Charnley. Die Weihnachtstipps: »Punkt Punkt Komma Strich – fertig ist die Kunstgeschicht’« von Jakob Schwerdtfeger, »Herz König« von Lily King, das Spiel »Bring your own Book« von Matthew Moore und »Josse. Was ist schon normal?« von Joachim Meyerhoff und Franziska Dorau.

»Alles Liebe« von Ronja von Rönne (dtv, ISBN 978-3-423-28530-8), vorgestellt von Kristian Thees: fünf Geschichten, die am Ende über einzelne Figuren zusammenlaufen. Es geht um Menschen, die aus Sehnsucht nach Liebe, Aufmerksamkeit und Anerkennung lügen.

(dtv, ISBN 978-3-423-28530-8), vorgestellt von Kristian Thees: fünf Geschichten, die am Ende über einzelne Figuren zusammenlaufen. Es geht um Menschen, die aus Sehnsucht nach Liebe, Aufmerksamkeit und Anerkennung lügen. »Kaskaden« von Louise K. Böhm (Penguin, ISBN 978-3-328-60524-9), vorgestellt von Sina Rometsch: Der Debütroman handelt von der Molekularbiologie-Studentin Jojo, die sich an der Uni nicht zugehörig fühlt, einer geheimnisvollen DVD und einer besten Freundin, die spurlos verschwunden ist. Es geht um Herkunft und darum, wie stark andere Menschen unsere Identität beeinflussen.

(Penguin, ISBN 978-3-328-60524-9), vorgestellt von Sina Rometsch: Der Debütroman handelt von der Molekularbiologie-Studentin Jojo, die sich an der Uni nicht zugehörig fühlt, einer geheimnisvollen DVD und einer besten Freundin, die spurlos verschwunden ist. Es geht um Herkunft und darum, wie stark andere Menschen unsere Identität beeinflussen. »Fiasko« von Tony Tulathimutte (dtv, ISBN 978-3-423-28577-3, im Original »Rejection«, übersetzt von Stefanie Jacobs, Stefanie Ochel und Jan Schönherr), vorgestellt von Wolfgang Tischer: ein schwarzes, verstörendes Buch über Menschen im Internet-Zeitalter, über Dating, Selbstinszenierung und sexuelle Abgründe. Es wurde am Dienstag vor der Diskussion mit dem SPIEGEL-Literaturpreis ausgezeichnet.

(dtv, ISBN 978-3-423-28577-3, im Original »Rejection«, übersetzt von Stefanie Jacobs, Stefanie Ochel und Jan Schönherr), vorgestellt von Wolfgang Tischer: ein schwarzes, verstörendes Buch über Menschen im Internet-Zeitalter, über Dating, Selbstinszenierung und sexuelle Abgründe. Es wurde am Dienstag vor der Diskussion mit dem SPIEGEL-Literaturpreis ausgezeichnet. »Weiterleben« von Patrick Charnley (DuMont, ISBN 978-3-7558-0050-7, übersetzt von Michaela Grabinger), vorgestellt von Anne Lösch: Der Autor verarbeitet einen eigenen Herzstillstand, nach dem er 40 Minuten klinisch tot war. Im Roman kommt ein junger Mann nach der Reha auf der Farm seines Onkels in Cornwall unter – ein sehr ruhiges Buch mit wenig äußerer Handlung.

Die Diskussion

Hören Sie das vollständige Gespräch im Podcast des literaturcafe.de.

»Alles Liebe«: Kristian Thees hält das Cover für eines der hässlichsten, die er je gesehen hat, und liebt das Buch trotzdem. Warum? Und weshalb hätte Wolfgang Tischer den Titel lieber »Alles Lüge« genannt? Anne Lösch fühlt sich an Roald Dahl erinnert, Sina Rometsch konnte kaum aufhören zu lesen. Nur an den vielen Details scheiden sich die Geister.

Kristian Thees hält das Cover für eines der hässlichsten, die er je gesehen hat, und liebt das Buch trotzdem. Warum? Und weshalb hätte Wolfgang Tischer den Titel lieber »Alles Lüge« genannt? Anne Lösch fühlt sich an Roald Dahl erinnert, Sina Rometsch konnte kaum aufhören zu lesen. Nur an den vielen Details scheiden sich die Geister. »Kaskaden«: Sina Rometsch legte das Buch immer wieder weg, weil es nicht enden sollte, und las dann doch schnell weiter. Was hat eine DVD, die sich niemand ansehen kann, mit der Geschichte zu tun? Und was passiert mit einem Roman, wenn der Mittelteil plötzlich nach New-Adult-Romance klingt, mit frisch gepresstem Orangensaft zum Frühstück? Wolfgang Tischer und Kristian Thees haben da ihre Zweifel, Anne Lösch und Sina Rometsch sehen es anders.

Sina Rometsch legte das Buch immer wieder weg, weil es nicht enden sollte, und las dann doch schnell weiter. Was hat eine DVD, die sich niemand ansehen kann, mit der Geschichte zu tun? Und was passiert mit einem Roman, wenn der Mittelteil plötzlich nach New-Adult-Romance klingt, mit frisch gepresstem Orangensaft zum Frühstück? Wolfgang Tischer und Kristian Thees haben da ihre Zweifel, Anne Lösch und Sina Rometsch sehen es anders. »Fiasko«: Ein Buch, das den SPIEGEL-Literaturpreis gewonnen hat und das trotzdem nicht jede und jeder in der Runde empfehlen mag. Wolfgang Tischer war verstört und begeistert zugleich. Anne Lösch musste beim Lesen ständig googeln, Sina Rometsch musste das Buch jemandem erzählen, und Kristian Thees fragt sich, ob so etwas nur die Kritik feiert. Und gibt es hinten im Buch nun ein Glossar oder nicht? Dazu fällt am Ende ein Lügengeständnis.

Ein Buch, das den SPIEGEL-Literaturpreis gewonnen hat und das trotzdem nicht jede und jeder in der Runde empfehlen mag. Wolfgang Tischer war verstört und begeistert zugleich. Anne Lösch musste beim Lesen ständig googeln, Sina Rometsch musste das Buch jemandem erzählen, und Kristian Thees fragt sich, ob so etwas nur die Kritik feiert. Und gibt es hinten im Buch nun ein Glossar oder nicht? Dazu fällt am Ende ein Lügengeständnis. »Weiterleben«: Wohlfühlroman, »Fünf-Freunde-Vibes« oder ein stilles Buch über das Neuanfangen? Anne Lösch verteidigt es gegen den Vorwurf der zu einfachen Sprache, Wolfgang Tischer fragt sich, warum es beim Onkel ohne Strom eine Gefriertruhe im Stall gibt. Am Ende wird die Runde überraschend versöhnlich.

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Die Weihnachtstipps

Zum Abschluss gab es wie immer einen persönlichen Tipp von allen Beteiligten:

Kristian Thees empfiehlt: Jakob Schwerdtfeger, »Punkt Punkt Komma Strich – fertig ist die Kunstgeschicht’« (dtv Verlag, ISBN 978-3-423-28536-0) – ein unterhaltsamer Streifzug durch die Kunstgeschichte vom Kunsthistoriker und Comedian.

(dtv Verlag, ISBN 978-3-423-28536-0) – ein unterhaltsamer Streifzug durch die Kunstgeschichte vom Kunsthistoriker und Comedian. Sina Rometsch empfiehlt: Lily King, »Herz König« (C.H. Beck Verlag, ISBN 978-3-406-84819-3, übersetzt von Eva Bonné) – ein Roman über die erste Liebe, die auch nach Jahrzehnten noch ins Wanken bringen kann.

(C.H. Beck Verlag, ISBN 978-3-406-84819-3, übersetzt von Eva Bonné) – ein Roman über die erste Liebe, die auch nach Jahrzehnten noch ins Wanken bringen kann. Wolfgang Tischer stellt vor: »Bring your own Book – Booklove Edition« von Matthew Moore (Frech Verlag, EAN 4007742186548, deutsche Fassung von Sandra Maurer und Hilko Drude) – ein Spiel, bei dem jede und jeder ein Buch mitbringt und darin passende Zitate zu Aufgabenkarten sucht.

(Frech Verlag, EAN 4007742186548, deutsche Fassung von Sandra Maurer und Hilko Drude) – ein Spiel, bei dem jede und jeder ein Buch mitbringt und darin passende Zitate zu Aufgabenkarten sucht. Der Tipp von Anne Lösch: Joachim Meyerhoff und Franziska Sophie Dorau, »Josse. Was ist schon normal?« (Carlsen Verlag, ISBN 978-3-551-65266-9, illustriert von Melanie Garanin) – das erste Kinderbuch des Autors, das auch für Erwachsene taugt.

Dank an das Team der Stuttgarter Buchwochen

Ein großes Dankeschön an das Team der Stuttgarter Buchwochen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Baden-Württemberg, das die Runde zum 11. Mal auf den Stuttgarter Buchwochen ermöglichte. Mehr zur Veranstaltung bei den Stuttgarter Buchwochen.

Schön war’s!

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