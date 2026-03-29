Siri Hustvedt: Dance around the self – Zum Kinostart verlosen wir das Buch »Ghost Stories«

Ab dem 2. April 2026 kommt »Siri Hustvedt: Dancing around the self« in die Kinos – ein Dokumentarfilm von Sabine Lidl. Geplant als Porträt einer der wichtigsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur, wurde er im Laufe der Dreharbeiten ungewollt auch zu einem Dokument des Abschieds von Ehemann Paul Auster. Wir verlosen Kinotickets und dreimal das Buch »Ghost Stories« von Siri Hustvedt.

Vier Jahre lang folgt Regisseurin Sabine Lidl den Gedanken und Geschichten Siri Hustvedts: von ihrer Heimat Minnesota ins pulsierende New York. Der Film feiert die kämpferische Kreativität der Autorin und der Künstlerinnen, denen sie sich verbunden fühlt.

Doch dann bricht das Leben in den Film herein: Paul Auster, Hustvedts Ehemann und Lebensmensch, erkrankt schwer an Krebs. Die Kamera hält einen der verletzlichsten Momente fest – und was als Porträt einer Schriftstellerin begann, wird auch zur Chronik einer großen Liebe und eines Abschieds. Nach Austers Tod im April 2024 verarbeitet Hustvedt den Verlust im Buch »Ghost Stories: Ein Buch der Erinnerung«, das im Rowohlt Verlag erschienen ist.

Eine Besprechung von Buch und Film lesen Sie demnächst im literaturcafe.de.

Siri Hustvedt – Dance Around the Self. Deutschland/Schweiz 2025. Mit Siri Hustvedt, Paul Auster, Sophie Auster, Wim Wenders, Katerina Fotopoulou, Liv Hustvedt, Asti Hustvedt, Ingy Hustvedt u. a. Buch und Regie: Sabine Lidl. Kamera: Filip Zumbrunn, Meret Madörin, Sabine Lidl. Schnitt: Maxine Goedicke. Musik: Balz Bachmann. Eine Produktion der Medea Film Factory (Irene Höfer, Andreas Schroth) in Koproduktion mit Dschoint Ventschr Filmproduktion (Karin Koch). Laufzeit: 110 Min. FSK: 12. Kinostart: 2. April 2026.

Wir verlosen dreimal »Ghost Stories« von Siri Hustvedt

Zum Kinostart von Siri Hustvedt: Dance around the self am 2. April 2026 verlosen wir drei Gewinnpakete (je 2 Kinotickets und das Buch »Ghost Stories: Ein Buch der Erinnerung« von Siri Hustvedt) (Rowohlt Verlag).

Einsendeschluss ist der 8. April 2026. Bitte geben Sie unten Ihre Daten ein und beantworten Sie ganz spontan die Frage: Siri Hustvedt tanzt um sich selbst herum – welchen Tanz würden Sie als Metapher für Ihr Leben wählen und warum? Ihre Adressdaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich die Gewinneradressen werden zum Versand der Gewinne an Dritte übermittelt. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.