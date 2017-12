Self-Publishing-Seminar im Stuttgarter Schriftstellerhaus: E-Books erstellen und verkaufen

In seinem viel gelobten Seminar zeigt E-Book-Experte und literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer, wie man eigene E-Books bei Amazon, Tolino & Co veröffentlicht und verkauft. Auch der Weg zum gedruckten Buch wird besprochen. Ein weiterer Teil widmet sich den Verkaufsstrategien und dem (Selbst-)Marketing für das eigene Buch. Immerhin haben einige Autoren mit ihren E-Books 15.000 Euro in nur sechs Wochen verdient .

Am Samstag, 17. Februar 2018 von 10 bis 17 Uhr findet das E-Book- und Self-Publishing-Seminar mit Wolfgang Tischer erneut in Stuttgart statt.

Seminar für Anfänger und Profis

Das sagen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminare: »Herr Tischer hat das Thema ausführlich präsentiert. Ich würde ein weiteres Seminar besuchen.« »Sehr informativ, schöne Atmosphäre, habe alles erfahren, was ich wissen wollte. Vielen Dank!« »Es hätte noch länger sein können, war sehr spannend!« »Kurzweilig, informativ. Gut auch die Erläuterungen zu den Programmen direkt am Laptop.« »Das war ein Ermutigungsseminar, finde ich gut.« »Übrigens war ich heute auf dem sehr empfehlenswerten EBook Seminar von ! Danke, Wolfgang :) Jetzt muss ich nur noch schreiben…« ( )

Das Seminar richtet sich sowohl an Autorinnen und Autoren, die noch keinen Verlag haben, als auch an Autoren mit Verlagsvertrag, die überlegen, ob sie zusätzlich eigene Projekte selbst als E-Book veröffentlichen sollen. Eine weitere Zielgruppe sind Journalisten und Fachautoren, die Ihre Texte als E-Book anbieten wollen.

Wolfgang Tischer wird aufzeigen, welche Möglichkeiten man als Autor hat und welche Vorkenntnisse man benötigt. Was sollte und was kann man als Autor selbst machen und wo benötigt man Hilfe. Speziell die unkomplizierte Veröffentlichung bei Amazon und Tolino wird mit ihren Vor- und Nachteilen näher betrachtet und live präsentiert.

Technische Vorkenntnisse sind für das Seminar nicht erforderlich. Neben einem Blick auf den aktuellen Self-Publishing- und E-Book-Markt werden wichtige Fragen wie Preisbindung, Impressum, das Veröffentlichen unter Pseudonym, Formate und Titelschutz angesprochen. Ein weiterer Teil widmet sich der Frage, wie man sein Werk bekannt machen kann und welche Verkaufsstrategien erfolgreich sind.

Das Seminar ist auf 15 Teilnehme(innen) begrenzt, eine Mindestteilnehmerzahl existiert nicht. Die Anmeldung ist ausschließlich online auf dieser Seite möglich.

Zeit: Samstag, 17. Februar 2018, 10 bis 17 Uhr

Ort: Stuttgarter Schriftstellerhaus, Kanalstraße 4, Stuttgart (nahe Charlottenplatz)

Referent: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Teilnahme-Gebühr: 89 Euro / Für Mitglieder des Schriftstellerhauses: 75 Euro (Preise inkl. MwSt)

Anmeldung und weitere Infos zum Seminar

Die verbindliche Anmeldung zum Seminar am Samstag, 17. Februar 2018 erfolgt über das Formular auf dieser Seite. Die Anmeldung ist jedoch erst dann abgeschlossen und gültig, wenn die Seminargebühr von 89 Euro (ermäßigt 75 Euro) innerhalb von fünf Werktagen überwiesen wurde. Die Bankverbindung entnehmen Sie bitte der Infomail, die Sie unmittelbar nach der Anmeldung erhalten. Bitte prüfen Sie ggf. Ihren Spam-Ordner, falls keine Mail bei Ihnen eingeht.

Die Ermäßigung gilt für Mitglieder des Stuttgarter Schriftstellerhauses. Infos zur Mitgliedschaft finden Sie auf der Website des Stuttgarter Schriftstellerhaus.

Bitte beachten Sie auch die weiteren Infos unten.

Anreise

Die Anreise und eventuelle Übernachtungen sind selbst zu organisieren. Das Stuttgarter Schriftstellerhaus liegt sehr zentral in Stuttgart. Vom Hauptbahnhof aus ist es mit den Stadtbahnlinien U5, U6, U7 oder U15 in vier Minuten zu erreichen (Haltestelle Charlottenplatz). Die Kanalstraße ist eine sehr kleine und nicht mit dem Auto erreichbare Straße hinter dem markanten Hochhaus am Charlottenplatz. Wer mit dem Auto anreist, kann z.B. im Parkhaus Bohnenviertel, Rosenstraße 27A, im Parkhaus Breuninger, Esslinger Straße 1 parken (jeweils nur samstags) oder im Parkhaus Züblin, Lazarettstraße 5 (auch sonntags). Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird jedoch empfohlen. Wer von weiter her anreist: Nach Stuttgart gibt es ggf. günstige Flüge mit Germanwings. Vom Flughafen kommt man mit der S2 oder S3 rasch zum Hauptbahnhof.



Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl

Sobald die maximale Teilnehmerzahl von 15 erreicht ist, wird die Anmeldung auf dieser Website geschlossen. Sollte die Nachfrage entsprechend groß sein, so werden wir mit Sicherheit einen weiteren Zusatz- oder Wiederholungstermin anbieten und Sie darüber auf dieser Seite informieren.

Absage des Veranstalters

Wird das Seminar aus vom literaturcafe.de zu verantwortenden Gründen abgesagt (z.B. Krankheit des Dozenten), versucht das literaturcafe.de in Absprache mit den Teilnehmern einen Ersatztermin anzubieten. Sollte dies nicht gelingen, werden bereits gezahlte Kursentgelte vollständig zurückerstattet. Fallen Stornogebühren oder Rechnungen von gebuchten Hotels oder Fahrten an, so sind diese vom Teilnehmer zu tragen.

Rücktritt von der Anmeldung

Ein Rücktritt nach verbindlicher und bestätigter Anmeldung ist nicht möglich bzw. die Stornogebühren sind identisch mit den Kursgebühren, sodass keine Rückzahlung erfolgen kann.