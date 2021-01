Live-Webinar: Self-Publishing oder Verlag – Der Weg zum eigenen Buch

Wie veröffentliche ich einen Text als Selfpublisher? Oder ist ein Verlag oder Literaturagent der bessere Weg? Dieses Live-Tageswebinar am 6. März 2021 von 10 bis 17 Uhr zeigt Ihnen alle Möglichkeiten auf. Wie nehme ich Kontakt mit einem Verlag auf? Ist Ihr Text für einen Verlag interessant? Wonach beurteilen Verlage und Literaturagenten Ihren Text? Wie veröffentlichen und verkaufen Sie alternativ Ihr Manuskript erfolgreich bei amazon.de, thalia.de und auf anderen Plattformen?

Bonus: Abendrunde am digitalen Lagerfeuer nach dem Seminar.

Tagesagenda: Die Seminarinhalte

Sie haben einen Roman geschrieben, Kurzgeschichten, Gedichte oder ein Sachbuch. Sie haben den Text vielleicht schon an Verlage oder Literaturagenten geschickt – oder Sie überlegen, dies zu tun. Sie haben von den Möglichkeiten des Selfpublishing gehört. Könnte das vielleicht die bessere Alternative zum Verlag sein?Anhand aller relevanter Aspekte von der Textformatierung über das Cover bis hin zum Preis und der Vermarktung, analysieren wir, was ein Verlag leistet und was Sie selbst machen müssen. Die Schritte der Selbstveröffentlichung (Selfpublishing als E-Book) werden live mit entsprechender Software und anhand der Amazon- und Tolino-Plattform gezeigt. Ebenso die Wege zum gedruckten Buch.

Die Agenda des Tageswebinars:

Einführung: Selfpublishing oder Verlag? Exposé und Manuskript: Wie wende ich mich an einen Verlag? Wonach beurteilen Verlage und Literaturagenten Ihr Manuskript? Welche Chancen hat Ihr Buch beim Verlag? Alternative Selfpublishing: Geräte, Formate, Shops und Dienstleister Lektorat und Cover-Design: Wer kann mir helfen? Rechtliche Rahmenbedingungen (Urheberrecht, Preis, Impressum …) E-Books formatieren und selbst erstellen Verkauf via Amazons KDP und Tolino Preisgestaltung bei Verlag und Selfpublishing Self-Publishing, Verlag und Selbstvermarktung Exkurs: Vom E-Book zum gedruckten Buch



Am Ende des Seminars sind Sie dazu in der Lage, die Chancen Ihres Manuskripts auf eine Verlagsveröffentlichung einzuschätzen oder dieses alternativ digital als E-Book und gedruckt zu veröffentlichen bzw. Sie haben einen Überblick, welche Schritte dazu notwendig sind und wo Sie ggf. Unterstützung erhalten.

Wolfgang Tischer, Seminarleiter

Wolfgang Tischer ist Journalist, Literaturkritiker und der Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der gelernte Buchhändler mit dem Schreiben und Veröffentlichen von Romanen. Seit vielen Jahren gibt Wolfgang Tischer Seminare zu diesen Themen u. a. an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, der Hochschule der Medien in Stuttgart und bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Wolfgang Tischer ist Vorstandsmitglied des Stuttgarter Schriftstellerhauses und gehört regelmäßig der Jury von Literatur- und Schreibwettbewerben an.

Profitieren Sie vom langjährigen Praxiswissen des Verlags- und Self-Publishing-Experten Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Datum, Uhrzeiten und Seminargebühr

Es handelt es sich um ein vollwertiges Tagesseminar, bei dem ausreichend Pausen gelassen werden.

Samstag, 6. März 2021 von 10 bis 17 Uhr

anschließendes digitales Lagerfeuer. Die Seminarblöcke an diesem Tag teilen sich wie folgt auf:

9:45 Uhr Loggen Sie sich am besten schon mal ein. Funktioniert alles? 10:00-11:30 Uhr Erster Seminarteil mit Kennenlernrunde Kaffeepause 11:45-13:00 Zweiter Seminarteil Mittagspause 14:00-15:30 Uhr Dritter Seminarteil Kaffeepause 15:45- 17:00 Uhr Vierter Seminarteil Anschließend offene Runde am digitalen Lagerfeuer

Das Webinar bleibt nach dem Ende »unmoderiert« noch geöffnet. Sie können sich über die Seminarinhalte, über Buchprojekte und anderes austauschen. Halten Sie am besten was zu trinken und evtl. was zu essen bereit :-)



Die Gebühr für das Webinar beträgt 139 Euro (inkl. Mehrwertsteuer). Die im Seminar genannten Infos erhalten Sie digital als PDF nach der Veranstaltung. Ebenso haben Sie nach dem Seminar Zugang zu einem Mitschnitt des Webinars (nur für Seminarteilnehmer zugänglich).

Technische Voraussetzungen

Das Seminar wird mit der bekannten Webinar-Software Zoom durchgeführt. Die entsprechende kostenfreie Software sollte auf Ihrem Rechner oder Tablet installiert sein. Ebenso sollten Sie über eine funktionierende Webcam verfügen, da wir uns alle während des Webinars sehen sollten.

Melden Sie sich hier zum Seminar an

Ausschließlich über das folgende Formular melden Sie sich verbindlich zum Webinar an. Sie erhalten dann innerhalb weniger Sekunden eine E-Mail mit der Kontoverbindung, auf die Sie bitte die Seminargebühr innerhalb von drei Werktagen überweisen. Nach Eingang des Geldes erhalten Sie dann den Link zur Zoom-Konferenz und das Passwort per E-Mail zugeschickt, ebenso die Rechnung als PDF-Datei.

Anmeldung zum Webinar Self-Publishing oder Verlag Anrede Frau Herr Vorname benötigt Nachname benötigt Straße benötigt Hausnummer benötigt Postleitzahl benötigt Ort benötigt Land benötigt Telefon E-Mail gültige E-Mail-Adresse E-Mail wiederholen gültige E-Mail-Adresse Zusätzliche Optionen/Angaben Bitte schreiben Sie noch etwas über sich. benötigt Bitte bestätigen Ja, ich melde mich verbindlich zum Webinar an und überweise umgehend die Kursgebühr sobald ich die Mail erhalten habe. Alle Infos auf dieser Seite habe ich aufmerksam gelesen und bin damit einverstanden.

Das Kleingedruckte (bitte aufmerksam lesen)

Rücktritt durch den Teilnehmer

Muss ein Teilnehmer die Veranstaltung aus persönlichen Gründen absagen, so entstehen folgende Gebühren: Bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn 25 % des Preises, 10-7 Tage vor Veranstaltungsbeginn 50 % des Preises, 6-0 Tage vor Veranstaltungsbeginn 100 % des Preises. Stornierungen müssen aus Gründen der Beweisführung schriftlich vorgenommen werden. Bereits gezahlte Beträge werden dann zurück überwiesen.

Absage durch den Veranstalter

Im Falle einer nicht ausreichenden Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung spätestens 2 Tage vor Beginn abzusagen. Die Anmeldung ist bis zum Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl möglich. Die minimale Teilnehmerzahl beträgt 5 und die maximale 15 Personen. Sobald die Höchstteilnehmerzahl erreicht ist, ist keine Anmeldung mehr möglich. Bereits geleistete Zahlungen werden den Teilnehmern zu 100% erstattet. Weitere Ansprüche aus der Absage sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

Technische Voraussetzung und Einverständnis

Als Teilnehmerin und Teilnehmer tragen Sie selbst dafür Sorge, dass Sie Zugang zur Zoom-Software haben und über ein entsprechend ausgerüstetes Zugangsgerät mit Webcam und Internet-Anbindung verfügen. Bei technischen Problemen, die nicht vom Veranstalter zu verantworten sind, kann keine Rückzahlung oder Erstattung der Kursgebühren erfolgen.

Das Seminar wird digital aufgezeichnet, um es anschließend den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit der Aufzeichnung einverstanden.

Veranstalter

Das Webinar wird organisiert und veranstaltet vom literaturcafe.de (Wolfgang Tischer).