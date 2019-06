Hörtipp: Christian Brückner als Don Quijote von der Mancha

Über das Pfingstwochenende gibt es auf SWR2 einen ganz besonderen akustischen Leckerbissen zu hören: das dreiteilige Hörspiel »Don Quijote von der Mancha« mit Christian Brückner in der Titelrolle. Die Produktion steht anschließend kostenlos zum Download zur Verfügung. Im literaturcafe.de können Sie schon jetzt die berühmte Windmühlenszene anhören.

Die dreiteilige SWR-Produktion nach Miguel de Cervantes Saavedra basiert auf der Neuübersetzung von Susanne Lange, die im Hanser Verlag erschienen ist. Die Dramaturgie des Buches übernahm die Schriftstellerin Uta-Maria Heim.

Die Presseabteilung von SWR2 schreibt dazu: Don Quijote von der Mancha wusste schon vor über 400 Jahren, wie man sich sein Leben zu einem einzigen Abenteurer werden lässt: SWR2 lässt Cervantes‘ starke Geschichten um den spanischen Junker in einem dreiteiligen Hörspiel wiederauferstehen. Schauspieler Christian Brückner schlüpft hierfür in die Rolle des lesewütigen Edelmanns, der über der Lektüre der zahllosen Ritterromane den Verstand verloren hat und hinaus in die Welt reitet, um eingebildete und wahnhafte Abenteuer zu erleben. Don Quijote ist kein Verrückter – er ist ein Träumer, ein Fantast, der ganz vorsätzlich zwischen Fiktion und Realität nicht mehr zu unterscheiden weiß –, was in Zeiten von Facebook, Youtube und Instagram wieder überraschend aktuell ist. Christian Brückner bringt wie kein anderer das Brüchige des »Ritters der traurigen Gestalt« zum Ausdruck, dessen Versuch, mit der Literatur zu verschmelzen, zugleich etwas Verschmitztes, Schelmisches, Melancholisches und Tragisches hat.

Ein kleines Sprecher-Highlight des Hörspiels ist übrigens Gottfried Breitfuss als Pfarrer!

Beim SWR arbeitet man noch bis zur letzten Minute an der Fertigstellung. Die berühmte und im Text von Cervantes tatsächlich nur sehr kurze Windmühlenszene können Sie sich hier im literaturcafe.de als kleinen akustischen Appetithappen anhören.

Don Quijote von der Mancha, Teile 1 bis 3

Hörspiel nach dem Roman von Miguel de Cervantes Saavedra

aus dem Spanischen von Susanne Lange

Mit: Christian Brückner (Don Quijote), Daniel Zillmann (Sancho Panza), Tina Engel (Erzählerin), Peter Fricke (Erzähler) u.a.

Regie: Kirstin Petri

Dramaturgie: Uta-Maria Heim

Produktion: SWR 2019

Teil 1/3: Samstag, 8. Juni, 14:05-15:00 Uhr

Teil 2/3: Sonntag, 9. Juni, 14:05-15:00 Uhr

Teil 3/3: Montag, 10. Juni, 14:05-15:00 Uhr

Alle drei Teile des Hörspiels stehen im Anschluss an die Ausstrahlung zum Download unter www.SWR2.de/hoerspiel zur Verfügung.