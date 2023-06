Live-Webinar: Bücher schreiben mit ChatGPT und die Auswirkungen auf den Buchmarkt

Beschreibung

Seit ChatGPT im November 2022 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, wird viel über Künstliche Intelligenz diskutiert.

Erstaunlich wenig Beachtung findet die Frage, wie sich diese sogenannten »großen Sprachmodelle« auf die Arbeit von Schriftsteller:innen, Literaturagenturen und Verlagen auswirken werden. Dystopische Szenarien, Verharmlosungen und Geschäftemacherei bestimmen den Diskurs.

Müssen menschliche Autor:innen jetzt einpacken? Oder ist die KI lediglich ein »stochastischer Papagei«, der nur nachplappern und nichts Kreatives hervorbringen kann? Oder gilt es jetzt, schnell noch das nächste Prompting-Seminar mitzumachen, um nicht unter die Räder der disruptiven Technologie zu geraten, sondern auf der KI-Welle zum Bestseller zu reiten?

In diesem Webinar werden wir einen nüchtern-realistischen Blick auf den Stand der technischen Entwicklung werfen und mit praktischen Beispielen Potenzial und Grenzen der momentan verfügbaren KIs fürs eigene Schreiben betrachten. Davon ausgehend werden wir ausloten, welche Auswirkungen für den Buchmarkt kurz-, mittel- und langfristig zu erwarten sind und wie sich die verschiedenen Akteure mit konkreten Strategien auf diese Zukunft einstellen können.

Das Webinar findet am Mittwoch, 5. Juli 2023 von 20 bis 22 Uhr per Zoom statt mit einer 15-minütigen Pause. Ein Mitschnitt wird von diesem Webinar nicht erstellt. Die minimal Teilnehmerzahl beträgt 5, die maximale 25.

Referent und Moderation

Dr. Christoph Heilig, ist ein Experte für Textlinguistik und Erzähltheorie und hat zur Anwendung literaturwissenschaftlicher Methoden auf die Bibel promoviert. Er leitet eine internationale Forschungsgruppe an der LMU München. Für seine schriftstellerische Arbeit wird er von der Elisabeth-Ruge-Agentur vertreten. In diesem Webinar wird er seine Expertise einbringen, um zu erklären, wie gut ChatGPT als Autor wirklich ist, wie ChatGPT beim Schreiben unterstützt, was für die Zukunft zu erwarten ist und was sich daraus für Konsequenzen für den Buchmarkt ergeben.

Wolfgang Tischer, Herausgeber des literaturcafe.de und selbst seit längerem mit dem Thema Schreiben mit KI beschäftigt, wird den Abend moderieren. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Technische Voraussetzungen

Das Seminar wird mit der bekannten Webinar-Software Zoom durchgeführt. Die entsprechende kostenfreie Software sollte auf Ihrem Rechner oder Tablet installiert sein. Ebenso sollten Sie über eine funktionierende Webcam verfügen, da wir uns alle während des Webinars sehen sollten.

Bitte lesen Sie auch die Hinweise zum Rücktritt Ihrer Buchung und unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Webinare des literaturcafe.de

Teilnahmegebühr

25,00 € inkl. 19 % MwSt.

Ausgebucht/Nicht mehr buchbar