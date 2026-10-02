Schreiben, Veröffentlichen und Literaturbetrieb – Ratgeberseminar in Wolfenbüttel

Beschreibung
Ein Ratgeberseminar für Autorinnen und Autoren
Von Buchstaben zum Buch.
Viele Menschen schreiben. Und viele wollen das Geschriebene veröffentlichen. Wer jedoch zu naiv und ohne Vorwissen nach einem Verlag oder Self-Publishing sucht, bleibt erfolglos – oder landet bei dubiosen Geschäftemachern.
Dieses Seminar soll Ihre Chancen auf eine Veröffentlichung verbessern. Was ist besonders und originell an Ihrem Schreibprojekt? Wie begeistern Sie mit Pitch und Exposé Verlage oder Literaturagenten? Was müssen Sie bei Verlagsverträgen beachten? Wie arbeitet man erfolgreich mit einem Verlag zusammen? Was macht ein Verlag – und was muss man selbst machen?
Wir schauen uns all diese Aspekte an und fragen uns darüber hinaus: Wie sehen die Alternativen zum Verlag aus? Ist Self-Publishing für den eigenen Text eine Alternative? Welche Dienstleister benötige ich zur Unterstützung? Welches Selbstmarketing ist sinnvoll? Brauche ich Social-Media-Kanäle und eine Website?
Ein Seminar, das jede Menge Fragen aufwirft und Antworten gibt, damit Sie sicherer durch den Literaturbetrieb navigieren.
Zeit und Ort
15. bis 17. November 2026 (So, 16:00 – Di, 12:30 Uhr) an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel (Gästehaus, Rosenwall 17, 38300 Wolfenbüttel). Anmeldeschluss ist der 15. Oktober 2026.
Seminarleitung
Anmeldung bei der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel
Das Seminar wird von der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel angeboten und durchgeführt. Die Anmeldung ist ausschließlich über die Website der BA möglich. Es gelten die dortigen Buchungsbedingungen. Der Teilnahmebeitrag von 120 Euro versteht sich zuzüglich Übernachtung und Verpflegung. Ermäßigungen sind möglich.