Schreiben, Veröffentlichen und Literaturbetrieb – Ratgeberseminar in Wolfenbüttel

Beschreibung

Ein Ratgeberseminar für Autorinnen und Autoren

Von Buchstaben zum Buch.

Viele Menschen schreiben. Und viele wollen das Geschriebene veröffentlichen. Wer jedoch zu naiv und ohne Vorwissen nach einem Verlag oder Self-Publishing sucht, bleibt erfolglos – oder landet bei dubiosen Geschäftemachern.

Dieses Seminar soll Ihre Chancen auf eine Veröffentlichung verbessern. Was ist besonders und originell an Ihrem Schreibprojekt? Wie begeistern Sie mit Pitch und Exposé Verlage oder Literaturagenten? Was müssen Sie bei Verlagsverträgen beachten? Wie arbeitet man erfolgreich mit einem Verlag zusammen? Was macht ein Verlag – und was muss man selbst machen?

Wir schauen uns all diese Aspekte an und fragen uns darüber hinaus: Wie sehen die Alternativen zum Verlag aus? Ist Self-Publishing für den eigenen Text eine Alternative? Welche Dienstleister benötige ich zur Unterstützung? Welches Selbstmarketing ist sinnvoll? Brauche ich Social-Media-Kanäle und eine Website?

Ein Seminar, das jede Menge Fragen aufwirft und Antworten gibt, damit Sie sicherer durch den Literaturbetrieb navigieren.

Zeit und Ort

15. bis 17. November 2026 (So, 16:00 – Di, 12:30 Uhr) an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel (Gästehaus, Rosenwall 17, 38300 Wolfenbüttel). Anmeldeschluss ist der 15. Oktober 2026.

Seminarleitung

Wolfgang Tischer ist Journalist, Literaturkritiker und der Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der gelernte Buchhändler mit dem Schreiben und Veröffentlichen von Romanen und kennt den Literaturbetrieb aus allen Perspektiven: als Kritiker, als Redakteur und als Ratgeber für Autorinnen und Autoren. Auf dem literaturcafe.de berichtet er täglich über Bücher, Verlage und Branchenthemen und beantwortet Fragen rund um das Schreiben und Veröffentlichen. Er hält regelmäßig Vorträge und Seminare zu diesen Themen. Dabei zeigt er, worauf es bei Exposé, Verlagssuche und Selbstvermarktung ankommt – mit Beispielen und Praxisübungen.

Dr. Olaf Kutzmutz studierte in Münster Germanistik, war eine Zeitlang freier Journalist und leitet seit dem letzten Jahrtausend den Programmbereich Literatur der Bundesakademie. Weitere Details zu Leben und Werk unter www.kutzmutz.de.

Anmeldung bei der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel

Das Seminar wird von der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel angeboten und durchgeführt. Die Anmeldung ist ausschließlich über die Website der BA möglich. Es gelten die dortigen Buchungsbedingungen. Der Teilnahmebeitrag von 120 Euro versteht sich zuzüglich Übernachtung und Verpflegung. Ermäßigungen sind möglich.