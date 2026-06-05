Schreiben mit KI – Kostenloses Seminar für junge Menschen im Stuttgarter Schriftstellerhaus

Beschreibung

»Von mir. Von morgen. Von der Maschine.«

Stell dir vor, dein Ich in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren setzt sich hin und schreibt dir einen Brief. Was würde darin stehen? Eine Warnung? Ein Mutmacher? Ein Versprechen? Und was passiert, wenn du diesen Brief nicht allein schreibst, sondern gemeinsam mit einer Künstlichen Intelligenz?

Genau das probieren wir an diesem Tag aus. Klar – am Ende steht dein Brief aus der Zukunft. Aber bis dahin machen wir sehr viel mehr:

Wir schauen der KI über die Schulter. Wie „denkt“ so ein System eigentlich? Wann überrascht es uns wirklich – und wann spuckt es nur hübsche Klischees aus?

Wie „denkt“ so ein System eigentlich? Wann überrascht es uns wirklich – und wann spuckt es nur hübsche Klischees aus? Wir fordern und fordern heraus. Mit immer besseren Prompts kitzeln wir aus der Maschine heraus, was alles in deinem Brief stehen könnte. Und wir merken schnell, wo ihre Grenzen liegen und wo du gefragt bist.

Mit immer besseren Prompts kitzeln wir aus der Maschine heraus, was alles in deinem Brief stehen könnte. Und wir merken schnell, wo ihre Grenzen liegen und wo du gefragt bist. Wir fragen, worauf es ankommt. Welche Hoffnungen, welche Werte, welche Vision einer gerechten Gesellschaft willst du deinem zukünftigen Ich mitgeben?

Welche Hoffnungen, welche Werte, welche Vision einer gerechten Gesellschaft willst du deinem zukünftigen Ich mitgeben? Wir entscheiden selbst. Entsteht hier eine echte, authentische Stimme – oder am Ende doch nur ein gut formuliertes Algorithmus-Echo? Das findest du an diesem Tag heraus.

Technische Vorkenntnisse brauchst du keine. Nur Neugier, Lust am Schreiben und die Bereitschaft, dich auf ein Experiment einzulassen, das kreatives Schreiben mit einem kritischen Blick auf die Technik verbindet. Ein Smartphone genügt völlig – wer mag, kann aber gern auch ein Tablet oder Notebook mitbringen. WLAN ist vor Ort vorhanden.

Wer leitet den Workshop?

Wolfgang Tischer ist Gründer und Herausgeber von literaturcafe.de – einer der ältesten Literaturplattformen im deutschsprachigen Netz, online seit 1996. Der gelernte Buchhändler hat früh erkannt, was kommt: Schon 2020, lange vor dem großen Hype, wies er in einem Vortrag auf das Potenzial von Sprachmodellen wie ChatGPT hin. Heute gehört er zu den profiliertesten Experten für KI und Literatur im deutschsprachigen Raum und hält Vorträge und Seminare u. a. an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel.

Kurz: jemand, der die Technik kennt, ohne den Hype mitzumachen, und Bücher liebt, ohne die Zukunft zu fürchten.

Zeit und Ort

Wann: Samstag, 13. Juni 2026, 10:00–15:00 Uhr (eine Stunde Mittagspause und zwei weitere kleine Pausen) Wo: Stuttgarter Schriftstellerhaus, Stuttgart Für wen: junge Schreibende von 15 bis 25 Jahren Plätze: auf 6 Teilnehmende begrenzt Kosten: kostenlos Mitbringen: nur dich und deine Neugier – ein Smartphone reicht, Tablet oder Notebook sind willkommen (WLAN vorhanden) Anmeldung: erforderlich über das Formular unten

Der Workshop findet im Stuttgarter Schriftstellerhaus, Kanalstraße 4, 70182 Stuttgart (nahe Charlottenplatz), statt. Das Haus liegt sehr zentral: Vom Hauptbahnhof aus ist es mit den Stadtbahnlinien U5, U6, U7 oder U15 in vier Minuten zu erreichen (Haltestelle Charlottenplatz). Die Kanalstraße ist eine kleine, nicht mit dem Auto erreichbare Straße hinter dem markanten Hochhaus am Charlottenplatz. Bitte beachte: Das Schriftstellerhaus ist ein historisches und sehr enges Gebäude. Der Zugang und insbesondere der Zutritt zu den Toiletten ist nicht barrierefrei.

Tipp: Komm schon am Vorabend dazu. Am Freitag, 12. Juni, gibt Wolfgang Tischer um 19:00 Uhr eine öffentliche Einführung in KI und Literatur. Da wir an diesem Abend die Grundlagen legen, auf denen der Workshop aufbaut, ist die Teilnahme zwar kein Muss – aber sehr sinnvoll und so gut wie Voraussetzung. Du kannst Wolfgang dort auch persönlich kennenlernen und in Ruhe besprechen, was dich besonders interessiert. Der Eintritt ist frei. Der Abend findet im Garnisonsschützenhaus, Auf der Dornhalde 1 + 1a, 70597 Stuttgart, statt. Bringe gerne auch deine Eltern und Freunde mit!

Und eine Woche später: Am Donnerstag, 18. Juni um 19:00 Uhr, zeigen wir bei einer öffentlichen Lesung im Garnisonsschützenhaus, was an deinem Workshop-Tag entstanden ist. Wenn du magst, bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein und deinen eigenen Brief aus der Zukunft vorzustellen. Ein toller Abschluss – aber natürlich völlig freiwillig.

Eine Veranstaltung des Garnisonsschützenhauses Stuttgart in Kooperation mit dem Stuttgarter Schriftstellerhaus im Rahmen des Kinder- und Jugend-Literatursommers Baden-Württemberg 2026.

Melde dich gleich hier an

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, die Plätze sind aber auf 6 Teilnehmende begrenzt – melde dich also am besten gleich an. Du musst noch nicht genau wissen, was dich erwartet: Beim öffentlichen Einführungsabend am Freitag, 12. Juni um 19:00 Uhr im Garnisonsschützenhaus kannst du dein Interesse und alle Details schon einmal in Ruhe persönlich besprechen. Nach deiner Anmeldung bekommst du eine Bestätigung per E-Mail.

Hinweis für unter 18-Jährige: Bitte bring zum Workshop ein kurzes schriftliches Einverständnis deiner Eltern bzw. Erziehungsberechtigten mit.