Kostenloses Kompaktwebinar: Papyrus – Alle Neuerungen der Version 12

Beschreibung

Papyrus 12 ist da! Lernen Sie alle neuen Funktionen und Module kennen

Endlich ist die beliebte Textverarbeitung und Schreibsoftware Papyrus in Version 12 erschienen (vormals Papyrus Autor). Die neue Version beeindruckt mit ihrem neuen Startbildschirm, dem mächtigen Buchdesigner und weiteren neuen Funktionen.

In diesem einstündigen kostenlosen Kompakt-Webinar per Zoom zeigt Ihnen Papyrus-Profi Wolfgang Tischer alle Neuerungen der Version 12 der Schreibsoftware.

Die Teilnahme ist komplett kostenlos, lediglich eine Anmeldung ist erforderlich, dann erhalten Sie den Zoom-Zugangslink per E-Mail zugeschickt. Ihre Anmeldedaten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Wolfgang Tischer, Seminarleiter

Wolfgang Tischer ist Journalist, Literaturkritiker, Sprecher und Moderator und der Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der gelernte Buchhändler mit dem Schreiben und Veröffentlichen von Romanen. Seit langem arbeitet Wolfgang Tischer täglich mit Papyrus und er kennt das Programm wie kaum ein anderer. Wolfgang Tischer hat zudem die offiziellen Lehrvideos für die Schreibsoftware erstellt. Seit vielen Jahren gibt Wolfgang Tischer Seminare u. a. an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, der Hochschule der Medien in Stuttgart und bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Wolfgang Tischer war Vorstandsmitglied des Stuttgarter Schriftstellerhauses und gehört regelmäßig der Jury von Literatur- und Schreibwettbewerben an.

Profitieren Sie vom langjährigen Praxiswissen des Papyrus-Experten Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Datum und Uhrzeit

Es handelt es sich um ein einstündiges kostenloses Kompaktwebinar.

Donnerstag, 5. Dezember 2024 von 20 bis 21 Uhr

Weiterführendes Webinar zu Papyrus 11 und 12

Bitte beachten Sie, dass in diesem Webinar die Neuerungen der Version 12 behandelt werden. Im Webinar kann kein individueller Support geleistet werden. Wenn Sie auf der Suche nach einem Webinar sein sollten, das alle Module von Papyrus 11 und 12 ausführlich behandelt, klicken Sie bitte hier.

Technische Voraussetzungen

Das Seminar wird mit der bekannten Webinar-Software Zoom durchgeführt. Die entsprechende kostenfreie Software sollte auf Ihrem Rechner oder Tablet installiert sein. Ebenso sollten Sie über eine funktionierende Webcam verfügen, da wir uns alle während des Webinars sehen sollten. Wir können keinen Zoom-Support übernehmen, daher sollten Sie ggf. die Funktion hier prüfen: zoom.us/test

Die Nutzung von Zoom unterliegt den dortigen Datenschutzregeln.

Teilnahmegebühr

0,00 € inkl. 19 % MwSt.