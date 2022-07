write-Ratgeber: Schöner schreiben für die Generation Instagram

Liebesromane von Mona Kasten und Laura Kneidl platzieren sich stets vorn auf den Bestsellerlisten. Die ehemaligen Self-Publisherinnen veröffentlichen beim Bastei-Lübbe-Ableger LYX. Mit einem eigenen Schreibratgeber »write« will der Verlag neue Talente finden und fördern.

New Adult, Romantic-Fantasy oder schlichtweg Romance: Genres, in denen das zu Bastei Lübbe gehörende Verlagsimprint LYX erfolgreich agiert. Es sind Liebesromane, nicht selten als Serie angelegt und angereichert mit etwas Übersinnlichem, konzipiert für ein junges, weibliches Lesepublikum. Es ist die Weiterentwicklung eines Genres, das man als Buchhändler:in »Nackenbeißer« nennt, weil sich auf den Cover oftmals starke Männer mit nacktem Oberkörper über Frauen beugten. Nackte männliche Oberkörper findet man auch bei LYX auf den Covern, doch es gibt auch grafische, florale Motive in Pastellfarben mit Gold oder Pink. »Herzblut und Leidenschaft« gibts nicht nur in den Büchern, der Verlag steckt sie laut Eigendarstellung auch in Programmauswahl und Covergestaltung.

LYX: Community statt Leserschaft

Einige der erfolgreichen Autorinnen des Verlags wie Mona Kasten oder Laura Kneidl haben ursprünglich als Self-Publisherinnen angefangen. Auch heute noch setzt LYX eher auf Community statt auf Leserschaft. Mit einer sogenannten Pop-up-Tour mit Stationen in Köln, Hamburg, Berlin, Würzburg und München reist man im Sommer 2022 zu den Fans. Dort gibt es Lesungen, Signierstunden und natürlich LYX-Bücher zu kaufen. Man rechnet mit großem Andrang. So heißt es auf der Website: »Für den Fall, dass es zu einer hohen Anzahl an Besucher:innen kommt, kann es passieren, dass wir dich nach zwei Stunden Aufenthalt bitten müssen, den Store zu verlassen.«

Das Lesen und Schreiben von Büchern gehen in einer solchen Community oftmals Hand in Hand. Über die Social-Media-Kanäle ist man in Kontakt mit den Autor:innen. Ihre Bücher werden zuckersüß auf Instagram in Szene gesetzt.

»Wie sieht eigentlich der Schreiballtag meiner Lieblingsautor:innen aus? Was genau sind die Aufgaben von Lektor:innen? Welche Schritte gibt es von der Erstellung eines Manuskripts, bis wir endlich das fertige Buch in den Händen halten? Und wie kann ich selbst Autor:in werden?« Das sind die Anfragen, die den Verlag »sehr oft« erreichen.

»Wie werde ich Autor:in?«

Daher hat das sich selbst verhashtaggende #TEAMLYX einen eigenen Schreibratgeber veröffentlicht. Er heißt in verspielter Schreibschrift »write – Das Buch für angehende Autor:innen«. Groß hinten auf dem Buchumschlag die Frage »Wie werde ich Autor:in?«

In »write« ist alles drin, was einen guten Schreibratgeber ausmacht. Es geht u. a. um den kreativen Schreibprozess, um Plotaufbau, Erzähltempo und Normseite und am Ende auch um Zielgruppe und Verkäuflichkeit – und um die eigene Online-Vermarktung und kreative Weiterentwicklung. Im Ratgeber finden sich Schreibübungen und Checklisten, alles schön gestaltet. Natürlich beinhaltet »Das Buch für angehende Autor:innen« vieles, was man in anderen Schreibratgebern finden kann, und dennoch ist er auf der Höhe der Zeit wie kein anderer.

Eine weitere Besonderheit: Zu den Fakten kommt die Leidenschaft in Form der Autorinnen-Stimmen. Die Theorie wird ergänzt durch die Praxis, indem zu vielen Kapiteln und Themen LYX-Autor:innen ihre Sicht und Erfahrungen schildern: »An welchem Ort kannst du am besten schreiben? Wie entwickelst du deine Charaktere? Wie bist du zum Verlag gekommen? Wie gehst du mit Druck um?« Lediglich die Frage: »Was verdient man als Autor:in?« sucht man vergebens.

Fazit: Handfester Ratgeber mit individuellen Einblicken

»write« lässt keinen Aspekt des Schreibens und der Buchherstellung aus. Obwohl für die LYX-Leserschaft geschrieben, gibt der Ratgeber einen guten und vor allem aktuellen Ein- und Überblick übers Bücherschreiben, -machen und -bewerben – nicht nur für junge Genre-Autor:innen.

