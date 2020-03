Wie war’s mit Thea Dorn? Das nochmals neue Literarische Quartett

Zunächst ist man irritiert: derselbe Vorspann, derselbe Ort, dieselbe Deko. Doch wo ist Christine Westermann? Wo sitzt eichhörnchenhaft aufgerichtet Volker Weidermann? Aber nein, es ist ja das nochmals neu strukturierte Literarische Quartett mit Thea Dorn als Chefin im literarischen Ring. Hat das neue Konzept funktioniert?

Statt eines wechselnden Gastes gibt es künftig drei wechselnde Gäste und eine gleichbleibende Gastgeberin Thea Dorn. Die sitzt nun auf einem kleinen Sofa und damit etwas tiefer als die anderen in ihren Stühlen. Der freie Platz auf dem Sofa dient Dorn als Ablagefläche für Bücher.

Die Gäste der ersten Sendung, die mit Thea Dorn über Bücher diskutierten, waren die österreichische Schriftstellerin Vea Kaiser, der Freitag-Verleger Jakob Augstein und die Radio-Journalistin Marion Brasch.

In einem Interview mit dem Börsenblatt des Deutschen Buchhandels hat Thea Dorn erläutert, dass man bei der Buchauswahl fürs Quartett künftig stringenter vorgehen werde. Die Bücher werden hauptsächlich von der Redaktion ausgesucht, die Gäste übernehmen deutlicher die Patenschaft für einen Titel. Dabei sollen idealerweise zwei Titel für ein breiteres Lesepublikum besprochen werden (ein deutschsprachiger und ein internationaler) und ein Titel soll so eine Art Wiederentdeckung sein. In dieser Sendung war dies »Vor Rehen wird gewarnt« von Vicky Baum aus dem Jahre 1951. Außerdem wurde über »Haus der Namen« des irischen Schriftstellers Colm Tóibín, über »Die rechtschaffenen Mörder« von Ingo Schulze, das für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, und über »Nochmal Deutschboden« von Moritz von Uslar diskutiert.

Und wie war’s mit Dorn?

Zunächst gut.

Einmal abgesehen davon, dass Augsteins Gegenlobhudeln bei der Vorstellungsrunde wieder das Jeder-kennt-Jeden offensichtlich machte, hatte Thea Dorn die Runde zunächst gut im Griff. Sie erteilte und übergab klar das Wort, hielt sich zurück und diskutierte mit, wenn es jeweils angebracht war. Trotz niedrigerem Sofa hat Thea Dorn die Gesprächsführung und -leitung klar und dominant in der Hand. Ein Pluspunkt gegenüber Weidermann. Dass die drei Gäste in ihrer Meinung und Haltung nicht gleich einzustufen waren, war ebenfalls ein Pluspunkt. Ein weiterer Pluspunkt war das Fehlen der emotionalen Leseperspektive à la Westermann. Ebenso war die aktiv und fundiert mitredende Vea Kaiser ein Pluspunkt. Und dass sich das Nacherzählen von Handlungen in Grenzen hielt.

Bei der Buchvorstellung des jeweiligen Paten läuft nun eine Sanduhr mit, um die Redezeit auf 90 Sekunden zu begrenzen, was freilich nicht klappt, wenn die Diskussionsleiterin bei »ihrem« Buch 150 Sekunden benötigt.

Die Diskussion um »Die rechtschaffenen Mörder« endete leider mit Rede und Gegenreden, gerne hätte man eine differenzierte Entgegnung auf Augsteins Einwand gehört, warum man einen Rechtsradikalen gleich wieder so extrem und unsympathisch darstellen müsse, dass es dem Leser allzu einfach macht, sich von ihm zu distanzieren.

Beim dritten Buch hätte die Redaktion deutlicher eingreifen und es Thea Dorn entreißen sollen. Thea Dorn hat eine Schwäche für die griechische Mythologie (und Martin Walser). Titel mit griechisch-mythologischen Inhalten und Referenzen sollte sie nicht mehr vorstellen, denn zu schnell ist der »Och, nö, nicht schon wieder«-Effekt erreicht. Wie viele ZDF-Zuschauer wohl die Frage »Wie hat der Autor diesen bekannten [Klytaimnestra-]Mythos aufgearbeitet?« genauso spannend finden wie Altphilologin Vea Kaiser?

So ging es am Schluss bei Vicky Baum zu sehr in die »Ich fand, …«-Diskussion und der Versuch, aktuelle Dinge wie die MeToo-Debatte durch ältere Text zu sehen, führte zu kruden Überlegungen, »wie viele Rehe wohl hinter dem armen Placido Domingo her waren«. Zum Glück rief da Augstein Dorn zur Ordnung.

Durch Thea Dorn als Diskussionsleiterin hat das Literarische Quartett eine Aufwertung erfahren. Sie sollte jedoch das Gespräch durchgängig stringenter moderieren und auf persönliche Steckenpferde verzichten.

Wolfgang Tischer

