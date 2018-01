Tops und Flops beim Blogbuster: Ein Blick auf die eingereichten Manuskripte

Was haben wir bewertet?

Zweierlei reichte jede Autorin und jeder Autor beim Blogbuster ein: die 30 ersten Seiten eines Romans als Leseprobe und ein Exposé. Einsendeschluss war Ende 2017. Die Autorinnen und Autoren konnten dabei die von ihnen präferierten Blogger angeben, an die ihr Projekt bevorzugt zur Begutachtung gehen sollte, allerdings behielt man sich beim Veranstalter vor, die Texte auch anders zu verteilen. So haben uns schließlich 12 Einsendungen erreicht.

Wie haben wir bewertet?

Im Prinzip sind wie so vorgegangen, wie auch ein Lektor den Stapel unverlangt eingereichter Manuskripte sichtet: Ausschlaggebend für uns ist allein die Textprobe. Bei den meisten Texten weiß man nach 30 Sekunden, ob sie was taugen. Kann der Text nicht von Anfang an überzeugen, hat das Manuskript keine Chance. Der Blick auf das Exposé ist dann nicht mehr notwendig. Ein gutes Exposé oder eine gute Plot-Idee rettet keinen schlechten Text, schon gar nicht beim Blogbuster, bei dem das Sieger-Buch bereits im Herbst erscheinen wird und keine Zeit für eine ausführliche Überarbeitung des Textes wäre. Ins Exposé haben wir nur bei den guten Texten geschaut. Also nur einmal, da uns der andere gute Text bereits in einer früheren Version bekannt war. Ansonsten haben wir nur ein einziges weiteres Mal ein Exposé angeschaut, weil nach der Lektüre des Anfangs die beschriebene Situation unklar war.

Kann man die Qualität eines Manuskripts tatsächlich schon nach wenigen Zeilen beurteilen? Natürlich! Um zu wissen, ob ein Kuchen schmeckt, genügt schließlich auch nur ein einziger Bissen. Wenn ein Text schon nach den ersten Worten zeigt, dass Autorin oder Autor nicht schreiben können, muss man nicht mehr weiterlesen. Das Gleiche gilt, wenn der Text nicht zum Blogbuster passt, den bei diesem Preis der Literaturblogger geht es um Texte jenseits der Genre-Strukturen.

Verlage schicken bei abgelehnten Manuskripten in der Regel ein Standardschreiben zurück. Eine detaillierte Bewertung wäre zu aufwändig. Und wer will schon den meisten Autorinnen und Autoren offen sagen, dass sie einfach nicht schreiben können?

Wir möchten jedoch etwas Einblick in unsere Arbeit, Gedanken und Bewertung geben. Auch wir können und wollen hier die Texte nicht ausführlich sezieren und besprechen, wie dies ansonsten von Malte Bremer in der Textkritik gemacht wird. Dennoch wollen wir sowohl für alle Leserinnen und Leser, aber auch für die Autorinnen und Autoren aufzeigen, wo wir sofort die Schwachstellen der Texte sehen und warum wir bei den meisten keine Lust hatten weiterzulesen. Wir nennen bei den durchgefallenen Texten nicht die Namen der Autorinnen und Autoren, da das hier nichts zur Sache tut. Die Gemeinten finden ihre Texte auch so wieder und haben so hoffentlich Hinweise, was sie verbessern könnten. Klicken Sie sich also im Folgenden durch die zwölf Einreichungen. Wir haben von den Leseproben jeweils nur die Ausschnitte genommen, die wir gelesen oder überflogen haben. Dazwischen finden sich in kursiver Schrift unser Kommentare und Gedanken. Auf diese Weise sind unserer Überlegungen und Gedanken nachvollziehbar, so hoffen wir zumindest. Die Reihenfolge der Texte ist zufällig.

Malte Bremer und Wolfgang Tischer

