von Günther Bach

Ich mag Sonette nicht. Die Zeilenlänge

zwingt mich, das Blatt beim Schreiben quer zu legen;

dazu bin ich nur ungern zu bewegen.

Auch führen sie den Schreibfluss in die Enge.

Es ist mir lieber, ohne alle Zwänge

nur aufzuschreiben, ohne abzuwägen

den Sinn des Wortes nur des Reimes wegen.

Auch so gelingen manchmal Lobgesänge.

Natürlich sollte man es mal probieren;

es mag nicht schlecht sein für die grauen Zellen,

doch ein Vergnügen will es mir nicht werden.

Darum wird kaum eins unter den Papieren

aus meinem Nachlass sich der Frage stellen,

ob ich Sonette liebte, hier auf Erden.

© 2017 by Günther Bach . Unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe - gleich welcher Art - verboten.

Untauglicher Versuch, eine verstorbene Gedichtform wieder zu beleben.

Den finalen Streich hatte ihr der großartige Robert Gernhardt verabreicht! Sie möge in Frieden ruhen!

Welche Zeilenlänge? Im kürzeste Sonett , das ich kenne, steht folgende Zeilenfolge: abnett/benett/ernett/annett. Es stammt von Ernst Jandl. Was hat Zeilenlänge mit einem Sonett zu tun? Und wenn das lyrische Ich lieber auf DIN-A4-Querformat schreiben will, muss es das nicht dem Sonett in die Schuhe schieben!

Zudem haut das lyrische Ich sich selbst den ersten Satz um die Ohren – aber das soll wohl witzig sein, wenn es behauptet, Sonette nicht zu mögen und deshalb eines zu schreiben. zurück

Und noch ne Schippe drauf: Eine Zeilenlänge führe den Schreibfluss in die Enge … Wer’s glaubt! zurück

Da hat sich das lyrische Ich redlich bemüht, ein astreines Sonett zu schreiben: Es ist ihm zumindest formal, aber es hapert an der inhaltlichen Struktur: Die beiden Quartette sollten eine Situation beschreiben, und die Terzette darüber reflektieren. zurück

© 2017 by Malte Bremer. Unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe - gleich welcher Art - verboten.