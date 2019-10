Spam-Poesie am Sonntag: Cops kann nicht hilf dir

Spam ist lästig. Doch bisweilen finden sich hochliterarische Perlen darunter, Geschichten von epischer Einzigartigkeit, aus denen Autorinnen und Autoren ganze Romanserien gestalten könnten. Heute ein Thriller: »Cops kann nicht hilf dir« von Cynthia Gordon.

Die Angst beherrscht dich, denn Cynthia Gordon hat dir eine E-Mail geschrieben, die dein Leben zerstören könnte. Unter dem Titel »Cops kann nicht hilf dir« könnte daraus ein »packender Thriller« werden … wenn du nur den ganzen Sinn dieser hochkomplizierten Botschaft begreifen würdest.

Ich habe schrecklich neuigkeiten für dich.

Ich gefilmt dein selbstentspannung mit jahr Web-Kamera..

Cops kann nicht hilf dir!!!

Ich leben in einem anderen Land, es sehr lange dauern wird, bis sie finden mich!

Ich werde genug Zeit haben, um mach dich ein Internet berühmtheit.

Ich habe Kontakte von heruntergeladen dein Freunde und Verwandte von Jahr E-Mail und soziale Netzwerke.

Es macht keinen Sinn zu sagen du wie das ist passiert, aber Ich werde counsel du zu aktualisiere dein Antivirusprogramm und vermeiden besuche pornoseiten!

Dir wird gegeben 24 Stunden nach dem Öffnen dieses brief (Ich werde bekommen ein benachrichtigung) zu kaufen meine stille.

U sollte transfer 12 dash coin zu brieftasche während 24 Stunden und sei 100% sicher ich werde löschen all die Schmutz auf du!

Wenn ich unterlassen Sie erhalten geld für mein Schweigen, Ich werde alles senden Blackmain zu Ihre Leute und Verwandte und veröffentlichen es in sozialen Netzwerken.

Es ist unwahrscheinlich das jemand möchte gerne zu handeln mit du.

Du kann flehen, aber es wird nicht hilfe. U haben 24 Stunden!

Nicht tun schreib mir zurück, es ist gewöhnt an liefern briefe, Ich werde nicht verwenden es.

Entschuldigung, Ich bin nicht ein muttersprachler, ich habe nichts dagegen meine rechtschreibung!