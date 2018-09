Shortlist des Kindle Storyteller Award 2018: »Sprachlich hilfloses Gerumpel«

Zum vierten Mal vergibt Amazon unter »seinen« Self-Publishern den Kindle Storyteller Award und zum zweiten Mal werden in der Kategorie Storyteller X »außergewöhnliche Erzählformen« ausgezeichnet. Die jeweiligen Gewinner erhalten ein Preisgeld von 10.000 und 5.000 Euro.

Unser Textkritiker Malte Bremer hat sich die sechs nominierten Titel angesehen – und findet tatsächlich Preiswürdiges.

Beginnen wir mit den Nominierten des Kindle Storyteller Award 2018. Warum und wieso wurden diese drei Titel nominiert? Dazu schreibt Amazon in einer Pressemitteilung:

Die Auszeichnung würdigt herausragende Arbeiten von Independent-Autoren, die über Kindle Direct Publishing (KDP) selbst veröffentlicht haben. Die Finalisten wurden anhand ihrer Beliebtheit ausgewählt, die sich unter anderem in Bewertungskriterien wie Verkaufszahlen, gelesenen Seiten und positiven Kundenbewertungen wiederspiegelt.

Und was meint unser Kritiker Malte Bremer zu diesen Texten?

Ella Zeiss: Wie Gräser im Wind

Erwartungsgemäß – denn hier ist ja ein Self-Publisher am Werkeln – fängt der Text nicht an, sondern es wird zunächst der typische Self-Publisher-Pseudo-Prolog abgesondert, also einer, der eben keiner ist, sondern ein inhaltlicher Appetithappen. Und der ist versalzen:

Eine Yvo stützt ihre Arme an der dunklen Küchenplatte ab. Daraus schließe ich: Es gibt mindestens zwei Küchenplatten: eine dunkle und eine nicht-dunkle. Und die befinden sich irgendwie an der Wand, denn sie stützt sich bekanntlich ab an dieser und nicht auf dieser dunklen Küchenplatte.

Erschreckend viel Unfug schon in den ersten zehn Wörtern: »Müde stützte sich Yvo auf die Küchenplatte« hätte vollauf genügt!

Dann der übliche Familien-Kitsch, nämlich dass sonntags sich in der sonst eher stillen Wohnung die ganze Familie bei Yvo & Co. versammelt und die »trippelnden Schritte von Yvos Urenkel« die Wohnung mit Leben erfüllen. Erwartungsgemäß stellt Yvo fest, dass sie schon lange keine zwanzig mehr war und dieses ganze Leben sie anstrengte … Es reicht gerade noch, dass ihre Aufmerksamkeit weg von der Küchenplatte an der der Wand nach draußen wanderte, und zwar durch ein Fenster (statt durch die Wand: Vielleicht hatte die Küche ja gar kein Fenster – und schließlich muss man genau sein.) Und was sieht sie da? Erstaunliches: Ein Harri pflückte Himbeeren, aber nicht mit den Händen, sondern mit dem Urenkel! Das hätte ich gerne gesehen!

Lustlos schlurft das vor sich hin und bietet nichts außer einen Haufen unfreiwilligen Humor und Klischees.

Ella Zeiss, Elvira Zeißler: Wie Gräser im Wind: Tage des Sturms (Band 1). Kindle Edition. 2018. » Herunterladen bei amazon.de Anzeige

Karolyn Ciseau: Das Blatt des dunklen Herzens

Ein dermaßen kitschiges Titelbild ist mir schon lange nicht mehr untergekommen! Dazu passt der Appetithappen, den Self-Publisher jedweden Geschlechts großspurig und völlig falsch »Prolog« nennen … Nein, ich werde mich nicht daran gewöhnen! Genauso gut könnte man – statt ein Gedicht ein Gedicht zu nennen – es ZIRBELDRÜSE nennen oder MAOAM oder PRIMZAHL.

Zum Appetithappen: Weil des Bruders Blut vom Handgelenk auf die »kalten, weißen Fliesen des Badezimmers tropfte«, rebellierte etwas in der Protagonistin Magen und drohte, sie zu verschlingen. Meinertreu: Dieses ETWAS im Magen verdaut den Rest des Körpers und letztlich auch sich selbst? Da wäre ich gerne Zeuge, wie jemand sich selbst verschlingt und dabei noch ein brennendes Gefühl hat. Auf diesen Einfall muss man erst einmal kommen!

Stattdessen erfahren wir, dass Blut metallisch riecht (stimmt, aber ist nix Neues) und dass der Protagonistin Körper immer zusammenzuckte, wenn »ein dunkelroter Tropfen mit einem leisen Geräusch zerplatzte«. Dazu brauchte es kein leises Geräusch, denn jeder Tropfen macht beim Aufprall Geräusche. Und der Bruder hat beim Schnibbeln wohl Arterie und Vene verwechselt, sonst würde das Blut ja hellrot pulsieren. Die Protagonistin weiß schlicht und einfach nicht, was sie sich da zusammenfantasiert.

Aber damit nicht genug: Das Blut in der Wanne »breitete sich im Wasser wie lose, wabernde Spinnweben aus, die nach mir greifen und mich hinabziehen wollten«. Ja, wie jetzt: Einerseits wird sie bereits von sich selbst verschlungen, und gleichzeitig will das zart flüsternde, wabernde Elfenblut sie ins Badewasser hinabziehen (obwohl der tote Bruder bis auf sein Handgelenk bereits drin lag. Muss eine Riesenwanne sein.) und zu allem Übel auch noch »ein Gefühl entlocken«? Ist damit das »eisige Gefühl« gemeint, dass das lauwarme Wasser bei ihr verursacht? Dann brennen auch noch die Tränen in ihren Augen!

Solch ein Haufen Unsinn in so wenig Text – das hat was!

Aber nichts Gutes.

Karolyn Ciseau: Das Blatt des dunklen Herzens. Kindle Edition. 2018. » Herunterladen bei amazon.de Anzeige

Marcus Hünnebeck: Der Wundennäher

Da hat einer eine Luzie nicht nur überwältigt, ausgezogen, gefesselt und geknebelt und ans Bett gefesselt und – man & frau lese & staune – der brutale Kerl hat auch noch das Schlafzimmer umdekoriert! Wahnsinn! Hat einen Halloween-Kürbis in Luzies Sichtfeld gestellt und Kastanien und Blätter ausgebreitet. Jeden Tag kam er »für eine Stunde vorbei« und gab ihr was zu essen und Wasser zu trinken, dann löste er die Fesseln und führte Luzie zur Toilette. Natürlich bedrohte er sie dabei mit einer Waffe, schließlich könnte sie ja aus dem Fenster springen oder ihn würgen oder so.

Und was geht in Luzie vor? Nun: Sie versucht sein Vertrauen zu gewinnen, indem sie entknebelt z. B. freiwillig nicht schreit, um sein Vertrauen zu gewinnen und sein Mitleid zu erwecken und mit ihm ins Gespräch zu kommen – alles ausgesprochen banal und selbstverständlich, da schon tausendmal gelesen und gehört.

Und deshalb fragt sie sich selbstverständlich auch, wieso gerade sie und was sie denn Besonderes hatte, um in sein Visier zu kommen? Und warum er keine Maske trägt? Alles so, wie es sein soll in jedem x-beliebigen Psychorthriller. Und nicht minder selbstverständlich war sie sich sicher, dass niemand sie vermisste.

Doch dann betritt ein anderer Mann ihre Wohnung, streichelt ihr zärtlich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und schneidet an ihrem Oberschenkel rum. »Mal kucken, wie viele Schnitte du aushältst, bis du das Bewusstsein verlierst.«

Fazit: Massenware. Alles schon mal dagewesen, abgesehen vielleicht von der Herbst-Deko. Aber letztlich handwerklich korrekt: Das hebt diesen Text weit über die anderen beiden hinaus: Wenn preiswürdig, dann dieser!

Marcus Hünnebeck: Der Wundennäher: Thriller. Kindle Edition. 2018. » Herunterladen bei amazon.de Anzeige