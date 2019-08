Schreiben mit Kondom: Diversität, politische Korrektheit, Empfindlichkeitslesen und die Literatur

Künstler und Autoren werden immer häufiger mit der Anforderung konfrontiert, sich in ihrer Selbstdarstellung und sogar in ihren Werken politisch korrekt zu geben – oder sie versuchen dies freiwillig, weil sie glauben, das tun zu müssen. Der Berliner Schriftsteller Tom Liehr seziert das Phänomen.

Comedykill

Viele bekannte Comedians, darunter Chris Rock und Jerry Seinfeld, treten grundsätzlich nicht mehr an amerikanischen Universitäten auf, weil Verstöße gegen die political correctness während solcher Auftritte inzwischen regelmäßig mindestens zu Unterbrechungen, oft aber auch zu Eklats und regelrechten Ausschreitungen führen, und längst nicht mehr nur an den Unis. Lautstark brüllen selbsternannte Anwälte des Minderheitenschutzes Künstler nieder, die mit ihren Programmen unterhalten und durchaus auch diese Leute zum Nachdenken anregen wollen. Der deutsche Karnevalist Bernd Stelter geriet während eines Auftritts mächtig ins Schwimmen, weil sich eine Dame im Publikum lautstark darüber aufzuregen begann, dass sich der Komiker über Doppelnamen (!) lustig machte. Der Kabarettist Dieter Nuhr gab kürzlich frustriert zur Kenntnis, dass er kaum noch wisse, was er in seinen Programmen thematisieren solle, da inzwischen so gut wie jede menschliche Eigenschaft als Witzmotiv tabu sei, und es könne immer jemanden geben, der sich beleidigt fühlen könne – zugleich, stellte er fest, gehöre er offenbar als »alter weißer Mann« derjenigen Clique an, die die Schuld an allen Problemen der Welt trägt. Der Monty Python John Cleese, derzeit unterwegs mit seinem Programm »Last Time To See Me Before I Die«, bezeichnet die politische Korrektheit, die nach seinen Worten völlig außer Kontrolle sei, als einen dramatischen Fehler, vor allem in Kunst und Kultur: Leute, die mit ihren Gefühlen nicht zurechtkämen (und offenbar nicht über sich selbst lachen können), würden deshalb anderen Verhaltensvorschriften machen, und sie würden unnachgiebig darauf drängen, dass diese eingehalten werden. Die Comedyszene wird auf diese Weise ihrer Existenzgrundlage beraubt. Vom sogenannten Body Shaming bis zum Schwulenwitz, nichts geht mehr, und wenn sich eine »marginalisierte Gruppe« (zu denen wohl auch Doppelnamenträger gehören), wie man das derzeit (hoffentlich noch bis zum Erscheinen dieses Beitrags) nennt, auch nur sehr entfernt düpiert fühlen könnte, oder jemand, der ihr zwar nicht angehört, aber stellvertretend für sie annimmt oder behauptet, dass es so sein könnte, ist das Ende der Komikerkarriere näher als die nächste Pointe.

Doch die Stand-Upper und Büttenplauderer markieren hier nur die Spitze eines äußerst gefährlichen Eisbergs. Es kann alle und jeden treffen. Die Autorin Sarah Kuttner (»Mängelexemplar«, Fischer) stellte im Jahr 2012 ihr damals neuestes Buch »Wachstumsschmerz« (Fischer) im Hamburger »Uebel & Gefährlich« vor, und sie erzählte dabei von ihrem eigenen Aufwachsen in den Achtzigern. Zu dieser Zeit, also als Kind, hatte sie, wie sie ausführte, eine aus dunklem Stoff hergestellte Puppe mit übertrieben dicken Lippen besessen, die sie »Negerpuppe« genannt hatte. Ein Lesungsgast mit afrikanischen Wurzeln fühlte sich dadurch rassistisch beleidigt, weshalb er die Veranstaltung störte, gar die Polizei rief, um Anzeige erstatten zu können, und im Nachgang der ganzen Sache wurde Sarah Kuttner einem Shitstorm biblischen Ausmaßes ausgesetzt. Die Presse sprang an, und ein Ex-Kollege aus Kuttners Zeit beim Popfernsehen »VIVA« ließ sich sogar dazu herab, die Schriftstellerin nachträglich wegen ihrer – seiner Aussage nach – damals schon deutlich spürbaren rassistischen Neigung anzuscheißen. Die Hirnrissigkeit dieser Angelegenheit ist dabei höchstens ein Nebenaspekt, denn es ist auf keinem Planeten dieses Sonnensystems eine rassistische Beleidigung, wenn eine erwachsene Autorin davon berichtet, als Kind ein Spielzeug »Negerpuppe« genannt zu haben, und dabei spielt nicht einmal eine Rolle, ob das fiktiv oder tatsächlich autobiografisch ist. Im Kern geht es um etwas Anderes, nämlich darum, dass die Tyrannei der politisch Korrekten die Kunst erreicht hat – und sie existentiell bedroht.

Zeitalter der Übervorsichtigkeit

Seit 9/11 hat sich ein völlig irrationales Sicherheitsdenken etabliert. Millionen und Milliarden von Fluggästen stehen seither stundenlang an Check-Ins an und lassen klaglos intimste Kontrollen über sich ergehen, weil ein Haufen armseliger Arschlöcher vor zwanzig Jahren vier Flugzeuge entführt hat – mit bekanntem Ausgang. Die Passagiere würden wahrscheinlich auch akzeptieren, wenn sie nur noch 100 Milliliter an Körperflüssigkeiten mit in die Maschinen nehmen dürften – Hauptsache, es dient der gefühlten Sicherheit. Nur kein Risiko, das ist das Motto dieses Zeitalters der Übervorsichtigkeit mit seinen Helikoptereltern, Spurhalteassistenten, Uploadfiltern und Virenscannern. Wir sind ständig in Angst und Panik (oder wir tun so, als wäre das der Fall), und wir begegnen dem mit vorauseilender Übervorsichtigkeit. Wir lassen uns in unwürdiger Weise kontrollieren und permanent überwachen, weil das möglicherweise irgendwas verhindert. Dass dieses Vorgehen jedweder Verhältnismäßigkeit entbehrt und einen aktiven Raubbau an unseren Freiheiten darstellt, scheint niemanden ernsthaft zu stören. Ein Mensch wird vor einen in den Bahnhof einfahrenden Zug gestoßen, und im Nachgang dieses unglaublich tragischen Ereignisses wird allen Ernstes gefordert, zu versuchen, im Hinblick auf solche Vorfälle die Sicherheit auf und von Bahnhöfen zu verbessern. Warum nicht die Menschen gleich nach der Geburt in wattierte Särge stecken, künstlich (vegan) zwangsernähren und bis zum Abnibbeln nur noch mit Helenefischermusik beschallen?

Angst ist nicht nur ein schlechter Ratgeber, sondern der mit Abstand schlechteste Ratgeber von allen. Wer Angst davor hat, bei dem, was er tut, einen Fehler zu machen, sollte die fragliche Aktivität lieber lassen, denn etwas Gutes kann dabei nicht mehr herauskommen, vor allem, wenn es um kreative Prozesse geht. Bei Autoren nennt man das »Schere im Kopf«: Die Sorgen um eine mögliche Interpretation und um Rückschlüsse auf die Autorenperson und ihr Umfeld bestimmen den Schöpfungsvorgang. Einfacher gesagt: Man traut sich nicht, etwas zu schreiben, das man eigentlich schreiben wollte, weil man mögliche Konsequenzen fürchtet.

Das kann in Teilbereichen durchaus vernünftig sein, etwa, wenn autobiografische Geschehnisse aufgegriffen werden und die daran beteiligten Personen später im Text auf eine Art erkennbar werden, die zu Irritationen Anlass geben könnte (man will der Ex ja nicht noch Kanonenfutter für den Scheidungsanwalt liefern), aber hiervon abgesehen sollten Künstler – also Autoren – ihre Möglichkeiten nicht vorauseilend dadurch beschneiden, dass sie sich zeitgeistige Verhaltenskonzepte auferlegen. Davon wiederum abgesehen sind Versuche, es allen recht zu machen, nirgends anzuecken, niemanden aufzuregen oder – vor allem versehentlich – zu beleidigen unterm Strich genauso sinnlos wie jene, die Welt gegen alle denk- und undenkbaren Attacken abzusichern. Das Fass hat schlicht keinen Boden; die einzige aussichtsreiche Option bestünde im Totalverzicht. Sicher ist, wer die Welt meidet, und auf der sicheren Seite etwa beim Schreiben ist man nur, wenn man es ganz lässt.

Die Welt ist, wie sie ist

»Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär‘ nur deine Schuld, wenn sie so bleibt«, texteten Die Ärzte vor ein paar Jahren (»Deine Schuld« auf »Geräusch«, 2003, Hot Action Records). Diese simple Wahrheit sollte das Mantra aller Menschen sein – wir können die Welt gemeinsam besser machen, da ist nämlich noch eine Menge Luft nach oben, und am Ende könnten wir sie dann mit recht gutem Gewissen verlassen. Ziemlich sicher wäre die Welt perspektivisch besser, wenn wir alle intensiv aufs Klima achten würden (aber nicht nur, wie manche fordern), wenn wir alle mehr Zivilcourage zeigten und wenn wir uns nicht, wenn gerade keiner hinschaut, wie egoistische Arschlöcher benähmen. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass die Welt besser wäre, wenn sämtliche Aspekte, die mit tradiertem, internalisiertem oder immanentem Geschlechterrollenverhalten zu tun haben, im Orkus landen würden. Ob diese Leute recht haben oder nicht, sei dahingestellt, aber sie gehen ja noch einen Schritt weiter.

Der Autor Stefan Schwarz, der u. a. so hinreißende Bücher wie »Hüftkreisen mit Nancy« und »Das wird ein bisschen wehtun« (rororo) geschrieben hat, legte kürzlich einen nicht ganz ernstgemeinten Ratgeber mit dem Titel »Der kleine Gartenversager« (Aufbau) vor, in dem er von seinen Erfahrungen als »der erfolgloseste Kleingärtner Leipzigs« berichtet. Schwarz nimmt das Familienleben aus Männersicht aufs Korn, das ist seine Marke. Für das Gartenbuch durfte er sich dafür von der »Spiegel online«-Kritikerin Anne Haeming anhören, er würde »sexistischen Quatsch« unter Verwendung »vorgestriger Virilitätskonzepte« abliefern. Anlass sind beispielhaft Schwarz‘ Formulierungen wie »Ich weiß, wie Frauen darauf reagieren, wenn sie jemanden entdecken, der das gleiche Blütenkleid trägt, …« und ähnliche.

Es geht hier nicht um Kritik an der Kritik – die genauso frei ist wie die Kunst, denn es handelt sich um eine. Es geht darum, was die Kritikerin mit ihrer Aussage verdeutlicht: Sie will die Welt nicht abgebildet sehen, wie sie ist, sondern bereits so, wie sie sie gerne hätte. In der realen Jetztwelt trifft Stefan Schwarz den Nagel statistisch betrachtet zu 90 Prozent auf den Kopf, aber in der schillernd-gleichgeschalteten, vorurteilsfreien, diversen Traumzukunftswelt der Kritikerin hat die Tatsache nichts zu suchen, dass die allermeisten lebenden Frauen auch im Jahr 2019 pikiert darauf reagieren, wenn eine andere anwesende Frau die gleichen Klamotten trägt. In ihrer Humorlosigkeit, die sie mit vielen politisch korrekten Moralaposteln und -apostelinnen teilt, wird bereits das zum Ausdruck von Sexismus – einem Etikett, das in seiner zerstörerischen Wirkung auf dem besten Weg ist, dem Rassismus den Rang abzulaufen. Stefan Schwarz erträgt diese Kritik mit Humor, aber andere mögen da über weniger Dickfelligkeit verfügen.

Die Kritikerin ist mit diesem Ansatz aber nicht allein, ganz im Gegenteil. Dem Erwartungsdruck, ebenso progressiv zu schreiben, wie die liberale Elite derzeit denkt, setzen sich Autoren auch freiwillig selbst aus. Es gilt, in der fiktionalen Prosa eine Gesellschaft zu skizzieren, die die Diversität lebt, in der die Gleichbehandlung etabliert ist, in der die Geschlechter und ihre Übergänge keine Rolle mehr spielen, oder die Art und Weise, auf die man – ganz egal, mit wem oder was – bevorzugt Sex hat, und in der außerdem Herkunft, kultureller Hintergrund, religiöse Orientierung, Körperform oder etwaige Störungen oder Behinderungen für den Umgang miteinander absolut und ausnahmslos irrelevant sind. In der es keine Schönheitsideale mehr gibt und auch keine diesbezüglichen Präferenzen, in der sich Antidiskriminierungsgesetze überflüssig gemacht haben, auch im sozialen Miteinander, und in der es Quoten nicht einmal für die Messung der ohnehin nicht mehr existenten Fernsehzuschauer gibt.

Möglicherweise nicht ganz in dieser Tragweite, aber in diese Richtung geht es bereits. In einem großen Autorenforum wurde kürzlich eine Debatte zum Thema »Diversität in Romanen« geführt, verbunden mit der Frage, wie man es schafft, diese angemessen abzubilden, also den »marginalisierten Gruppen« mehr Raum zu verschaffen, ohne das wie ein gekünsteltes Kasperletheater mit Figurencasting nach Ankreuztabelle ([x] schwarz, [x] schwul, [x] behindert, [x] Adipositas III usw.) wirken zu lassen. In einem anderen Thread wurde über »diverse Helden in (bekannten) Romanen« diskutiert, also über Geschichten mit Hauptfiguren, die einer sozial oder genetisch oder über andere Indikatoren – von denen es einige gibt – definierten marginalisierten Gruppe angehörten (Ratespiel für zwischendrin: Wer gehört keiner marginalisierten Gruppe an? Wer weiß es? Wer weiß es? Richtig: eingeborene, nichtbehinderte, mittelalte, leicht übergewichtige weiße Heteromänner mit christlichem Sozialisationshintergrund). Neben den Vorwürfen der Krampfhaftigkeit und Verlogenheit muss man sich, finde ich, hier vor allem die recht wichtige Frage nach dem Warum anhören. Wem tut man damit einen Gefallen? Was erreicht man? Geht es beim Schreiben darum, eine Gesellschaft abzubilden – oder darum, eine zu skizzieren, zu entwerfen? Ergibt sich die Vielfältigkeit der Figuren nicht eher aus ihren zahlreichen individuellen Eigenschaften (zu denen auch einige der genannten gehören können, aber nicht müssen) als aus willkürlichen identitätspolitischen Kategorien? Und: Warum erzählt man überhaupt? Wenn man auf diese letzte Frage eine befriedigende Antwort gefunden hat, werden alle anderen Fragen obsolet, und auch über Diversität muss man sich keine Gedanken mehr machen, denn das ist entweder ein Thema, weil das für die eigene Kunst und ihre Motive ohnehin ein Thema ist, oder eben nicht, fertig. Und das ist keine gestrige Weißeraltermannansicht, sondern nicht weniger als die Basis der künstlerischen Freiheit. Wer Aspekte wie Diversität – ob nun angenommene oder reale – in seine schriftstellerische Arbeit hineinzwingt, erreicht damit nur eines, nämlich dass es eine weitere schlechte Geschichte gibt. Davon aber gibt es schon genug.

Sensitivity Reading – Bullshit-Bingo für die Generation Weichei

Man kann es aber noch weiter treiben. Im gleichen Autorenforum berichtete eine Teilnehmerin kürzlich von einem kreativliterarischen BarCamp, bei dem es ums sogenannte »Sensitivity Reading« (»Empfindlichkeitslesen«) gegangen sei. Bei dieser spannenden Tätigkeit werden Texte u. a. auf Mikroaggressionen untersucht (dieser Satz beispielsweise enthielt eine). Diese lustigen kleinen Gesellen und die Suche nach ihnen sind ein Lieblingsinstrument der Generation Y, der Millennials, also der rund ums Jahr 2000 Geborenen, die der marginal umstrittene amerikanische Autor Bret Easton Ellis (»American Psycho«, KiWi, 1991) als »Generation Wuss« bezeichnet, was man locker (und zutreffend) mit »Memme« oder »Weichei« übersetzen kann – es sind die Kinder der Übervorsichtigkeit, großgezogen von Helikoperteltern, die drei Tage vor dem Abflug am Terminal anstehen. Ellis (der selbst mindestens einer marginalisierten Gruppe angehört) wird im Gegenzug fast reflexartig nach weit rechts umgesiedelt, und ihm wird unterstellt, den gefährlichen Irren im Weißen Haus heimlich zu lieben. (Den Begriff »Irre« verwendet man natürlich nicht mehr, denn das ist eine diskriminierende Bezeichnung für Menschen mit schweren psychischen Störungen. Oder es war eine, in längst vergessenen Zeiten. So oder so, Trump ist definitiv ein Irrer, und zwar nach allen Definitionen, aber das gehört hier jetzt nicht her.)

Die eigentlich halt- und unterm Strich belanglose Theorie von den Mikroaggressionen, die sich in Mikroangriffe, Mikrobeleidigungen und Mikroentwertungen unterscheiden, stammt von einem Psychologen namens Derald Wing Sue, der sie bislang allerdings noch nicht verifizieren konnte (womit er nicht alleine ist), was aber nicht nötig ist, denn von der Zielgruppe wurde sie längst beherzt inhaliert, verinnerlicht und angewendet. Dieses Werkzeug wird von den gönnerhaften Wohlstandsweltverbesserern, vor allem aber von den etwas verschrobenen Identitätspolitikern sogar aufs Äußerste geliebt, denn es ist dazu in der Lage, versteckten, un(ter)bewussten und nicht einmal auf den zweiten Blick erkennbaren Rassismus, verborgene Homophobie, Misogynie, Ableismus und ähnliche Denkweisen (Sexismus!) zu entdecken oder, genauer, zu entlarven. Ein klassisches – allerdings auch recht plakatives – Beispiel dafür ist die schwarzhäutige Person, die in Bayern in ein Taxi steigt und sich nach der Beschreibung des Fahrziels vom Fahrer ein Lob dafür anhören muss, wie gut sie deutsch spricht. Nach Derald Wing Sue wäre das ein Zeichen für unbewussten, aber latenten, internalisierten, gar strukturellen Rassismus, denn hinter dem faden und sicher nicht sehr klugen Kompliment verbirgt sich nach Meinung des Psychologen und seiner Jünger die Überzeugung des Taxifahrers und seines gesamten Umfeldes, dass ein Nichtweißer kein Einheimischer sein kann und (am Ende einer etwas längeren Argumentationskette) irgendwie auch nicht ins Land oder auf andere Weise dazugehört. Diese seltsame Kausalität gilt mithin als anerkannte Erklärung für solche und ähnliche Äußerungen – und als willfährige Handhabe, um politische Gegner zum Schweigen zu bringen, indem man sie nämlich kurzerhand als Rassisten enttarnt, wofür Mikroaggressionen den Generalschlüssel liefern. Dass die meisten Nichtweißen, die bislang beim bayerischen Taxifahrer eingestiegen sind, einfach kein Deutsch oder nicht so gut deutsch konnten, weil statistisch betrachtet sehr viel mehr Weiße als Nichtweiße in Bayern leben, spielt an dieser Stelle keine Rolle, denn der Fehler des Taxifahrers besteht schon darin, die Hautfarbe überhaupt wahrzunehmen. (Es soll mit diesem Beispiel nicht verniedlicht werden, wie anstrengend und entwürdigend es für Menschen ist, die erkennbar nicht der ethnischen Mehrheit in einem Land angehören, und deshalb von einigen fortwährend wie/als Ausländer behandelt werden. Darum geht es nicht.)

Kein Autor will eine Hauptfigur, möglicherweise sogar einen Protagonisten haben, der ein Rassist ist (oder homophob oder misogyn ist, oder sich gegenüber behinderten Menschen intolerant oder gar abwertend verhält), das wäre ein GAU, würde Geschichte, Text und Autor auf exakt null entwerten. Rassisten und ihre Brüder im Geiste, also Sexisten, Ableisten usw., sind menschlicher Mist, der letzte Abschaum, Dreck, den man mit Füßen treten darf. Alle politische Korrektheit endet, wenn ein Rassist zugegen ist, das kann man Shitstorms, die bei solchen Gelegenheiten angepustet werden, auf beeindruckende, aber auch sehr tragische Weise ablesen. Zwei Umstände verkomplizieren diese Sache noch weiter: »Moderne« Soziologen und Psychologen, vor allem aber die Interessenvertretungen einiger Gruppen gestehen nur betroffenen Personen die Berechtigung zu, dieses Erkennen ihrerseits zu praktizieren; Angehörige marginalisierter Gruppen sind demnach die »Berechtigteren«, um beispielsweise die Unterscheidung zwischen Rassisten und Nichtrassisten vorzunehmen, wobei nicht wenige behaupten, der Rassismus wäre, wie oben angedeutet, internalisiert, wäre ein struktureller, der bei allen hier Geborenen oder hier Sozialisierten immanent ist, da wir in einer postkolonialen und postnationalsozialistischen Gesellschaft leben und das qua Geburt und/oder Sozialisation verinnerlicht haben, ob wir nun wollen oder nicht (die Tatsache, dass sich viele Lebensläufe – möglicherweise sogar die meisten – ab der Schwelle zur Selbstbewusstwerdung emanzipieren, wird leichterhand beiseitegewischt). Diese Feststellung wird oft ergänzt um das herablassende Zugeständnis, dass die Betroffenen es ja nicht böse meinten und (nur) nicht anders könnten, aber zur Annahme von Hilfe bereit sein müssten. Als Gesprächsgegenüber sind sie allerdings erst einmal raus, und darum scheint es auch oft zu gehen: Den Begriff »Rassist« (und vergleichbare) so weit auszudehnen, dass er letztlich jeden einschließt, dem man damit begegnen möchte, während man sich als »Berechtigterer« autoelitarisiert. Wem man damit einen Gefallen tut, lässt sich leicht beantworten, aber am meisten profitieren dürften die echten, die reinrassigen Rassisten, die verblüffenderweise plötzlich Bestandteil einer riesigen »Gemeinschaft« sind, oder diese, wenn man sehr schräg weiterdenkt, quasi anführen.

Doch Hilfe ist nahe. In den U. S. of A. hat sich »Sensitivity Reading« zu einem vergleichsweise gut bezahlten Service entwickelt, denn die Panik in Verlagen und Produktionsstudios, versehentlich etwas (Mikro-)Rassistisches zu veröffentlichen, um dann die Investition in einem kurzen, heftigen Shitstorm zu verlieren, ist vor allem dort riesengroß (was vor dem Hintergrund der Tatsache, wer das Land derzeit führt, sensationell originell ist). Viele Firmen wälzen dieses Risiko übrigens teilweise auf die Künstler ab, indem Verträge mit Ausstiegsklauseln versehen werden, die bei öffentlichen Verfehlungen der Künstler greifen – wozu auch Scheißestürme gehören, die nicht einmal selbstverschuldet sein müssen.

Von dieser Angst, die überwiegend den (a)sozialen Medien zu verdanken ist, leben die als Zusatzlektoren getarnten Zensoren, die »blinde Flecken« in Texten ausmachen, für Ausgewogenheit sorgen, Klischees und Vorurteile tilgen. Und dabei aus Kunst weichgespülten Dünnschiss machen. Oder was bitte sonst?

So absurd der Gedanke ist, sich quasi auf latentes Softnazitum probegegenlesen zu lassen – auch hierzulande hat sich inzwischen ein entsprechendes Angebot etabliert. Autoren laden ihre Texte hoch und erhalten Korrekturvorschläge zurück, also die beurkundete Bestätigung der eigenen Unfähigkeit, die unerwünschten internalisierten Vorurteile beim Schreiben zu unterdrücken, sich politisch korrekt auszudrücken, positiven Umgang mit marginalisierten Gruppen zu pflegen, diese angemessen zu berücksichtigen und so weiter und so fort. Oder, einfacher gesagt: Sie bekommen die Bestätigung der Tatsache, dass sie – und letztlich wir allesamt – misogyne, homophobe Rassisten, Sexisten, Ableisten usw. sind, und es ohne fremde Hilfe nicht schaffen, Texte zu verfassen, die dem aktuellen Anspruch der politischen Korrektoren genügen.

Wie dämlich ist das denn?

Möglicherweise würden die Sensitivity Reader auch viele Adjektive und Substantive als diskriminierend oder mikroaggressiv markieren. Die Autorin Anke Stelling bietet in ihrem ganz wunderbaren und aus gutem Grund preisgekrönten Roman »Schäfchen im Trockenen« (Verbrecher, 2019) einen kleinen Exkurs zum Schimpfwort »dämlich« an, das die Protagonistin, Mutter von vier Kindern, ihrem (seinerseits politisch vollständig unkorrekt agierenden) Nachwuchs gegenüber nicht anwenden will, weil es diskriminierend ist, denn es würde sich schließlich auf Damen – also Frauen – beziehen. Bevor ich etymologische Quellen bemüht habe, habe ich gemutmaßt, dass es ursprünglich um »Damen von Stand« ging, sich also auf adelige Frauen zu den Zeiten der Feudalgesellschaften bezog, die um jeden Preis Regeln und Rituale einzuhalten hatten, auch wenn die konkrete Situation möglicherweise etwas anderes, Vernünftigeres gebot. Dämlich verhält sich jemand, der es besser könnte und wissen müsste. Tatsächlich ist die Wortherkunft aber eine völlig andere und hat mit dem weiblichen Geschlecht sehr schlicht und sehr ergreifend überhaupt nichts zu tun – der Wortstamm führt ins Dunkel, in die Nachbarschaft der Dämmerung, und endet nach einer längeren Entwicklung beim niederdeutschen »dämelen«, demnach man »nicht recht bei Sinnen« ist, also gleichsam mental dämmert. Nunwohl, selbst wenn die Mutmaßung hier falsch war, mag für viele andere Begriffe gelten, dass sie – wenigstens ursprünglich – eine Gruppe diskreditieren und diskriminieren. »Dumm« bezeichnete fraglos Menschen mit geminderter Intelligenz (stimmt etymologisch auch nicht ganz), den »Irren« hatten wir weiter oben schon, aber wer unterstellt, man würde sich mit der jetztzeitigen Verwendung irgendwelcher Begriffe auf eine historische Bedeutung beziehen, der ist, mit Verlaub, ein Idiot. Das ist übrigens, was die Wortgeschichte anbetrifft, keineswegs ein abwertender Terminus für Menschen mit Lernschwächen, obwohl er eine Zeitlang so verwendet wurde, sondern bezeichnete ursprünglich (das Wort kommt aus dem Griechischen) »Privatpersonen« und »einfache, ungelehrte Bürger«, also alle, die nicht zufällig Platon oder Aristoteles hießen.

Aber nichts davon hat die geringste Bedeutung. Das überdeutliche Augenzwinkern und die intensive Selbstironie, mit der Anke Stelling die fragliche Episode verbindet, verweisen auf die Absurdität dieser Denkweise. Und auf das Falschsein des Dampfers, auf dem man sich befindet, wenn man Bedeutungsvermutungen anstellt, um politische Ziele durchzusetzen. Oder sich darauf einlässt, dieses dämliche Spiel mitzuspielen.

Womit wir zum Gendern kommen (einem meiner Lieblingsthemen, wie ich zugeben muss). Die Brücke hierhin mag auf den ersten Blick im Nebel liegen, aber ich hoffe, zügig für klarere Sicht sorgen zu können.

»Ist ein Arzt anwesend?« ist fast schon eine klassische Phrase. Jemand bricht im Flugzeug oder auf der Straße zusammen, wurde verletzt, war das Opfer einer Giftattacke oder zeigt plötzlich seltsame Symptome. Dann kommt der Ersthelfer und ruft Sekunden später immer diesen Satz. Es ist lautsprachlich unmöglich, »Ärzt*innen« zu sagen (jedenfalls vorläufig, bis ein Geräusch für den Stern gefunden wird), aber immerhin könnte die Person ja »Sind eine Ärztin oder ein Arzt anwesend?« rufen (nachdem er sich zwischen »Ist« und »Sind« für den Satzanfang entschieden hat), um sich geschlechtergerechter auszudrücken und niemanden (versehentlich) zu diskriminieren, vor allem anwesende Ärztinnen. Nunwohl, jene Menschen, die absichtlich Genus und Sexus verwechseln und den Oberbegriffen unterstellen, sie würden – nicht zuletzt, weil sie häufig (aber nicht immer) dem konkretisierenden Singular entsprechen – nur Männer meinen, weshalb es nötig wäre, alle anderen Geschlechter in einer anderen Form des Begriffs irgendwie unterzubringen, denken aus guten Gründen nicht weiter. Denn auch »Ärzte und Ärztinnen« oder »Ärzt*innen« kommt zwar einer vermeintlichen Geschlechtergerechtigkeit näher, aber was ist mit all den anderen Merkmalen, die der Begriff »Arzt« im Moment seiner Schöpfung impliziert hat? Waren das nicht, davon abgesehen, dass sie Männer waren, außerdem weiße, privilegierte, vor allem den Herrschenden dienende Leute, und zu jener Zeit, als sich die Bezeichnung durchsetzte, nämlich im Mittelalter, auch noch in der Hauptsache Christen? Es mag ja sein, dass das Geschlechteretikett, das der grammatikalisch weniger Informierte da erkennt, besonders plakativ erscheint, aber wenn schon linguistische Gerechtigkeit, dann bitte richtig.

Doch – und hier liegt der Denkfehler jener, die das auch für Kunst und Literatur, gar für die Spracherziehung fordern – das Gendern ist ein symbolischer Vorgang, ein Versuch, über die Schriftsprachgestaltung zu verdeutlichen, dass es in der Gesellschaft Ungerechtigkeit gibt, die es auszumerzen gilt, aber die ikonischen Aspekte dieses Vorgangs werden auch von dessen Befürwortern gerne übersehen. Sie meinen, es müsse eine diskriminierungsfreie Sprache her, und das Gendern wäre der Anfang.

Solche Ansätze gibt es übrigens tatsächlich. Eine Sprache, die ohne Missverständnisse und »gerecht« ist, muss zwar erst noch erfunden werden, aber es arbeiten – leider – Menschen an genau dieser Erfindung. Ziel ist eine verbale Kommunikation, mit der man niemanden mehr beleidigen oder diskriminieren kann, selbst wenn man will (was meistens nicht der Fall ist), denn jeder Mensch hat unbedingt das Recht zu beleidigen und zu diskriminieren – oder das Recht, von derlei zu erzählen. Außerdem könnte man mit einer solchen Sprache nichts mehr sagen, nicht kommunizieren, und erst recht keine Literatur mehr herstellen.

Eine solche Sprache wäre, unter uns, natürlich völliger Blödsinn. Um endlich den Nebel von der Brücke zu pusten: Etymologie und Semantik nebst Konnotation sind nämlich nicht dasselbe. Es spielt keine Rolle, wie ein Begriff vor Jahrtausenden, Jahrhunderten oder auch Jahrzehnten entstanden ist, entscheidend ist nur, wie er derzeit verwendet wird und welche Bedeutung er im aktuellen Kontext, in unserer Verwendung hat, denn die Sprache ist ein Werkzeug, das wir nach unseren Wünschen und Intentionen einsetzen. Wenn wir »Arzt« als Oberbegriff bemühen, dann meinen wir im Jahr 2019 des Herrn Menschen, die diesen Beruf ausüben. Wir meinen nicht die weißen, männlichen, privilegierten Leibärzte der mittelalterlichen Herrscher. Und selbst wenn Anke Stellings Etymologievermutung gestimmt hätte, würden wir auch keine Frauen diskriminieren, wenn wir jemanden, ganz gleich welchen Geschlechts, »dämlich« nennen. Wir machen uns nicht über Menschen mit psychischen Störungen lustig, wenn wir den amtierenden nordamerikanischen Herrscher als »Irren« bezeichnen. Und wir verhalten uns nicht misogyn oder mikroabwertend, wenn wir angesichts eines abgebrochenen Stuhlbeins erklären, dass der Stuhl zum Tischler gebracht werden muss. Wir sagen damit nicht, dass uns ein männlicher, christlicher, heterosexueller Schreiner aus dem Abendland lieber wäre. Wir abstrahieren und meinen die verdammte Berufsgruppe. Und damit Männer und Frauen und andere Geschlechter, und uns sind Hautfarbe, Religion, Herkunft, sexuelle Präferenzen, Körperform, Geruch und Geschmack vollständig egal. Hauptsache, die Person kann den Stuhl reparieren. Anders ist das höchstens, wenn sich die Gruppe konkretisiert, wenn man also beispielsweise eine Ansprache vor Tischlern hält. Je nach Sozialisation und Situation und Kultiviertheit des Sprechers mag es da geboten sein, von Tischlerinnen und Tischlern zu sprechen. Und dabei denen symbolisch zuzuzwinkern, deren Geschlecht mit dem unaussprechlichen Sternchen gemeint ist.

Einschüchterung, Absolutheitsanspruch und Dogmatismus

Lukas Bärfuss, der diesjährige Träger des Georg-Büchner-Preises, sagte in einem Interview, das im Rahmen der Preisbekanntgabe mit ihm geführt wurde: »Rücksicht ist eine große menschliche Tugend, die in der Kunst leider fehl am Platze ist.« Damit könnte man den gesamten Beitrag kurz zusammenfassen, aber warum etwas knapp sagen, das auch ausführlich geht? ;)

In den Nullerjahren wurde das geflügelte Wort von den »religiösen Gefühlen« populär, begannen sich die Menschen also darum zu sorgen, ob das, was sie an Kritik an Religionen und Religionsgemeinschaften anzubringen hatten, möglicherweise jemanden, der diesen Religionen und Religionsgemeinschaften angehörte, verletzen oder beleidigen könnte. Im konkreten Umgang war es umgekehrt: Religiöse Leute gingen dazu über, jeder Kritik mit der Keule des persönlichen Beleidigtseins zu begegnen, also einen Diskurs in einen unmittelbar zwischenmenschlichen Vorgang umzudeuten, womit sie sogar den leider aus jedweder Israelkritik quasi automatisch erwachsenden Antisemitismus in den Schatten stellten. Die – oft notwendige – Auseinandersetzung wurde damit vollständig ausgehebelt. Wer jemanden beleidigte, und sei es ohne Absicht, ohne direkte Nennung, sogar ohne direkte Ansprache, entzog sich selbst der Grundlage für seine Äußerungen. Und keiner der Beleidigten musste je beweisen, wirklich beleidigt zu sein.

Wie auch?

Seither wird dieses absurde Paradigma auf alle gesellschaftlichen Ebenen ausgedehnt. Dass eine Beleidigung nur vorliegt, wenn der Absender einer Nachricht dies auch beabsichtigt, interessiert längst keinen mehr. Ganz im Gegenteil. Als Ausschlusskriterium genügt, dass etwas falsch verstanden werden könnte. Wir haben den Konjunktiv zum Imperativ gemacht – und die Unschuldsvermutung auf den Kopf gestellt.

Die politische Korrektheit, die übrigens keine Erfindung der Linken ist, sondern im achtzehnten Jahrhundert von einem amerikanischen Bezirksrichter ausgedacht wurde, geht in ihrer aktuellen Deutung (in den Neunzigern wurde sie noch von den Rechten als herabsetzende Bezeichnung okkupiert) davon aus, dass es ein korrektes, ein richtiges Verhalten gibt, wenn es um Kommunikation geht, und jeder, der sich daran nicht hält, verhält sich demzufolge unkorrekt, also falsch. Politisch korrekt spricht, wer keine Begriffe verwendet, die – jetzt oder früher mal – diskriminierend verwendet werden oder wurden, wer alle Gruppen berücksichtigt, nicht mit der Sprache wertet, und außerdem versucht, niemanden versehentlich anzupinkeln (ich weiß, das können sowieso nur Männer). Es mag Kontexte und Situationen geben, in denen das sinnvoll ist (ich arbeite an einer diesbezüglichen Liste, aber sie ist noch nicht sehr lang), doch in der Kunst und damit der Literatur ist derlei, um es mit Lukas Bärfuss‘ Worten zu sagen, fehl am Platze. Nicht die Sprache gibt ihre Verwendung vor, sondern umgekehrt. Nicht irgendein gesellschaftlicher Anspruch schreibt vor, was in der Kunst zu geschehen hat, sondern der Künstler. Kunst ist subjektiv und ungerecht und vereinfachend oder umfassend oder verkomplizierend, sie ist verwirrend, unrichtig, provokant, sie ist egoistisch und altruistisch und falsch und im Kern das Allerrichtigste, aber sie ist eines nie: Regelkonform. Kunst darf alles. Was ausgedrückt werden soll, darf ausgedrückt werden. Die Kunstfreiheit ist eine der größten und schönsten von allen – wir sollten uns täglich an ihr erfreuen. Dann lebt es sich auch leichter mit etwaigen Konsequenzen.

Schreiben mit Kondom

Leider sagt sich das so einfach. Während der vergangenen Jahre wucherte dieser Kontrollpilz durch die sozialen Medien, aber auch klassische Plattformen wie Foren und Gruppen wurden betroffen. Überall wurden die Stimmen immer lauter, die zunächst davon sprachen, dass »der Ton die Musik« mache, um nach und nach zum Kern der Angelegenheit zu kommen, nämlich der Durchsetzung sozialphilosophischer Paradigmen. Politische Korrektheit heißt nicht ohne Grund so. Obgleich als allgemeingesellschaftlicher Fortschritt verkauft, ist sie ein politischer Grundsatz, den man auch – sogar aus guten Gründen – verneinen kann. Trotzdem greift dieser Anspruch um sich, werden allerorten nicht mehr nur erkennbare persönliche Angriffe geahndet, sondern auch gefühlte, allgemeinere, mikroaggressive. Der Siegeszug der »sozialen Medien« mit ihrer Ausschließlichkeit der positiven Zustimmung lässt uns zugleich verlernen, wie differenziert wird. Was nicht gefällt, ist automatisch für die Tonne. Noch rasch ein kleines Shitstörmchen, und die Verhältnisse sind wieder klar. Dass wir im Jahr 2019 wieder bei simpelstem Schwarzweißdenken angekommen sind, sollte uns kollektiv beschämen.

Das Problem ist, dass es funktioniert. Ich habe das an mir selbst bemerkt. Ich bin spontan und sehr emotional, ich provoziere gerne, weil das ein gutes Mittel ist, um andere aus der Reserve zu locken, überhaupt zu aktivieren. Wenn ich etwas zu sagen habe, sage ich es, aber ich höre anschließend auch gerne zu, lasse mich belehren und korrigieren, damit habe ich kein Problem, und auch nicht damit, mich zu entschuldigen, wenn es geboten ist – und diese Chance sollte man immer bekommen. Inzwischen allerdings bemerke ich, dass ich antizipiere. Ich mache mir, bevor ich an einer Diskussion teilnehme, ein Posting loslasse, etwas erwidere, intensive Gedanken darüber, ob ich anecke, ob ich mikroaggressiv unterwegs bin, wie das, was ich äußern möchte, aufgefasst werden könnte (obwohl ich es nicht so meine). Ich erwische mich knietief in dieser Falle. Ich denke länger darüber nach, wie ich etwas formuliere, als darüber, was ich zum Ausdruck bringen will. Im Ergebnis verzichte ich inzwischen oft auf die Teilnahme an solchen Gesprächen, die aufgrund der technischen Gegebenheiten ohnehin voller Potential stecken, (auch absichtlich) missverstanden zu werden. Aus einem Autorenforum, in dem auch Freundschaften entstanden sind, habe ich mich nach Jahren ganz verabschiedet, weil ich mich oft – durchaus im positiven Wortsinn – gereizt fühlte, aber die perspektivisch unvermeidlichen Reaktionen zu anstrengend wurden. Gegen Konjunktive kann man nicht anreden.

Schlimmer noch, es hatte mein Schreiben erreicht. Wenn ich mich in der Anfangsphase neuer Projekte befand, in Schreibklausur saß und, wie normalerweise, die ersten Seiten im Flow rauspowern wollte, hockte ich auf einmal stattdessen gefühlte Ewigkeiten vor einzelnen Formulierungen und grübelte. Ich stellte Figuren infrage, Szenen und Teile des Plots. Ich überlegte, ob ich den Eindruck erweckte, als Autor frauenfeindlich, rassistisch, ableistisch oder in anderer Weise herabsetzend unterwegs zu sein. Die Sittenwächter hatten es geschafft. Sie hatten mir ein Schreibkondom übergestülpt. Ich war auf dem besten Weg zum weichgespülten Dünnschiss, ganz ohne Sensitivity Reader.

Immerhin, der Ausweg war ein leichter, naheliegender, verbunden mit einer schlichten und wahren Erkenntnis: Ich weiß, dass es nicht so ist. Mögen doch irgendwelche selbsternannten Korrektoren daherkommen, und die unkorrekten Haare in meiner Suppe finden oder zu finden glauben, das ist mir egal, denn sie liegen falsch. Ich lege außerdem keinen Wert auf dieses Urteil. Ich möchte etwas erzählen und Menschen damit unterhalten. Ich bin nicht Schriftsteller, um den kleingeistigen Ansprüchen der humorbefreiten, liberalen Elite zu gefallen, die der einen, tragischen und dringend zu beseitigenden Ausgrenzung einfach die andere entgegensetzt, die Vorurteile in Bevorzugung umwandeln will, der Zensur und Beschränkung als probate Mittel erscheinen, um politische Ziele durchzusetzen, die, mit Verlaub, Unsinn sind. Während sie den echten Marodeuren gegenüber hilflos untätig bleiben.

Eine abschließende Ermahnung

Mein Lieblingsallergen sind Sätze, die mit »Gerade Autoren sollten« beginnen, denn es gibt sie nur mit einem akzeptablen Ende, das aber nie kommt: »einen Scheiß«. Ich kriege Pickel, Ausschlag, Würfelhusten und Spontanfußpilz, wenn ich diese Eröffnung höre. Exakt nichts »sollten« Autoren, denn sie sind frei, sie sind Künstler, und sie schreiben, was sie wollen, wie sie wollen. Autoren sind keine Sittenwächter, keine Vorkämpfer der gesellschaftlichen Liberalisierung und übrigens auch keine Vorbilder, sie versuchen nicht, es allen recht zu machen, sie sind keine Maurer, die die Schöne Neue Welt bauen, sie sind keinem moralischen Codex verpflichtet, und auch keinem Konsens, obwohl zum Beispiel der Begriff »politische Korrektheit« zu suggerieren versucht, dass es einen gibt. Gibt es nicht. Also, lasst Euch nicht einschüchtern. Wenn Ihr gendern und politisch korrekt schreiben wollt, weil Euch das wichtig ist, dann macht (bzw. versucht) es, aber geht diesen Weg nicht, nur weil andere behaupten, man müsse das tun. Lasst Euch nicht kategorisieren. Versucht nicht, allen zu gefallen, denn dann gefallt Ihr am Ende niemandem mehr, nicht einmal Euch selbst. Das ist übrigens auch die einzige Person, der gegenüber Ihr Verantwortung tragt. Macht die Welt besser, indem Ihr tolle Geschichten erzählt. Alles andere ist Bullshit. (Bingo!)

Tom Liehr