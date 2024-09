Werkstatt Selfpublishing in Wolfenbüttel: »Ich bin mein eigener Verlag!«

Beschreibung

Über Möglichkeiten und Grenzen des Selbstverlegens

Selfpublishing ist populär. Viele Autorinnen und Autoren veröffentlichen mittlerweile ohne Verlag. Nicht selten dominieren selbstverlegte Manuskripte die E-Book-Bestsellerlisten, denn der Erfolg elektronischer Lesegeräte ist eng mit dem Selfpublishing-Boom verbunden. Sich selbst zu verlegen ist keine Notlösung mehr, sondern eine ernst zu nehmende Alternative zum Verlag. Allerdings muss der Autor dabei alles selbst machen oder Dienstleister finden, beispielsweise für Lektorat und Cover.

In unserer Werkstatt werden alle Aspekte des Selbermachens erläutert. Für wen schreibe ich? Eignet sich mein Text fürs Selfpublishing? Wie muss ich mein Manuskript vorbereiten, damit es ein perfektes E-Book wird? Wo finde ich Unterstützung? Und wie mache ich mein Werk bekannt?

In der Werkstatt ist es möglich, kurz auf eigene Texte zu blicken. Bei Bedarf bitte mitbringen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch darauf, wie man seine Werke veröffentlicht und vermarktet.

Zeit und Ort

27. bis 29. Oktober 2024 (So, 16:00 – Di, 12:30 Uhr) an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel

Seminarleitung

Wolfgang Tischer ist Journalist, Literaturkritiker und der Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der gelernte Buchhändler mit dem Schreiben und Veröffentlichen von Romanen. Seit vielen Jahren gibt Wolfgang Tischer Seminare zu diesen Themen u. a. an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, der Hochschule der Medien in Stuttgart und bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Wolfgang Tischer ist Vorstandsmitglied des Stuttgarter Schriftstellerhauses und gehört regelmäßig der Jury von Literatur- und Schreibwettbewerben an.

Profitieren Sie vom langjährigen Praxiswissen des Experten Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Dr. Olaf Kutzmutz studierte in Münster Germanistik, war eine Zeitlang freier Journalist und leitet seit dem letzten Jahrtausend den Programmbereich Literatur der Bundesakademie. Weitere Details zu Leben und Werk unter www.kutzmutz.de.

Buchung bei der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel

Das Seminar wird von der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel angeboten und durchgeführt. Die Buchung ist ausschließlich über die Website der BA möglich. Seminargebühren ggf. zzgl. Übernachtung, Verpflegung und ggf. Materialkosten. Anmeldeschluss: 27.09.2024.