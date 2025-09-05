Webinar des VfLL: Manuskripte mit Papyrus prüfen und redigieren

Beschreibung

Papyrus Autor für Lektorinnen und Lektoren

Egal ob Selfpublisher*in oder Verlagsautor*in: Immer mehr Schreibende arbeiten mit Papyrus. Die Schreibsoftware kann so viel mehr als MS Word. Zwar ist sie bis zu einem gewissen Punkt mit Word kompatibel. Jedoch gehen beim Austausch spezielle Informationen verloren, zum Beispiel Figuren- und Recherchedaten. Für eine optimale Zusammenarbeit mit Schreibenden ist es daher sinnvoll, dass auch das Freie Lektorat Papyrus nicht nur kennt, sondern auch einsetzt.

Dieses Webinar des Verbands der Freien Lektorinnen und Lektoren e.V. (VFLL) zeigt alle Möglichkeiten und Module des Schreibprogramms, geht aber zudem speziell auf die Zusammenarbeit zwischen Schreibenden und Lektorat ein. Wo ist die Kompatibilität zwischen Papyrus und Word gegeben und wo kann es zu Problemen führen – und wie umgeht man sie?

Im Seminar wird die aktuelle Version 12 von Papyrus behandelt. Es ist aber auch für die geeignet, die noch Version 11 einsetzen. Ob Sie mit macOS oder Windows arbeiten, ist dabei unerheblich. Am Ende des Seminars werden Sie alle Funktionen und Module kennen, und Sie haben einen umfassenden Überblick über die Schreibsoftware. Außerdem erfahren Sie, wie Sie optimal mit Schreibenden zusammenarbeiten.

Hinweis: Dieses Webinar richtet sich speziell an Lektorinnen und Lektoren. Für Autorinnen und Autoren empfehlen wir stattdessen unser Tageswebinar zu Papyrus (Autor): Das Schreibprogramm perfekt beherrschen.

Zeit und Ort

Online, via Zoom am Fr, 12. und am Sa, 13. September 2025 jeweils von 09:00–12:30

Seminarleitung

Wolfgang Tischer ist Journalist, Literaturkritiker, Sprecher und Moderator und der Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de.

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der gelernte Buchhändler mit dem Schreiben und Veröffentlichen von Romanen. Seit langem arbeitet Wolfgang Tischer täglich mit Papyrus und erkennt das Programm wie kaum ein anderer. Wolfgang Tischer hat zudem die offiziellen Lehrvideos für die Schreibsoftware erstellt. Seit vielen Jahren gibt Wolfgang Tischer Seminare, u.a. an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, der Hochschule der Medien in Stuttgart und bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Wolfgang Tischer war Vorstandsmitglied des Stuttgarter Schriftstellerhauses und gehört regelmäßig der Jury von Literatur- und Schreibwettbewerben an.

Profitieren Sie vom langjährigen Praxiswissen des Papyrus-Experten Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Anmeldung über die Website des VfLL

Das Seminar wird vom Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren e.V. (VFLL) angeboten. Die Anmeldung ist ausschließlich über die Website des Verbands möglich. Mitgliederpreis für VFLL, VdÜ, BDÜ, BücherFrauen, Illustratoren Organisation, Berufsverband Text und Konzept, Selfpublisher-Verband, Junge Verlags- und Medienmenschen, texttreff.de