Prime Day: Kindle Paperwhite für 69,99 Euro und Voyage für 139,99

Zu diesem unschlagbaren Preis ist der Kindle Paperwhite nur für Prime-Kunden erhältlich. Es gibt jedoch einen »Trick«, wie Sie an den günstigen Kindle Paperwhite gelangten, ohne für die Prime-Mitgliedschaft 69 Euro im Jahr zu zahlen.

Am heutigen 11. Juli 2017 veranstaltet Amazon wieder den den »Prime Day«, einen Werbetag für die sogenannte Prime-Mitgliedschaft. Den ganzen Tag lang gibt es stündlich wechselnde Angebote für Prime-Mitglieder .

Als Amazon Prime-Kunde erhalten Sie eine schnellere Lieferung, Zugriff auf Amazons digitale Videothek mit Filmen und Serien, Sie können Musik streamen und der US-Versender wirbt noch mit weiteren Vorteilen. Allerdings kostet die Prime-Mitgliedschaft 69 Euro im Jahr. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr auch eine spezielle digitale Leseflatrate für Prime-Mitglieder (Prime Reading), die jedoch eine sehr begrenzte Titelauswahl aufweist.

Wenn Sie jedoch nur den günstigen Kindle Paperwhite erwerben wollen und noch kein Prime-Mitglied sind, kommen Sie auch an den E-Reader, ohne die Jahresgebühr zu zahlen.

Nutzen Sie dazu einfach die 30-tägige kostenlose Prime-Probemitgliedschaft. Die Probe-Mitgliedschaft kann direkt bei der Bestellung angetreten werden, und Sie kommen sofort in den Genuss der Angebote.

Wichtig: Sie sollten die Mitgliedschaft dann unbedingt innerhalb dieser 30 Tage kündigen, sonst läuft die Prime-Mitgliedschaft mit monatlicher Kündigungsfrist, die gegenüber der jährlichen Mitgliedschaft 107,88 Euro kostet (8,99 Euro/Monat)!

Eine andere Option konnte es natürlich sein, dass Sie eine Bekannte/einen Bekannten mit Prime-Mitgliedschaft fragen, ob sie oder er Ihnen das günstige Gerät bestellt. Ein Kindle-Geräte kann und darf auch an andere verschenkt werden, jedoch benötigen Sie fürs Bestellen von E-Books einen Amazon-Account.

Bei dem für 69,99 angebotenen Kindle Paperwhite handelt es sich um das aktuelle Modell, das für Nicht-Prime-Mitglieder und ab dem 12. Juli 2017 wieder 119,99 Euro kostet. Anders als vor zwei Jahren, als Amazon am Prime Day mehr oder weniger für 80 Euro eine alte Gerätegeneration abverkauft hat, bekamen Sie 2016 und bekommen Sie 2017 zum Angebotspreis das derzeit aktuelle Gerät. Unseren ausführlichen Test lesen Sie hier. Das beleuchtete Display des Kindle Paperwhite entspricht von der druckähnlichen Detailtiefe sogar dem des wesentlich teureren Oasis Modells.

Auch das 3G-Modell für Pendler und Vielreisende ist am 11. Juli 2017 für 129,99 Euro, statt für 179,99 zu haben.

Einen ausführlichen Test des Kindle Paperwhite können Sie hier im literaturcafe.de lesen.

Kindle Voyage ebenfalls im Angebot

Ebenfalls am 10. Juli 2017 im Angebot ist der Kindle Voyage, den wir hier ausführlich getestet haben. Trotz 50 Euro Nachlass ist das Gerät zum Angebotspreis von 139,99 Euro (statt 189,99 Euro) im Vergleich zum Paperwhite ungleich teurer.

Und nochmals: Sollten Sie nur wegen der Schnäppchen für 30 Tage Probemitglied geworden sein, so denken Sie an die rechtzeitige Kündigung! Denn darauf, dass viele Kunden am 11. Juli 2017 Prime-Mitglied wurden, baut Amazon natürlich – und sicherlich auch darauf, dass nicht alle innerhalb der Probezeit kündigen.

